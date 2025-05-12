12.05.2025, понедельник, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
0 : 9
Завершен
Составы команд
Аль-Охдуд
Аль-Охдуд
3-2-2-2-1
28
Витор
4
Аль-Рубаи
37
Лоу
87
27
Фарадж
15
Асири
18
Педроса
26
77
Годвин
17
Мусона
7
4-1-1-3-1
24
Бенто
12
Аль-Бушал
78
Ладжами
33
Аль-Фатиль
2
Аль-Ганнам
11
Брозович
8
Аль-Сулаихим
23
Яхья
25
Отавио
10
Мане
22
Дуран
15
Асири
1
Аль-Наджар
1
Аль-Наджар
15
Асири
26
10
10
26
17
Мусона
13
Бассогог
13
Бассогог
17
Мусона
77
Годвин
14
Аль-Аббас
14
Аль-Аббас
77
Годвин
78
Ладжами
83
Аль-Наджди
83
Аль-Наджди
78
Ладжами
33
Аль-Фатиль
70
70
33
Аль-Фатиль
25
Отавио
20
Габриэль
20
Габриэль
25
Отавио
23
Яхья
22
Уэсли
22
Уэсли
23
Яхья
Остались в запасе
Аль-Охдуд
Аль-Наср
98
Моханад Аль-Кайди
ЦЗ
8
Hussain Al Zabdani
ЦЗ
12
Abdulaziz Al Hatila
ЦП
19
Saud Salem
ЦП
2
Мохаммед Аль-Саид
ЛВ
Главный тренер
Мартин Севела
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
36
Рагед Наджар
ВР
50
Маджид Кашиш
ЛАЗ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
88
Bassam Hazazi
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
98
Моханад Аль-Кайди
ЦЗ
8
Hussain Al Zabdani
ЦЗ
12
Abdulaziz Al Hatila
ЦП
19
Saud Salem
ЦП
2
Мохаммед Аль-Саид
ЛВ
Остались в запасе
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
36
Рагед Наджар
ВР
50
Маджид Кашиш
ЛАЗ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
88
Bassam Hazazi
ЦФ
Главный тренер
Мартин Севела
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Аль-Охдуд - Аль-Наср
1
2
Всего ударов по воротам
4
25
Удары в створ
1
15
Владение мячом %
25
75
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
4
2
Нарушения
12
8
Офсайды
0
1
Количество передач
211
648
Сейвы
6
1
Точность передач %
75
93
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
2
19
Удары из-за пределов штрафной
2
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Охдуд» против «Аль-Насра», 31-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 мая в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Охдуд» – «Аль-Наср»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»