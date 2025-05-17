17.05.2025, суббота, 19:00
Россия. Первая лига, 33 тур
Россия. Первая лига, 33 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Чайка
Чайка
3-1-2-1-3
1
Штепа
5
Евдокимов
4
Ибрагимов
26
Пелих
10
Зарыпбеков
7
Маляров
10
Бамматгереев
18
Николаев
7
Хохлачев
20
Библик
19
Руденко
3-4-1-1
13
Чагров
17
Шильников
24
Клещенко
3
Швецов
3
Плиев
19
Плотников
57
Болотов
35
Прищепа
24
Мальцев
7
Турищев
20
Библик
9
Козаченко
9
Козаченко
20
Библик
24
Клещенко
5
Шумских
5
Шумских
24
Клещенко
19
Плотников
6
Макаров
6
Макаров
19
Плотников
57
Болотов
97
Таликин
97
Таликин
57
Болотов
3
Плиев
7
Сафронов
7
Сафронов
3
Плиев
24
Мальцев
23
Лаврищев
23
Лаврищев
24
Мальцев
Остались в запасе
Чайка
Ротор
95
Андрей Ходанович
ВР
20
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
78
Даниил Черняков
ЦП
97
Матвей Тороп
ЛВ
33
Ярослав Арбузов
ПВ
57
Вадим Аверкиев
ВР
22
Юрий Завезен
ЦП
48
Иван Сутугин
АП
32
Игорь Соколов
ПП
13
Владислав Тюрин
ЛВ
44
Илья Кухарчук
ПВ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Остались в запасе
95
Андрей Ходанович
ВР
20
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
78
Даниил Черняков
ЦП
97
Матвей Тороп
ЛВ
33
Ярослав Арбузов
ПВ
Остались в запасе
57
Вадим Аверкиев
ВР
22
Юрий Завезен
ЦП
48
Иван Сутугин
АП
32
Игорь Соколов
ПП
13
Владислав Тюрин
ЛВ
44
Илья Кухарчук
ПВ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Статистика матча Чайка - Ротор
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Чайка» против «Ротора», 33-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 мая в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Чайка» – «Ротор»
- Матч будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»