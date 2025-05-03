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  • «Лечче» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2025

«Лечче» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2025

3 мая 2025, 17:50
Лечче
03.05.2025, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 35 тур
0 : 1
Завершен
Наполи
24' Д. Распадори
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лечче
30
Владимиро Фальконе
ВР
25
Антонино Галло
ЛЗ
4
Киалонда Гашпар
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
6
Федерико Башкиротто
(К) ПЗ
4
Бальтасар Пьерре
ОП
21
Мохамед Каба
ЦП
29
Лассана Кулибали
ЦП
50
Сантьяго Пьеротти
ПВ
11
Йеспер Карлссон
ЦФ
90
Никола Крстович
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
16
Матиас Оливера
ЛЗ
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
(К) ПЗ
4
Скотт Мактоминей
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
99
Франк Ангисса
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Лечче
32
Яспер Самоойя
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
3
Марко Сала
ЛЗ
44
Тиагу Габриэль
ЦЗ
17
Данилу Вейга
ПЗ
20
Юльбер Рамадани
ЦП
10
Медон Бериша
ЦП
24
Хамза Рафья
ЦП
14
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
15
Тете Моренте
ЛВ
9
Анте Ребич
ЛВ
11
Никола Сансоне
ЛВ
11
Конан Н'Дри
ПВ
19
Ламек Банда
ПВ
Наполи
14
Никита Контини
ВР
22
Симоне Скуффет
ВР
4
Рафа Марин
ЦЗ
30
Паскуале Маццокки
ПЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
6
Билли Гилмор
ЦП
70
Луис Хаса
АП
16
Сириль Нгонг
ПВ
19
Ноа Окафор
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
4-1-2-1-2
30
Фальконе
25
Галло
24
Жилберт
4
Гашпар
6
Башкиротто
4
Пьерре
21
Каба
29
Кулибали
50
Пьеротти
90
Крстович
11
Карлссон
4-3-1-2
1
Мерет
22
Ди Лоренцо
16
Оливера
13
Ррахмани
37
Спинаццола
4
Мактоминей
68
Лоботка
99
Ангисса
21
Политано
18
Распадори
9
Лукаку
4
Пьерре
10
Бериша
10
Бериша
4
Пьерре
11
Карлссон
14
Хельгасон
14
Хельгасон
11
Карлссон
21
Каба
15
Моренте
15
Моренте
21
Каба
50
Пьеротти
11
Н'Дри
11
Н'Дри
50
Пьеротти
18
Распадори
8
Биллинг
8
Биллинг
18
Распадори
68
Лоботка
6
Гилмор
6
Гилмор
68
Лоботка
21
Политано
16
Нгонг
16
Нгонг
21
Политано
9
Лукаку
18
Симеоне
18
Симеоне
9
Лукаку
Остались в запасе
Лечче
Наполи
32
Яспер Самоойя
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
3
Марко Сала
ЛЗ
44
Тиагу Габриэль
ЦЗ
17
Данилу Вейга
ПЗ
20
Юльбер Рамадани
ЦП
24
Хамза Рафья
ЦП
9
Анте Ребич
ЛВ
11
Никола Сансоне
ЛВ
19
Ламек Банда
ПВ
Главный тренер
Марко Джампаоло
14
Никита Контини
ВР
22
Симоне Скуффет
ВР
4
Рафа Марин
ЦЗ
30
Паскуале Маццокки
ПЗ
70
Луис Хаса
АП
19
Ноа Окафор
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
32
Яспер Самоойя
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
3
Марко Сала
ЛЗ
44
Тиагу Габриэль
ЦЗ
17
Данилу Вейга
ПЗ
20
Юльбер Рамадани
ЦП
24
Хамза Рафья
ЦП
9
Анте Ребич
ЛВ
11
Никола Сансоне
ЛВ
19
Ламек Банда
ПВ
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
22
Симоне Скуффет
ВР
4
Рафа Марин
ЦЗ
30
Паскуале Маццокки
ПЗ
70
Луис Хаса
АП
19
Ноа Окафор
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Лечче - Наполи
2
Всего ударов по воротам
9
8
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
5
2
Нарушения
11
4
Офсайды
2
2
Количество передач
385
497
Сейвы
1
1
Точность передач %
86
88
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
3
6
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
0.31
0.58

Смотреть прямую трансляцию матча «Лечче» против «Наполи», 35-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 мая в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лечче» – «Наполи»

«Лечче» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Наполи Лечче
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