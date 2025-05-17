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  • «Чайка» – «Ротор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2025

«Чайка» – «Ротор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2025

17 мая 2025, 17:50
Чайка
17.05.2025, суббота, 19:00
Россия. Первая лига, 33 тур
1 : 0
Завершен
Ротор
13' С. Библик
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чайка
1
Михаил Штепа
ВР
5
Андрей Евдокимов
ЦЗ
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
26
Данил Пелих
ПЗ
10
Эльдияр Зарыпбеков
ОП
7
Никита Маляров
ЦП
10
Муслим Бамматгереев
ЦП
18
Олег Николаев
ЛВ
19
Владислав Руденко
ЦФ
20
Станислав Библик
ЦФ
7
Александр Хохлачев
ЦФ
Ротор
13
Никита Чагров
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
17
Глеб Шильников
ЛЗ
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
19
Никита Плотников
ОП
57
Евгений Болотов
ОП
24
Михаил Мальцев
АП
7
Максим Турищев
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Чайка
95
Андрей Ходанович
ВР
20
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
78
Даниил Черняков
ЦП
9
Олег Козаченко
ЦП
97
Матвей Тороп
ЛВ
33
Ярослав Арбузов
ПВ
Ротор
57
Вадим Аверкиев
ВР
5
Алексей Шумских
ЦЗ
6
Сергей Макаров
ОП
97
Дамир Таликин
ЦП
22
Юрий Завезен
ЦП
48
Иван Сутугин
АП
32
Игорь Соколов
ПП
13
Владислав Тюрин
ЛВ
7
Илья Сафронов
ПВ
44
Илья Кухарчук
ПВ
23
Дмитрий Лаврищев
ЦФ
3-1-2-1-3
1
Штепа
5
Евдокимов
4
Ибрагимов
26
Пелих
10
Зарыпбеков
7
Маляров
10
Бамматгереев
18
Николаев
7
Хохлачев
20
Библик
19
Руденко
3-4-1-1
13
Чагров
17
Шильников
24
Клещенко
3
Швецов
3
Плиев
19
Плотников
57
Болотов
35
Прищепа
24
Мальцев
7
Турищев
20
Библик
9
Козаченко
9
Козаченко
20
Библик
24
Клещенко
5
Шумских
5
Шумских
24
Клещенко
19
Плотников
6
Макаров
6
Макаров
19
Плотников
57
Болотов
97
Таликин
97
Таликин
57
Болотов
3
Плиев
7
Сафронов
7
Сафронов
3
Плиев
24
Мальцев
23
Лаврищев
23
Лаврищев
24
Мальцев
Остались в запасе
Чайка
Ротор
95
Андрей Ходанович
ВР
20
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
78
Даниил Черняков
ЦП
97
Матвей Тороп
ЛВ
33
Ярослав Арбузов
ПВ
57
Вадим Аверкиев
ВР
22
Юрий Завезен
ЦП
48
Иван Сутугин
АП
32
Игорь Соколов
ПП
13
Владислав Тюрин
ЛВ
44
Илья Кухарчук
ПВ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Остались в запасе
95
Андрей Ходанович
ВР
20
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
78
Даниил Черняков
ЦП
97
Матвей Тороп
ЛВ
33
Ярослав Арбузов
ПВ
Остались в запасе
57
Вадим Аверкиев
ВР
22
Юрий Завезен
ЦП
48
Иван Сутугин
АП
32
Игорь Соколов
ПП
13
Владислав Тюрин
ЛВ
44
Илья Кухарчук
ПВ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Статистика матча Чайка - Ротор
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Чайка» против «Ротора», 33-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 мая в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Чайка» – «Ротор»

«Чайка» – «Ротор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Ротор Чайка
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