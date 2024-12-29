Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Удинезе» – «Торино»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 декабря 2024

«Удинезе» – «Торино»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 декабря 2024

29 декабря 2024, 13:20
Удинезе
29.12.2024, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 18 тур
2 : 2
Завершен
Торино
41' И. Туре 49' Л. Лукка
53' Ч. Адамс 64' С. Риччи
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
90
Рэзван Сава
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
95
Исаак Туре
ЦЗ
19
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
16
Йеспер Карлстрем
ОП
4
Занди Ловрич
ЦП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
10
Флориан Товен
(К) ПВ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
24
Борна Соса
ЛЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
23
Сауль Коко
ЦЗ
31
Мергим Войвода
ПЗ
16
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
4
Самуэле Риччи
(К) ЦП
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
13
Никола Влашич
АП
75
Янн Карамо
ЛВ
10
Че Адамс
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Удинезе
66
Эдоардо Пьяна
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
25
Джеймс Абанква
ЦЗ
13
Matteo Palma
ЦЗ
14
Артюр Атта
ОП
32
Мартин Пайеро
ЦП
20
Бреннер
ЦФ
18
Руй Модешту
ЦФ
10
Алексис Санчес
ЦФ
49
Iker Bravo
ЦФ
22
Damián Pizarro
ЦФ
Торино
1
Альберто Палеари
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
2
Коме Бьянэ-Балко
ЦЗ
3
Али Дембеле
ПЗ
20
Валентино Лазаро
ПЗ
61
Адриен Тамез
ОП
10
Карол Линетти
ЦП
8
Иван Илич
ЦП
92
Алиу Нджи
ЛВ
9
Антонио Санабрия
ЦФ
93
Alessio Raballo
ЦФ
3-3-2-1-1
90
Сава
27
Кабаселе
15
Бийол
95
Туре
33
Земура
16
Карлстрем
19
Эхизибуе
4
Ловрич
32
Эккеленкамп
10
Товен
20
Лукка
3-2-2-2-1
32
Милинкович-Савич
31
Войвода
3
Марипан
23
Коко
16
Хольмгрен-Педерсен
24
Соса
4
Риччи
66
Гинейтис
13
Влашич
75
Карамо
10
Адамс
33
Земура
11
Камара
11
Камара
33
Земура
95
Туре
25
Абанква
25
Абанква
95
Туре
4
Ловрич
14
Атта
14
Атта
4
Ловрич
10
Товен
10
Санчес
10
Санчес
10
Товен
24
Соса
3
Дембеле
3
Дембеле
24
Соса
16
Хольмгрен-Педерсен
20
Лазаро
20
Лазаро
16
Хольмгрен-Педерсен
13
Влашич
10
Линетти
10
Линетти
13
Влашич
66
Гинейтис
8
Илич
8
Илич
66
Гинейтис
75
Карамо
9
Санабрия
9
Санабрия
75
Карамо
Остались в запасе
Удинезе
Торино
66
Эдоардо Пьяна
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
13
Matteo Palma
ЦЗ
32
Мартин Пайеро
ЦП
20
Бреннер
ЦФ
18
Руй Модешту
ЦФ
49
Iker Bravo
ЦФ
22
Damián Pizarro
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
1
Альберто Палеари
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
2
Коме Бьянэ-Балко
ЦЗ
61
Адриен Тамез
ОП
92
Алиу Нджи
ЛВ
93
Alessio Raballo
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Остались в запасе
66
Эдоардо Пьяна
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
13
Matteo Palma
ЦЗ
32
Мартин Пайеро
ЦП
20
Бреннер
ЦФ
18
Руй Модешту
ЦФ
49
Iker Bravo
ЦФ
22
Damián Pizarro
ЦФ
Остались в запасе
1
Альберто Палеари
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
2
Коме Бьянэ-Балко
ЦЗ
61
Адриен Тамез
ОП
92
Алиу Нджи
ЛВ
93
Alessio Raballo
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Главный тренер
Паоло Ваноли
Статистика матча Удинезе - Торино
1
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
4
3
Нарушения
17
12
Офсайды
2
0
Количество передач
347
453
Сейвы
4
1
Точность передач %
80
85
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
0.67
0.59

Смотреть прямую трансляцию матча «Удинезе» против «Торино», 18 тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 декабря в 14:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Удинезе» – «Торино»

«Удинезе» – «Торино»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Торино Удинезе
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Итоги июльского сезона «Конкурса прогнозов»: победа добыта в последнем туре!
6
Старт Кубка России, «Спартак» избавился от легионера, бойкот Соболева, штрафы Дзюбы и другие новости
02:00
ВидеоРеакция Баринова на оскорбления от фанатов «Локомотива»
01:47
3
Баринов – о «Локомотиве»: «Команда распадается, все бегут отсюда»
01:31
1
Фото«Мои игрушки»: Роналду показал свой элитный автопарк
01:19
2
Мостовой одним словом описал трансфер Даку в «Спартак»
00:55
ВидеоФанаты «Локомотива» – Баринову: «Что сделал ты, Димон? Был когда-то капитаном, а запомнишься говном!»
00:50
⚡️ «Спартак» объявил об уходе Ливая Гарсии
00:21
3
Бубнов выбрал команду для Слуцкого: «Там никто работать не хочет»
00:15
4
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
Вчера, 23:59
2
Все новости
Все новости
ВидеоТысячи людей пришли на похороны Барези в Милане
Вчера, 20:55
Фото«Хетафе» подписал воспитанника «Зенита»
Вчера, 16:23
1
Фото«Ювентус» отдал защитника в аренду «Фиорентине»
Вчера, 12:59
Фото«Ювентус» отправил хавбека в аренду с возможностью продажи за 12 миллионов
Вчера, 11:57
ФотоФаны «Манчестер Сити» недовольны формой клуба, поскольку она вызывает трипофобию
2 августа
1
Буффон отреагировал на связи Пирло с Россией – из-за них тренер не возглавил сборную Италии
2 августа
2
«Реал» вел 2:0, но сыграл вничью в товарищеском матче
1 августа
«Манчестер Сити» уступил в Гонконге после ошибки Хусанова
1 августа
«Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» могут совершить обмен игроками
1 августа
Анчелотти трогательно попрощался с Барези
1 августа
«Реал» продал «Фиорентине» универсального защитника
31 июля
«Хетафе» подпишет воспитанника «Зенита»
31 июля
1
Реакция «Милана» на смерть Барези
31 июля
3 итальянских клуба заинтересовались игроком «Реала»
31 июля
ФотоУмер чемпион мира-1982 и легенда «Милана» Барези
31 июля
7
Фото«Интер» подписал защитника сборной Англии
31 июля
Мхитарян ответил на предложение из ФНЛ
30 июля
1
«Болонья» Тедеско подписала украинского форварда
30 июля
1
Фото«Рома» купила за 35 миллионов форварда, которым интересовался «Зенит»
30 июля
Экс-игрок тульского «Арсенала» пропал после свадьбы
30 июля
1
Названо условие для перехода вратаря Сузуки в «ПСЖ»
28 июля
4
Мостовой предложил назначить себя в сборную Италии
27 июля
4
Раскрыт клуб, куда перейдет Стоунз после 10 лет в «Манчестер Сити»
27 июля
Мальдини покидает сборную Италии спустя 10 дней
27 июля
1
Назначение Пирло в сборную Италии может сорваться из-за России
26 июля
Фото«Монца» из Серии А арендовала экс-спартаковца
25 июля
«ПСЖ» может заменить Шевалье другим вратарем
25 июля
Игрока «Зенита» предложили «Роме»
25 июля
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+