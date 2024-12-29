29.12.2024, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 18 тур
Италия. Серия А, 18 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Удинезе
Удинезе
3-3-2-1-1
90
Сава
27
Кабаселе
15
Бийол
95
Туре
33
Земура
16
Карлстрем
19
Эхизибуе
4
Ловрич
32
Эккеленкамп
10
Товен
20
Лукка
3-2-2-2-1
32
Милинкович-Савич
31
Войвода
3
Марипан
23
Коко
16
Хольмгрен-Педерсен
24
Соса
4
Риччи
66
Гинейтис
13
Влашич
75
Карамо
10
Адамс
33
Земура
11
Камара
11
Камара
33
Земура
95
Туре
25
Абанква
25
Абанква
95
Туре
4
Ловрич
14
Атта
14
Атта
4
Ловрич
10
Товен
10
Санчес
10
Санчес
10
Товен
24
Соса
3
Дембеле
3
Дембеле
24
Соса
16
Хольмгрен-Педерсен
20
Лазаро
20
Лазаро
16
Хольмгрен-Педерсен
13
Влашич
10
Линетти
10
Линетти
13
Влашич
66
Гинейтис
8
Илич
8
Илич
66
Гинейтис
75
Карамо
9
Санабрия
9
Санабрия
75
Карамо
Остались в запасе
Удинезе
Торино
66
Эдоардо Пьяна
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
13
Matteo Palma
ЦЗ
32
Мартин Пайеро
ЦП
20
Бреннер
ЦФ
18
Руй Модешту
ЦФ
49
Iker Bravo
ЦФ
22
Damián Pizarro
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
1
Альберто Палеари
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
2
Коме Бьянэ-Балко
ЦЗ
61
Адриен Тамез
ОП
92
Алиу Нджи
ЛВ
93
Alessio Raballo
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Остались в запасе
66
Эдоардо Пьяна
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
13
Matteo Palma
ЦЗ
32
Мартин Пайеро
ЦП
20
Бреннер
ЦФ
18
Руй Модешту
ЦФ
49
Iker Bravo
ЦФ
22
Damián Pizarro
ЦФ
Остались в запасе
1
Альберто Палеари
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
2
Коме Бьянэ-Балко
ЦЗ
61
Адриен Тамез
ОП
92
Алиу Нджи
ЛВ
93
Alessio Raballo
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Главный тренер
Паоло Ваноли
Статистика матча Удинезе - Торино
1
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
4
3
Нарушения
17
12
Офсайды
2
0
Количество передач
347
453
Сейвы
4
1
Точность передач %
80
85
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
0.67
0.59
Смотреть прямую трансляцию матча «Удинезе» против «Торино», 18 тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 декабря в 14:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Удинезе» – «Торино»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»