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  • «Славия-Мозырь» – «МЛ Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2025

«Славия-Мозырь» – «МЛ Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2025

12 мая 2025, 18:50
Славия-Мозырь
12.05.2025, понедельник, 20:00
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
0 : 2
Завершен
МЛ Витебск
57' О. Никифоренко 90+3' О. Абдуллахи
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия-Мозырь
41
Максим Плотников
ВР
12
Алексей Иванов
ЛЗ
44
Терентий Луцевич
ЦЗ
18
Никита Мельников
ЦЗ
22
Антон Лукашов
ПЗ
9
Александр Батищев
ОП
7
Николай Иванов
ЦП
8
Илья Кухарчик
ПП
49
Александр Джигеро
ЛВ
13
Владислав Полоз
ПВ
31
Андрей Соловей
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
МЛ Витебск
1
Павел Павлюченко
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
13
Алексей Залеский
ЦЗ
22
Алексей Носко
ОП
14
Руслан Лисакович
ОП
17
Даниил Галята
ЦП
18
Владислав Жук
ЛВ
19
Никита Глушков
ЛВ
82
Олег Никифоренко
ЛВ
15
Денис Козловский
ПВ
Главный тренер
Александр Шагойко
Славия-Мозырь
1
Константин Веретынский
ВР
9
Андрей Кобет
ЦФ
25
Лама Бамба
ЦФ
6
Юлий Кузнецов
ОП
5
Михаил Сачковский
ОП
10
Сергей Сазончик
ОП
27
Павел Чикида
ПЗ
14
Владислав Давыдов
ЛЗ
30
Виталий Лихтин
ОП
МЛ Витебск
70
Жуниньо
ПВ
80
Денис Овсянников
ЦФ
47
Оноре Гомис
ПВ
7
Тимур Пухов
АП
8
Сергей Русак
ЦП
4
Оде Абдуллахи
ОП
5
Артур Чудук
ЦЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
2
Егор Божко
ЦЗ
30
Павел Щербаченя
ВР
4-1-2-2-1
41
Плотников
12
Иванов
44
Луцевич
18
Мельников
22
Лукашов
9
Батищев
7
Иванов
8
Кухарчик
49
Джигеро
13
Полоз
31
Соловей
3-2-1-3-1
1
Павлюченко
20
Волков
13
Залеский
23
Баланович
22
Носко
14
Лисакович
17
Галята
15
Козловский
19
Глушков
82
Никифоренко
18
Жук
13
Полоз
9
Кобет
9
Кобет
13
Полоз
8
Кухарчик
25
Бамба
25
Бамба
8
Кухарчик
49
Джигеро
14
Давыдов
14
Давыдов
49
Джигеро
9
Батищев
30
Лихтин
30
Лихтин
9
Батищев
82
Никифоренко
70
Жуниньо
70
Жуниньо
82
Никифоренко
15
Козловский
47
Гомис
47
Гомис
15
Козловский
17
Галята
4
Абдуллахи
4
Абдуллахи
17
Галята
18
Жук
3
Баранок
3
Баранок
18
Жук
23
Баланович
2
Божко
2
Божко
23
Баланович
Остались в запасе
Славия-Мозырь
МЛ Витебск
1
Константин Веретынский
ВР
6
Юлий Кузнецов
ОП
5
Михаил Сачковский
ОП
10
Сергей Сазончик
ОП
27
Павел Чикида
ПЗ
Главный тренер
Иван Биончик
80
Денис Овсянников
ЦФ
7
Тимур Пухов
АП
8
Сергей Русак
ЦП
5
Артур Чудук
ЦЗ
30
Павел Щербаченя
ВР
Главный тренер
Александр Шагойко
Остались в запасе
1
Константин Веретынский
ВР
6
Юлий Кузнецов
ОП
5
Михаил Сачковский
ОП
10
Сергей Сазончик
ОП
27
Павел Чикида
ПЗ
Остались в запасе
80
Денис Овсянников
ЦФ
7
Тимур Пухов
АП
8
Сергей Русак
ЦП
5
Артур Чудук
ЦЗ
30
Павел Щербаченя
ВР
Главный тренер
Иван Биончик
Главный тренер
Александр Шагойко
Статистика матча Славия-Мозырь - МЛ Витебск
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Славия-Мозырь» против «МЛ Витебск», 8-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 мая в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Славия-Мозырь»«МЛ Витебск»

«Славия-Мозырь» – «МЛ Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига МЛ Витебск Славия-Мозырь
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