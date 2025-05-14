14.05.2025, среда, 20:00
Испания. Примера, 36 тур
Испания. Примера, 36 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
4-1-1-2-2
1
Жуниор
24
Педраса
8
Фойт
2
Кошта
6
Наварро
26
Гуйе
10
Парехо
15
Баэна
10
Пино
22
Перес
19
Пепе
4-2-1-3
13
Дмитрович
19
Розье
2
Альтимира
3
Саэнс
26
Эрнандес
5
Нею
13
Тапиа
8
Сиссе
9
Гарсия
49
Диоманде
19
Раба
22
Перес
21
Этта-Эйонг
21
Этта-Эйонг
22
Перес
24
Педраса
23
Кардона
23
Кардона
24
Педраса
6
Наварро
5
Камбвала
5
Камбвала
6
Наварро
10
Парехо
14
Комесанья
14
Комесанья
10
Парехо
19
Пепе
17
Бьюкенан
17
Бьюкенан
19
Пепе
19
Розье
4
Гонсалес
4
Гонсалес
19
Розье
5
Нею
5
Брашанац
5
Брашанац
5
Нею
13
Тапиа
7
Родригес
7
Родригес
13
Тапиа
19
Раба
23
Эль-Хаддади
23
Эль-Хаддади
19
Раба
9
Гарсия
24
де ла Фуэнте
24
де ла Фуэнте
9
Гарсия
Остались в запасе
Вильярреал
Леганес
13
Диего Конде
ВР
31
Rubén Gómez Peris
ВР
2
Эрик Байи
ЦЗ
4
Денис Суарес
АП
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
1
Хуан Сориано
ВР
36
Альвин Абахас
ВР
22
Матия Настасич
ЦЗ
14
Хулиан Чикко
ОП
4
Роберто Лопес
АП
10
Хуан Крус
АП
11
Дюк
ЦФ
Главный тренер
Борха Хименес
Остались в запасе
13
Диего Конде
ВР
31
Rubén Gómez Peris
ВР
2
Эрик Байи
ЦЗ
4
Денис Суарес
АП
7
Жерар Морено
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуан Сориано
ВР
36
Альвин Абахас
ВР
22
Матия Настасич
ЦЗ
14
Хулиан Чикко
ОП
4
Роберто Лопес
АП
10
Хуан Крус
АП
11
Дюк
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Борха Хименес
Статистика матча Вильярреал - Леганес
1
1
Всего ударов по воротам
17
23
Удары в створ
7
6
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
6
Нарушения
5
11
Офсайды
2
0
Количество передач
348
563
Сейвы
6
4
Точность передач %
82
91
Удары мимо ворот
5
12
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
13
8
Удары из-за пределов штрафной
4
15
xG (ожидаемые голы)
1.88
1.05
Смотреть прямую трансляцию матча «Вильярреал» против «Леганеса», 36-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 мая в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» – «Леганес»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»