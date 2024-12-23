23.12.2024, понедельник, 20:30
Италия. Серия А, 17 тур
Италия. Серия А, 17 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Фиорентина
Фиорентина
4-2-2-2
43
Де Хеа
21
Госенс
6
Раньери
15
Комуццо
33
Кайоде
28
Колпани
6
Катальди
23
Соттиль
29
Адли
20
Кен
18
Белтран
3-3-2-1-1
90
Сава
27
Кабаселе
95
Туре
31
Кристенсен
19
Эхизибуе
16
Карлстрем
33
Земура
4
Ловрич
32
Эккеленкамп
10
Товен
20
Лукка
21
Госенс
65
Паризи
65
Паризи
21
Госенс
29
Адли
8
Мандрагора
8
Мандрагора
29
Адли
28
Колпани
93
Иконе
93
Иконе
28
Колпани
18
Белтран
10
Гюдмюндссон
10
Гюдмюндссон
18
Белтран
23
Соттиль
31
Куаме
31
Куаме
23
Соттиль
95
Туре
25
Абанква
25
Абанква
95
Туре
32
Эккеленкамп
14
Атта
14
Атта
32
Эккеленкамп
19
Эхизибуе
18
Модешту
18
Модешту
19
Эхизибуе
10
Товен
49
49
10
Товен
Остались в запасе
Фиорентина
Удинезе
1
Пьетро Террачиано
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
3
Марин Понграчич
ЦЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
23
Амир Ричардсон
ЦП
Главный тренер
Раффаэле Палладино
66
Эдоардо Пьяна
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
11
Ассан Камара
ЛЗ
13
Matteo Palma
ЦЗ
79
Давид Пейчич
АП
22
Damián Pizarro
ЦФ
10
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Остались в запасе
1
Пьетро Террачиано
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
3
Марин Понграчич
ЦЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
23
Амир Ричардсон
ЦП
Остались в запасе
66
Эдоардо Пьяна
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
11
Ассан Камара
ЛЗ
13
Matteo Palma
ЦЗ
79
Давид Пейчич
АП
22
Damián Pizarro
ЦФ
10
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Коста Руньяич
Статистика матча Фиорентина - Удинезе
2
5
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
10
2
Нарушения
10
14
Офсайды
5
1
Количество передач
374
393
Сейвы
2
2
Точность передач %
81
79
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
1.93
0.78
Смотреть прямую трансляцию матча «Фиорентина» против «Удинезе», 17 тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 декабря в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фиорентина» – «Удинезе»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»