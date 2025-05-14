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  • «Вильярреал» – «Леганес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 мая 2025

«Вильярреал» – «Леганес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 мая 2025

14 мая 2025, 18:50
Вильярреал
14.05.2025, среда, 20:00
Испания. Примера, 36 тур
3 : 0
Завершен
Леганес
23' А. Перес 31' А. Перес 45' Н. Пепе
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Луис Жуниор
ВР
24
Альфонсо Педраса
ЛЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
26
Пап Гуйе
ОП
10
Даниэль Парехо
(К) ЦП
15
Алекс Баэна
ЛВ
10
Йереми Пино
ПВ
19
Николя Пепе
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Леганес
13
Марко Дмитрович
ВР
26
Хави Эрнандес
ЛЗ
3
Хорхе Саэнс
(К) ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
5
Иван Нею
ОП
13
Ренато Тапиа
ОП
8
Сейдуба Сиссе
ЦП
19
Даниэль Раба
ЦФ
49
Ян Диоманде
ЦФ
9
Диего Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Борха Хименес
Вильярреал
21
Карл Этта-Эйонг
ЦФ
13
Диего Конде
ВР
31
Rubén Gómez Peris
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
5
Вилли Камбвала
ЦЗ
2
Эрик Байи
ЦЗ
14
Санти Комесанья
ЦП
4
Денис Суарес
АП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
Леганес
1
Хуан Сориано
ВР
36
Альвин Абахас
ВР
22
Матия Настасич
ЦЗ
4
Серхио Гонсалес
ЦЗ
14
Хулиан Чикко
ОП
5
Дарко Брашанац
ЦП
4
Роберто Лопес
АП
7
Оскар Родригес
АП
10
Хуан Крус
АП
23
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
11
Дюк
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Жуниор
24
Педраса
8
Фойт
2
Кошта
6
Наварро
26
Гуйе
10
Парехо
15
Баэна
10
Пино
22
Перес
19
Пепе
4-2-1-3
13
Дмитрович
19
Розье
2
Альтимира
3
Саэнс
26
Эрнандес
5
Нею
13
Тапиа
8
Сиссе
9
Гарсия
49
Диоманде
19
Раба
22
Перес
21
Этта-Эйонг
21
Этта-Эйонг
22
Перес
24
Педраса
23
Кардона
23
Кардона
24
Педраса
6
Наварро
5
Камбвала
5
Камбвала
6
Наварро
10
Парехо
14
Комесанья
14
Комесанья
10
Парехо
19
Пепе
17
Бьюкенан
17
Бьюкенан
19
Пепе
19
Розье
4
Гонсалес
4
Гонсалес
19
Розье
5
Нею
5
Брашанац
5
Брашанац
5
Нею
13
Тапиа
7
Родригес
7
Родригес
13
Тапиа
19
Раба
23
Эль-Хаддади
23
Эль-Хаддади
19
Раба
9
Гарсия
24
де ла Фуэнте
24
де ла Фуэнте
9
Гарсия
Остались в запасе
Вильярреал
Леганес
13
Диего Конде
ВР
31
Rubén Gómez Peris
ВР
2
Эрик Байи
ЦЗ
4
Денис Суарес
АП
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
1
Хуан Сориано
ВР
36
Альвин Абахас
ВР
22
Матия Настасич
ЦЗ
14
Хулиан Чикко
ОП
4
Роберто Лопес
АП
10
Хуан Крус
АП
11
Дюк
ЦФ
Главный тренер
Борха Хименес
Остались в запасе
13
Диего Конде
ВР
31
Rubén Gómez Peris
ВР
2
Эрик Байи
ЦЗ
4
Денис Суарес
АП
7
Жерар Морено
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуан Сориано
ВР
36
Альвин Абахас
ВР
22
Матия Настасич
ЦЗ
14
Хулиан Чикко
ОП
4
Роберто Лопес
АП
10
Хуан Крус
АП
11
Дюк
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Борха Хименес
Статистика матча Вильярреал - Леганес
1
1
Всего ударов по воротам
17
23
Удары в створ
7
6
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
6
Нарушения
5
11
Офсайды
2
0
Количество передач
348
563
Сейвы
6
4
Точность передач %
82
91
Удары мимо ворот
5
12
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
13
8
Удары из-за пределов штрафной
4
15
xG (ожидаемые голы)
1.88
1.05

Смотреть прямую трансляцию матча «Вильярреал» против «Леганеса», 36-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 мая в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вильярреал»«Леганес»

«Вильярреал» – «Леганес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Леганес Вильярреал
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