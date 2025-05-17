17.05.2025, суббота, 14:00
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Окжетпес
Окжетпес
4-1-3-1
13
Толепберген
27
Досмагамбетов
4
Зябко
71
Прце
5
Сатанов
6
Дарабаев
96
Мухаммед
24
Чучкич
17
Марат
19
Жумат
3-3-1-2-1
25
Жумагали
99
Касым
26
Анджелкович
2
Скворцов
16
Байдавлетов
5
Вэтэжелу
47
Усенов
12
Думбуя
18
Жан
19
Омиртаев
17
Марат
90
Йованович
90
Йованович
17
Марат
4
Зябко
19
Прокопенко
19
Прокопенко
4
Зябко
Остались в запасе
Окжетпес
Актобе
22
Данил Подымский
ВР
21
Султан Абилгазы
ЦЗ
3
Нурлан Даиров
ЦЗ
28
Виктор Гунченко
ПЗ
16
Бексултан Шамши
ПЗ
8
Адам Адахаджиев
ЦП
17
Саламат Жумабеков
ЦП
7
Батырхан Тажибай
ЛВ
9
Шынгыс Флюк
ЦФ
Главный тренер
Андрей Ферапонтов
1
Игорь Трофимец
ВР
57
Мирас Уманиязов
ЦП
71
Дархан Бердибек
ЦП
99
Фредди Гондола
ЛВ
9
Айбар Абдулла
ЦФ
9
Джордже Ивкович
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Левчук
Остались в запасе
22
Данил Подымский
ВР
21
Султан Абилгазы
ЦЗ
3
Нурлан Даиров
ЦЗ
28
Виктор Гунченко
ПЗ
16
Бексултан Шамши
ПЗ
8
Адам Адахаджиев
ЦП
17
Саламат Жумабеков
ЦП
7
Батырхан Тажибай
ЛВ
9
Шынгыс Флюк
ЦФ
Остались в запасе
1
Игорь Трофимец
ВР
57
Мирас Уманиязов
ЦП
71
Дархан Бердибек
ЦП
99
Фредди Гондола
ЛВ
9
Айбар Абдулла
ЦФ
9
Джордже Ивкович
ЦФ
Главный тренер
Андрей Ферапонтов
Главный тренер
Вячеслав Левчук
Статистика матча Окжетпес - Актобе
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Окжетпес» против «Актобе», 9-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 мая в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Окжетпес» – «Актобе»
- Матч можно посмотреть на канале «Kazsport».
- также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»