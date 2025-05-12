12.05.2025, понедельник, 21:45
Италия. Серия А, 36 тур
Италия. Серия А, 36 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Аталанта
Аталанта
4-1-1-2-2
29
Карнесекки
16
Белланова
19
Джимсити
3
Коссуну
77
Дзаппакоста
15
де Рон
13
Эдерсон
17
Де Кетеларе
15
Пашалич
22
Лукман
32
Ретеги
3-2-2-1-2
99
Свилар
23
Манчини
2
Ренш
5
Н'Дика
2
Челик
3
Анхелиньо
4
Кристанте
6
Коне
18
Соуле
9
Довбик
14
Шомуродов
16
Белланова
3
Руджери
3
Руджери
16
Белланова
15
Пашалич
25
Сулемана
25
Сулемана
15
Пашалич
22
Лукман
4
Брешианини
4
Брешианини
22
Лукман
32
Ретеги
27
Мальдини
27
Мальдини
32
Ретеги
17
Де Кетеларе
10
Самарджич
10
Самарджич
17
Де Кетеларе
2
Ренш
61
Писилли
61
Писилли
2
Ренш
14
Шомуродов
8
Бальданци
8
Бальданци
14
Шомуродов
6
Коне
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
6
Коне
9
Довбик
22
Салемакерс
22
Салемакерс
9
Довбик
Остались в запасе
Аталанта
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
47
Лоренцо Бернаскони
ЛЗ
40
Relja Obrić
ЦЗ
43
Пьетро Коми
ЦЗ
43
Лоренцо Риччио
ОП
53
Javison Idele
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
70
Джорджо Де Марци
ВР
73
Alessio Marcaccini
ВР
26
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
15
Виктор Нельссон
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
12
Сауд Абдулхамид
ПЗ
19
Люка Гурна
ОП
5
Леандро Паредес
ОП
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
47
Лоренцо Бернаскони
ЛЗ
40
Relja Obrić
ЦЗ
43
Пьетро Коми
ЦЗ
43
Лоренцо Риччио
ОП
53
Javison Idele
ЦП
Остались в запасе
70
Джорджо Де Марци
ВР
73
Alessio Marcaccini
ВР
26
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
15
Виктор Нельссон
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
12
Сауд Абдулхамид
ПЗ
19
Люка Гурна
ОП
5
Леандро Паредес
ОП
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Аталанта - Рома
1
Всего ударов по воротам
16
10
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
8
7
Нарушения
14
14
Офсайды
0
1
Количество передач
464
350
Сейвы
2
1
Точность передач %
81
74
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
2.4
0.58
Смотреть прямую трансляцию матча «Аталанта» против «Ромы», 35-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 мая в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аталанта» – «Рома»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»