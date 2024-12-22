22.12.2024, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 18 тур
Испания. Примера, 18 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас
3-4-1-2
22
Силлессен
4
Суарес
26
Маккена
3
Мармоль
2
Парк
20
Кампанья
14
Эссуго
14
Муньос
20
Родригес
21
Силва
19
Рамирес
3-3-1-2-1
13
Гарсия
4
Кумбула
6
Кабрера
15
Техеро
23
Эль-Хилали
33
Крал
12
Оливан
10
Лосано
20
Рока
7
Пуадо
99
Чеддира
20
Родригес
3
Муньос
3
Муньос
20
Родригес
20
Кампанья
12
Лойодиче
12
Лойодиче
20
Кампанья
2
Парк
14
Фустер
14
Фустер
2
Парк
14
Эссуго
24
Янузай
24
Янузай
14
Эссуго
21
Силва
17
Мата
17
Мата
21
Силва
10
Лосано
22
Ромеро
22
Ромеро
10
Лосано
15
Техеро
8
Экспозито
8
Экспозито
15
Техеро
20
Рока
17
Каррерас
17
Каррерас
20
Рока
99
Чеддира
9
Велис
9
Велис
99
Чеддира
Остались в запасе
Лас-Пальмас
Эспаньол
1
Динко Хоркаш
ВР
15
Хуанма Херцог
ЦЗ
6
Фабио Гонсалес
ЦП
20
Альберто Молейро
АП
11
Бенито Рамирес
ЛВ
22
Марк Кардона
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
1
Фернандо Пачеко
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
5
Серхи Гомес
ЦЗ
5
Фернандо Калеро
ЦЗ
24
Джастин Смит
ЦЗ
18
Альваро Агуадо
ЦП
11
Пере Милья
ЛВ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Остались в запасе
1
Динко Хоркаш
ВР
15
Хуанма Херцог
ЦЗ
6
Фабио Гонсалес
ЦП
20
Альберто Молейро
АП
11
Бенито Рамирес
ЛВ
22
Марк Кардона
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Остались в запасе
1
Фернандо Пачеко
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
5
Серхи Гомес
ЦЗ
5
Фернандо Калеро
ЦЗ
24
Джастин Смит
ЦЗ
18
Альваро Агуадо
ЦП
11
Пере Милья
ЛВ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Статистика матча Лас-Пальмас - Эспаньол
4
2
Всего ударов по воротам
10
9
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
2
2
Нарушения
9
16
Офсайды
2
2
Количество передач
491
350
Сейвы
2
2
Точность передач %
87
82
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
4
5
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
0.91
0.73
Смотреть прямую трансляцию матча «Лас-Пальмас» против «Эспаньола», 18-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 декабря в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лас-Пальмас» – «Эспаньол»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»