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  • «Жирона» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025

«Жирона» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025

10 мая 2025, 18:20
Жирона
05.05.2025, понедельник, 22:00
Испания. Примера, 34 тур
1 : 0
Завершен
Мальорка
10' К. Стуани
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жирона
13
Пауло Газзанига
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
4
Арнау Мартинес
ПЗ
5
Давид Лопес
ОП
37
Ладислав Крейчи
ОП
12
Янхель Эррера
ЦП
8
Артур
ЦП
23
Иван Мартин
АП
8
Порту
ПВ
15
Виктор Цыганков
ПВ
7
Кристиан Стуани
(К) ЦФ
Мальорка
1
Доминик Грейф
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
21
Антонио Раильо
(К) ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
25
Пабло Маффео
ПЗ
12
Саму Кошта
ОП
6
Антонио Санчес
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
9
Дани Родригес
АП
9
Кайл Ларин
ЦФ
Жирона
1
Хуан Карлос
ВР
25
Владислав Крапивцов
ВР
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
14
Джон Солис
ЦП
28
Ориоль Ромеу
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
7
Арно Данжума
ЛВ
28
Боян Миовски
ЦФ
9
Абель Руис
ЦФ
Мальорка
25
Иван Куэльяр
ВР
1
Лео Роман
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
27
Давид Лопес
ЦЗ
2
Матеу Морей
ПЗ
5
Омар Маскарель
ОП
28
Ян Салас
ЦП
10
Шикинью
ЛВ
11
Такума Асано
ПВ
7
Ведат Мурики
ЦФ
27
Марк Доменек
ЦФ
2-2-2-3-1
13
Газзанига
17
Блинд
4
Мартинес
5
Лопес
37
Крейчи
12
Эррера
8
Артур
8
Порту
23
Мартин
15
Цыганков
7
Стуани
3-3-2-1-1
1
Грейф
24
Вальент
21
Раильо
3
Копете
25
Маффео
12
Кошта
22
Мохика
6
Санчес
10
Дардер
9
Родригес
9
Ларин
23
Мартин
28
Ромеу
28
Ромеу
23
Мартин
8
Порту
22
Асприлья
22
Асприлья
8
Порту
7
Стуани
28
Миовски
28
Миовски
7
Стуани
10
Дардер
2
Морей
2
Морей
10
Дардер
3
Копете
5
Маскарель
5
Маскарель
3
Копете
6
Санчес
11
Асано
11
Асано
6
Санчес
9
Ларин
7
Мурики
7
Мурики
9
Ларин
9
Родригес
27
Доменек
27
Доменек
9
Родригес
Остались в запасе
Жирона
Мальорка
1
Хуан Карлос
ВР
25
Владислав Крапивцов
ВР
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
14
Джон Солис
ЦП
7
Арно Данжума
ЛВ
9
Абель Руис
ЦФ
25
Иван Куэльяр
ВР
1
Лео Роман
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
27
Давид Лопес
ЦЗ
28
Ян Салас
ЦП
10
Шикинью
ЛВ
Остались в запасе
1
Хуан Карлос
ВР
25
Владислав Крапивцов
ВР
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
14
Джон Солис
ЦП
7
Арно Данжума
ЛВ
9
Абель Руис
ЦФ
Остались в запасе
25
Иван Куэльяр
ВР
1
Лео Роман
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
27
Давид Лопес
ЦЗ
28
Ян Салас
ЦП
10
Шикинью
ЛВ
Статистика матча Жирона - Мальорка
2
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
5
2
Нарушения
11
14
Офсайды
1
1
Количество передач
457
503
Сейвы
1
5
Точность передач %
84
87
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
1.56
0.48

Смотреть прямую трансляцию матча «Жирона» против «Мальорки», 34-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 мая в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Жирона»«Мальорка»

«Жирона» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Мальорка Жирона
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