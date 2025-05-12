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  • «Аталанта» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2025

«Аталанта» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2025

12 мая 2025, 20:35
Аталанта
12.05.2025, понедельник, 21:45
Италия. Серия А, 36 тур
2 : 1
Завершен
Рома
9' А. Лукман 76' Сулемана
32' Б. Кристанте
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
19
Берат Джимсити
ЦЗ
3
Одилон Коссуну
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
15
Мартен де Рон
(К) ОП
13
Эдерсон
ЦП
15
Марио Пашалич
АП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
32
Матео Ретеги
ЦФ
22
Адемола Лукман
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Рома
99
Миле Свилар
ВР
3
Анхелиньо
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
(К) ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
6
Куадио Коне
ЦП
18
Матиас Соуле
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
9
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Аталанта
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
47
Лоренцо Бернаскони
ЛЗ
3
Маттео Руджери
ЛЗ
40
Relja Obrić
ЦЗ
43
Пьетро Коми
ЦЗ
43
Лоренцо Риччио
ОП
25
Сулемана
ОП
53
Javison Idele
ЦП
4
Марко Брешианини
ЦП
27
Даниэль Мальдини
АП
10
Лазар Самарджич
АП
Рома
70
Джорджо Де Марци
ВР
73
Alessio Marcaccini
ВР
26
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
15
Виктор Нельссон
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
12
Сауд Абдулхамид
ПЗ
19
Люка Гурна
ОП
5
Леандро Паредес
ОП
61
Никколо Писилли
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
22
Алексис Салемакерс
ПВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
4-1-1-2-2
29
Карнесекки
16
Белланова
19
Джимсити
3
Коссуну
77
Дзаппакоста
15
де Рон
13
Эдерсон
17
Де Кетеларе
15
Пашалич
22
Лукман
32
Ретеги
3-2-2-1-2
99
Свилар
23
Манчини
2
Ренш
5
Н'Дика
2
Челик
3
Анхелиньо
4
Кристанте
6
Коне
18
Соуле
9
Довбик
14
Шомуродов
16
Белланова
3
Руджери
3
Руджери
16
Белланова
15
Пашалич
25
Сулемана
25
Сулемана
15
Пашалич
22
Лукман
4
Брешианини
4
Брешианини
22
Лукман
32
Ретеги
27
Мальдини
27
Мальдини
32
Ретеги
17
Де Кетеларе
10
Самарджич
10
Самарджич
17
Де Кетеларе
2
Ренш
61
Писилли
61
Писилли
2
Ренш
14
Шомуродов
8
Бальданци
8
Бальданци
14
Шомуродов
6
Коне
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
6
Коне
9
Довбик
22
Салемакерс
22
Салемакерс
9
Довбик
Остались в запасе
Аталанта
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
47
Лоренцо Бернаскони
ЛЗ
40
Relja Obrić
ЦЗ
43
Пьетро Коми
ЦЗ
43
Лоренцо Риччио
ОП
53
Javison Idele
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
70
Джорджо Де Марци
ВР
73
Alessio Marcaccini
ВР
26
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
15
Виктор Нельссон
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
12
Сауд Абдулхамид
ПЗ
19
Люка Гурна
ОП
5
Леандро Паредес
ОП
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
47
Лоренцо Бернаскони
ЛЗ
40
Relja Obrić
ЦЗ
43
Пьетро Коми
ЦЗ
43
Лоренцо Риччио
ОП
53
Javison Idele
ЦП
Остались в запасе
70
Джорджо Де Марци
ВР
73
Alessio Marcaccini
ВР
26
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
15
Виктор Нельссон
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
12
Сауд Абдулхамид
ПЗ
19
Люка Гурна
ОП
5
Леандро Паредес
ОП
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Аталанта - Рома
1
Всего ударов по воротам
16
10
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
8
7
Нарушения
14
14
Офсайды
0
1
Количество передач
464
350
Сейвы
2
1
Точность передач %
81
74
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
2.4
0.58

Смотреть прямую трансляцию матча «Аталанта» против «Ромы», 35-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 мая в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аталанта»«Рома»

«Аталанта» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Рома Аталанта
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