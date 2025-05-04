04.05.2025, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 35 тур
Италия. Серия А, 35 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Рома
Рома
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
26
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
15
Виктор Нельссон
ЦЗ
12
Сауд Абдулхамид
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
19
Люка Гурна
ОП
61
Никколо Писилли
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
22
Алексис Салемакерс
ПВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
4-2-2-2
99
Свилар
3
Анхелиньо
5
Н'Дика
23
Манчини
2
Челик
4
Кристанте
6
Коне
7
Пеллегрини
18
Соуле
9
Довбик
14
Шомуродов
3-3-2-1-1
43
Де Хеа
3
Понграчич
30
Мари
15
Комуццо
65
Паризи
8
Мандрагора
21
Госенс
23
Ричардсон
27
Ндур
10
Дзаньоло
20
Кен
2
Челик
2
Ренш
2
Ренш
2
Челик
4
Кристанте
19
Гурна
19
Гурна
4
Кристанте
7
Пеллегрини
61
Писилли
61
Писилли
7
Пеллегрини
14
Шомуродов
8
Бальданци
8
Бальданци
14
Шомуродов
9
Довбик
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
9
Довбик
23
Ричардсон
28
Колпани
28
Колпани
23
Ричардсон
21
Госенс
44
Фаджоли
44
Фаджоли
21
Госенс
27
Ндур
29
Адли
29
Адли
27
Ндур
10
Дзаньоло
10
Гюдмюндссон
10
Гюдмюндссон
10
Дзаньоло
3
Понграчич
18
Белтран
18
Белтран
3
Понграчич
Остались в запасе
Рома
Фиорентина
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
26
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
15
Виктор Нельссон
ЦЗ
12
Сауд Абдулхамид
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
22
Алексис Салемакерс
ПВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
50
Томмазо Мартинелли
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
2
Матиас Морено
ЦЗ
90
Майкл Фолоруншо
ЦП
28
Маат Даниэль Каприни
ЛВ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
26
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
15
Виктор Нельссон
ЦЗ
12
Сауд Абдулхамид
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
22
Алексис Салемакерс
ПВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Остались в запасе
50
Томмазо Мартинелли
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
2
Матиас Морено
ЦЗ
90
Майкл Фолоруншо
ЦП
28
Маат Даниэль Каприни
ЛВ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Рома - Фиорентина
2
1
2
Всего ударов по воротам
12
12
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
4
Нарушения
9
8
Офсайды
0
2
Количество передач
422
604
Сейвы
5
3
Точность передач %
86
90
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
5
8
xG (ожидаемые голы)
0.66
0.83
Смотреть прямую трансляцию матча «Рома» против «Фиорентины», 35-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 мая в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рома» – «Фиорентина»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»