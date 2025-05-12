12.05.2025, понедельник, 20:00
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Славия-Мозырь
Славия-Мозырь
4-1-2-2-1
41
Плотников
12
Иванов
44
Луцевич
18
Мельников
22
Лукашов
9
Батищев
7
Иванов
8
Кухарчик
49
Джигеро
13
Полоз
31
Соловей
3-2-1-3-1
1
Павлюченко
20
Волков
13
Залеский
23
Баланович
22
Носко
14
Лисакович
17
Галята
15
Козловский
19
Глушков
82
Никифоренко
18
Жук
13
Полоз
9
Кобет
9
Кобет
13
Полоз
8
Кухарчик
25
Бамба
25
Бамба
8
Кухарчик
49
Джигеро
14
Давыдов
14
Давыдов
49
Джигеро
9
Батищев
30
Лихтин
30
Лихтин
9
Батищев
82
Никифоренко
70
Жуниньо
70
Жуниньо
82
Никифоренко
15
Козловский
47
Гомис
47
Гомис
15
Козловский
17
Галята
4
Абдуллахи
4
Абдуллахи
17
Галята
18
Жук
3
Баранок
3
Баранок
18
Жук
23
Баланович
2
Божко
2
Божко
23
Баланович
Остались в запасе
Славия-Мозырь
МЛ Витебск
1
Константин Веретынский
ВР
6
Юлий Кузнецов
ОП
5
Михаил Сачковский
ОП
10
Сергей Сазончик
ОП
27
Павел Чикида
ПЗ
Главный тренер
Иван Биончик
80
Денис Овсянников
ЦФ
7
Тимур Пухов
АП
8
Сергей Русак
ЦП
5
Артур Чудук
ЦЗ
30
Павел Щербаченя
ВР
Главный тренер
Александр Шагойко
Остались в запасе
1
Константин Веретынский
ВР
6
Юлий Кузнецов
ОП
5
Михаил Сачковский
ОП
10
Сергей Сазончик
ОП
27
Павел Чикида
ПЗ
Остались в запасе
80
Денис Овсянников
ЦФ
7
Тимур Пухов
АП
8
Сергей Русак
ЦП
5
Артур Чудук
ЦЗ
30
Павел Щербаченя
ВР
Главный тренер
Иван Биончик
Главный тренер
Александр Шагойко
Статистика матча Славия-Мозырь - МЛ Витебск
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Славия-Мозырь» против «МЛ Витебск», 8-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 мая в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Славия-Мозырь» – «МЛ Витебск»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»