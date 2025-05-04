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  • «Рома» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2025

«Рома» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2025

4 мая 2025, 17:50
Рома
04.05.2025, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 35 тур
1 : 0
Завершен
Фиорентина
45+5' А. Довбик
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
99
Миле Свилар
ВР
3
Анхелиньо
ЛЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
6
Куадио Коне
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
(К) АП
18
Матиас Соуле
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
9
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Фиорентина
43
Давид Де Хеа
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
21
Робин Госенс
ЛЗ
3
Марин Понграчич
ЦЗ
30
Пабло Мари
ЦЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
8
Роландо Мандрагора
(К) ОП
23
Амир Ричардсон
ЦП
27
Чер Ндур
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
20
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Рома
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
26
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
15
Виктор Нельссон
ЦЗ
12
Сауд Абдулхамид
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
19
Люка Гурна
ОП
61
Никколо Писилли
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
22
Алексис Салемакерс
ПВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Фиорентина
50
Томмазо Мартинелли
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
2
Матиас Морено
ЦЗ
28
Андреа Колпани
ЦП
90
Майкл Фолоруншо
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
29
Ясин Адли
АП
28
Маат Даниэль Каприни
ЛВ
10
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
18
Лукас Белтран
ЦФ
4-2-2-2
99
Свилар
3
Анхелиньо
5
Н'Дика
23
Манчини
2
Челик
4
Кристанте
6
Коне
7
Пеллегрини
18
Соуле
9
Довбик
14
Шомуродов
3-3-2-1-1
43
Де Хеа
3
Понграчич
30
Мари
15
Комуццо
65
Паризи
8
Мандрагора
21
Госенс
23
Ричардсон
27
Ндур
10
Дзаньоло
20
Кен
2
Челик
2
Ренш
2
Ренш
2
Челик
4
Кристанте
19
Гурна
19
Гурна
4
Кристанте
7
Пеллегрини
61
Писилли
61
Писилли
7
Пеллегрини
14
Шомуродов
8
Бальданци
8
Бальданци
14
Шомуродов
9
Довбик
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
9
Довбик
23
Ричардсон
28
Колпани
28
Колпани
23
Ричардсон
21
Госенс
44
Фаджоли
44
Фаджоли
21
Госенс
27
Ндур
29
Адли
29
Адли
27
Ндур
10
Дзаньоло
10
Гюдмюндссон
10
Гюдмюндссон
10
Дзаньоло
3
Понграчич
18
Белтран
18
Белтран
3
Понграчич
Остались в запасе
Рома
Фиорентина
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
26
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
15
Виктор Нельссон
ЦЗ
12
Сауд Абдулхамид
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
22
Алексис Салемакерс
ПВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
50
Томмазо Мартинелли
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
2
Матиас Морено
ЦЗ
90
Майкл Фолоруншо
ЦП
28
Маат Даниэль Каприни
ЛВ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
26
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
15
Виктор Нельссон
ЦЗ
12
Сауд Абдулхамид
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
22
Алексис Салемакерс
ПВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Остались в запасе
50
Томмазо Мартинелли
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
2
Матиас Морено
ЦЗ
90
Майкл Фолоруншо
ЦП
28
Маат Даниэль Каприни
ЛВ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Рома - Фиорентина
2
1
2
Всего ударов по воротам
12
12
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
4
Нарушения
9
8
Офсайды
0
2
Количество передач
422
604
Сейвы
5
3
Точность передач %
86
90
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
5
8
xG (ожидаемые голы)
0.66
0.83

Смотреть прямую трансляцию матча «Рома» против «Фиорентины», 35-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 мая в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рома»«Фиорентина»

«Рома» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Фиорентина Рома
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