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  • «Боруссия Д» – «Вольфсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2025

«Боруссия Д» – «Вольфсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2025

3 мая 2025, 18:20
Боруссия Д
03.05.2025, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
4 : 0
Завершен
Вольфсбург
3' С. Гирасси 59' С. Гирасси 69' К. Адейеми 73' К. Адейеми
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
8
Даниэль Свенссон
ЛЗ
21
Рами Бенсебаини
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
30
Паскаль Гросс
ЦП
23
Феликс Нмеча
АП
10
Юлиан Брандт
(К) АП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Вольфсбург
1
Камил Грабара
(К) ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
4
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
2
Килиан Фишер
ПЗ
40
Астер Вранкс
ЦП
8
Бенке Дардаи
АП
7
Андреас Сков Ольсен
ПВ
39
Патрик Виммер
ПВ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
2
Ян Коуто
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
6
Салих Озкан
ЦП
9
Марсель Забитцер
ЦП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
7
Джованни Рейна
АП
27
Карим Адейеми
ЛВ
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
27
Давид Одогу
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
10
Ловро Майер
ЦП
13
Якуб Каминьски
ЛВ
23
Йонас Винд
ЦФ
18
Мохамед Амура
ЦФ
91
Кевин Беренс
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Кобель
8
Свенссон
25
Зюле
3
Антон
21
Бенсебаини
26
Рюэрсон
30
Гросс
23
Нмеча
10
Брандт
11
Гиттенс
9
Гирасси
4-1-3-2
1
Грабара
2
Фишер
3
Вавро
4
Кулиеракис
21
Меле
40
Вранкс
39
Виммер
8
Дардаи
7
Сков Ольсен
14
Нмеча
8
Томаш
23
Нмеча
23
Джан
23
Джан
23
Нмеча
30
Гросс
9
Забитцер
9
Забитцер
30
Гросс
9
Гирасси
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
9
Гирасси
11
Гиттенс
27
Адейеми
27
Адейеми
11
Гиттенс
10
Брандт
24
Дюранвиль
24
Дюранвиль
10
Брандт
3
Вавро
27
Одогу
27
Одогу
3
Вавро
2
Фишер
2
Расмуссен
2
Расмуссен
2
Фишер
39
Виммер
10
Майер
10
Майер
39
Виммер
14
Нмеча
23
Винд
23
Винд
14
Нмеча
8
Томаш
18
Амура
18
Амура
8
Томаш
Остались в запасе
Боруссия Д
Вольфсбург
33
Александер Майер
ВР
2
Ян Коуто
ПЗ
6
Салих Озкан
ЦП
7
Джованни Рейна
АП
Главный тренер
Нико Ковач
12
Павао Перван
ВР
31
Янник Герхардт
ЦП
13
Якуб Каминьски
ЛВ
91
Кевин Беренс
ЦФ
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
2
Ян Коуто
ПЗ
6
Салих Озкан
ЦП
7
Джованни Рейна
АП
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
31
Янник Герхардт
ЦП
13
Якуб Каминьски
ЛВ
91
Кевин Беренс
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Боруссия Д - Вольфсбург
1
Всего ударов по воротам
11
11
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
3
Нарушения
13
6
Офсайды
1
2
Количество передач
527
426
Сейвы
2
1
Точность передач %
87
84
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
1
4
xG (ожидаемые голы)
2.56
0.7

Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия Д» против «Вольфсбурга», 32-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 мая в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия Д» – «Вольфсбург»

«Боруссия Д» – «Вольфсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Вольфсбург Боруссия Д
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