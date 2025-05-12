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  • «Аль-Охдуд» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2025

«Аль-Охдуд» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2025

12 мая 2025, 19:50
Аль-Охдуд
12.05.2025, понедельник, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
0 : 9
Завершен
Аль-Наср
17' А. Яхья 20' Д. Дуран 27' М. Брозович 45+6' С. Мане (П) 52' Д. Дуран 59' С. Мане 64' С. Мане 74' С. Мане
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Охдуд
28
Пауло Витор
ВР
27
Авад Фарадж
ЛЗ
15
Наиф Асири
ЦЗ
4
Саид Аль-Рубаи
(К) ЦЗ
37
Дамион Лоу
ЦЗ
87
Ghassan
ЦЗ
18
Хуан Себастьян Педроса
ЦП
26
Yaseen Al-Zubaidi
ЦП
17
Ноуледж Мусона
АП
77
Савиур Годвин
ЛВ
7
Pato
ЦФ
Главный тренер
Мартин Севела
Аль-Наср
24
Бенто
ВР
78
Али Ладжами
ЦЗ
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
2
Султан Аль-Ганнам
(К) ПЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
11
Марсело Брозович
ОП
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
25
Отавио
АП
10
Садио Мане
ЛВ
23
Айман Яхья
ПВ
22
Джон Дуран
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Аль-Охдуд
1
Ракан Аль-Наджар
ВР
98
Моханад Аль-Кайди
ЦЗ
8
Hussain Al Zabdani
ЦЗ
12
Abdulaziz Al Hatila
ЦП
10
Mohammed Al Jahif
ЦП
19
Saud Salem
ЦП
13
Кристиан Бассогог
ПП
2
Мохаммед Аль-Саид
ЛВ
14
Салех Аль-Аббас
ЦФ
Аль-Наср
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
36
Рагед Наджар
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
50
Маджид Кашиш
ЛАЗ
70
Awad Aman
ЦЗ
20
Анжело Габриэль
ПВ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
88
Bassam Hazazi
ЦФ
22
Уэсли
ЦФ
3-2-2-2-1
28
Витор
4
Аль-Рубаи
37
Лоу
87
27
Фарадж
15
Асири
18
Педроса
26
77
Годвин
17
Мусона
7
4-1-1-3-1
24
Бенто
12
Аль-Бушал
78
Ладжами
33
Аль-Фатиль
2
Аль-Ганнам
11
Брозович
8
Аль-Сулаихим
23
Яхья
25
Отавио
10
Мане
22
Дуран
15
Асири
1
Аль-Наджар
1
Аль-Наджар
15
Асири
26
10
10
26
17
Мусона
13
Бассогог
13
Бассогог
17
Мусона
77
Годвин
14
Аль-Аббас
14
Аль-Аббас
77
Годвин
78
Ладжами
83
Аль-Наджди
83
Аль-Наджди
78
Ладжами
33
Аль-Фатиль
70
70
33
Аль-Фатиль
25
Отавио
20
Габриэль
20
Габриэль
25
Отавио
23
Яхья
22
Уэсли
22
Уэсли
23
Яхья
Остались в запасе
Аль-Охдуд
Аль-Наср
98
Моханад Аль-Кайди
ЦЗ
8
Hussain Al Zabdani
ЦЗ
12
Abdulaziz Al Hatila
ЦП
19
Saud Salem
ЦП
2
Мохаммед Аль-Саид
ЛВ
Главный тренер
Мартин Севела
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
36
Рагед Наджар
ВР
50
Маджид Кашиш
ЛАЗ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
88
Bassam Hazazi
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
98
Моханад Аль-Кайди
ЦЗ
8
Hussain Al Zabdani
ЦЗ
12
Abdulaziz Al Hatila
ЦП
19
Saud Salem
ЦП
2
Мохаммед Аль-Саид
ЛВ
Остались в запасе
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
36
Рагед Наджар
ВР
50
Маджид Кашиш
ЛАЗ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
88
Bassam Hazazi
ЦФ
Главный тренер
Мартин Севела
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Аль-Охдуд - Аль-Наср
1
2
Всего ударов по воротам
4
25
Удары в створ
1
15
Владение мячом %
25
75
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
4
2
Нарушения
12
8
Офсайды
0
1
Количество передач
211
648
Сейвы
6
1
Точность передач %
75
93
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
2
19
Удары из-за пределов штрафной
2
6

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Охдуд» против «Аль-Насра», 31-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 мая в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Охдуд» – «Аль-Наср»

«Аль-Охдуд» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Наср Аль-Охдуд
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