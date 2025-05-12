Смотреть прямую трансляцию матча «Славия-Мозырь» против «МЛ Витебск», 8-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 мая в 20:00 по московскому времени.

Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».