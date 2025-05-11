11.05.2025, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 35 тур
Испания. Примера, 35 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Бетис
Бетис
3-1-1-3-2
13
Адриан
15
Перро
4
Натан
5
Бартра
10
Карвалью
6
Альтимира
10
Эз Абде
11
Ло Чельсо
24
Руйбаль
19
Эрнандес
17
Родригес
4-1-2-2-1
1
Эррера
12
Аресо
24
Катена
22
Бойомо
3
Крус
6
Торро
19
Ибаньес
10
Орос
97
Сарагоса
14
Гарсия
11
Будимир
6
Альтимира
5
Кардозо
5
Кардозо
6
Альтимира
10
Карвалью
8
Форнальс
8
Форнальс
10
Карвалью
11
Ло Чельсо
22
Иско
22
Иско
11
Ло Чельсо
17
Родригес
7
Антони
7
Антони
17
Родригес
14
Гарсия
7
Пенья
7
Пенья
14
Гарсия
19
Ибаньес
8
Муньос
8
Муньос
19
Ибаньес
12
Аресо
11
Барха
11
Барха
12
Аресо
11
Будимир
9
Гарсия
9
Гарсия
11
Будимир
97
Сарагоса
11
Арнайц
11
Арнайц
97
Сарагоса
Остались в запасе
Бетис
Осасуна
13
Фран Вьейтес
ВР
13
Гильерме Фернандеш
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
17
Юссуф Сабали
ПЗ
52
Пабло Гарсия
ПВ
17
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
13
Пабло Валенсия
ВР
13
Айтор
ВР
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
4
Унаи Гарсия
ЦЗ
23
Абель Бретонес
ЛВ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
Главный тренер
Висенте Морено
Остались в запасе
13
Фран Вьейтес
ВР
13
Гильерме Фернандеш
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
17
Юссуф Сабали
ПЗ
52
Пабло Гарсия
ПВ
17
Седрик Бакамбу
ЦФ
Остались в запасе
13
Пабло Валенсия
ВР
13
Айтор
ВР
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
4
Унаи Гарсия
ЦЗ
23
Абель Бретонес
ЛВ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Висенте Морено
Статистика матча Бетис - Осасуна
3
2
Всего ударов по воротам
10
17
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
6
7
Нарушения
8
12
Офсайды
2
2
Количество передач
488
343
Сейвы
4
4
Точность передач %
89
80
Удары мимо ворот
3
10
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
3
15
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
0.39
2.34
Смотреть прямую трансляцию матча «Бетис» против «Осасуны», 34-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 мая в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бетис» – «Осасуна»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»