03.05.2025, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 35 тур
Италия. Серия А, 35 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Лечче
Лечче
4-1-2-1-2
30
Фальконе
25
Галло
24
Жилберт
4
Гашпар
6
Башкиротто
4
Пьерре
21
Каба
29
Кулибали
50
Пьеротти
90
Крстович
11
Карлссон
4-3-1-2
1
Мерет
22
Ди Лоренцо
16
Оливера
13
Ррахмани
37
Спинаццола
4
Мактоминей
68
Лоботка
99
Ангисса
21
Политано
18
Распадори
9
Лукаку
4
Пьерре
10
Бериша
10
Бериша
4
Пьерре
11
Карлссон
14
Хельгасон
14
Хельгасон
11
Карлссон
21
Каба
15
Моренте
15
Моренте
21
Каба
50
Пьеротти
11
Н'Дри
11
Н'Дри
50
Пьеротти
18
Распадори
8
Биллинг
8
Биллинг
18
Распадори
68
Лоботка
6
Гилмор
6
Гилмор
68
Лоботка
21
Политано
16
Нгонг
16
Нгонг
21
Политано
9
Лукаку
18
Симеоне
18
Симеоне
9
Лукаку
Остались в запасе
Лечче
Наполи
32
Яспер Самоойя
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
3
Марко Сала
ЛЗ
44
Тиагу Габриэль
ЦЗ
17
Данилу Вейга
ПЗ
20
Юльбер Рамадани
ЦП
24
Хамза Рафья
ЦП
9
Анте Ребич
ЛВ
11
Никола Сансоне
ЛВ
19
Ламек Банда
ПВ
Главный тренер
Марко Джампаоло
14
Никита Контини
ВР
22
Симоне Скуффет
ВР
4
Рафа Марин
ЦЗ
30
Паскуале Маццокки
ПЗ
70
Луис Хаса
АП
19
Ноа Окафор
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
32
Яспер Самоойя
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
3
Марко Сала
ЛЗ
44
Тиагу Габриэль
ЦЗ
17
Данилу Вейга
ПЗ
20
Юльбер Рамадани
ЦП
24
Хамза Рафья
ЦП
9
Анте Ребич
ЛВ
11
Никола Сансоне
ЛВ
19
Ламек Банда
ПВ
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
22
Симоне Скуффет
ВР
4
Рафа Марин
ЦЗ
30
Паскуале Маццокки
ПЗ
70
Луис Хаса
АП
19
Ноа Окафор
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Лечче - Наполи
2
Всего ударов по воротам
9
8
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
5
2
Нарушения
11
4
Офсайды
2
2
Количество передач
385
497
Сейвы
1
1
Точность передач %
86
88
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
3
6
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
0.31
0.58
Смотреть прямую трансляцию матча «Лечче» против «Наполи», 35-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 мая в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лечче» – «Наполи»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»