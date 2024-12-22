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  • «Лас-Пальмас» – «Эспаньол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 декабря 2024

«Лас-Пальмас» – «Эспаньол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 декабря 2024

22 декабря 2024, 19:20
Лас-Пальмас
22.12.2024, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 18 тур
1 : 0
Завершен
Эспаньол
67' С. Рамирес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лас-Пальмас
22
Яспер Силлессен
ВР
4
Алекс Суарес
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
3
Мика Мармоль
ЦЗ
2
Марвин Парк
ЦП
14
Хавьер Муньос
ЦП
20
Хосе Кампанья
ЦП
14
Дариу Эссуго
ЦП
20
Кириан Родригес
(К) АП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
21
Фабиу Силва
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Эспаньол
13
Жоан Гарсия
ВР
12
Брайан Оливан
ЛЗ
4
Мараш Кумбула
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
15
Альваро Техеро
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
10
Поль Лосано
ЦП
7
Хави Пуадо
(К) ЛВ
20
Антониу Рока
ПВ
99
Валид Чеддира
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Лас-Пальмас
1
Динко Хоркаш
ВР
3
Алекс Муньос
ЦЗ
15
Хуанма Херцог
ЦЗ
12
Энцо Лойодиче
ЦП
6
Фабио Гонсалес
ЦП
20
Альберто Молейро
АП
11
Бенито Рамирес
ЛВ
14
Ману Фустер
ЛВ
24
Аднан Янузай
ПВ
22
Марк Кардона
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Эспаньол
1
Фернандо Пачеко
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
22
Карлос Ромеро
ЛАЗ
5
Серхи Гомес
ЦЗ
5
Фернандо Калеро
ЦЗ
24
Джастин Смит
ЦЗ
18
Альваро Агуадо
ЦП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
11
Пере Милья
ЛВ
17
Жофре Каррерас
ПВ
9
Алехо Велис
ЦФ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
3-4-1-2
22
Силлессен
4
Суарес
26
Маккена
3
Мармоль
2
Парк
20
Кампанья
14
Эссуго
14
Муньос
20
Родригес
21
Силва
19
Рамирес
3-3-1-2-1
13
Гарсия
4
Кумбула
6
Кабрера
15
Техеро
23
Эль-Хилали
33
Крал
12
Оливан
10
Лосано
20
Рока
7
Пуадо
99
Чеддира
20
Родригес
3
Муньос
3
Муньос
20
Родригес
20
Кампанья
12
Лойодиче
12
Лойодиче
20
Кампанья
2
Парк
14
Фустер
14
Фустер
2
Парк
14
Эссуго
24
Янузай
24
Янузай
14
Эссуго
21
Силва
17
Мата
17
Мата
21
Силва
10
Лосано
22
Ромеро
22
Ромеро
10
Лосано
15
Техеро
8
Экспозито
8
Экспозито
15
Техеро
20
Рока
17
Каррерас
17
Каррерас
20
Рока
99
Чеддира
9
Велис
9
Велис
99
Чеддира
Остались в запасе
Лас-Пальмас
Эспаньол
1
Динко Хоркаш
ВР
15
Хуанма Херцог
ЦЗ
6
Фабио Гонсалес
ЦП
20
Альберто Молейро
АП
11
Бенито Рамирес
ЛВ
22
Марк Кардона
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
1
Фернандо Пачеко
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
5
Серхи Гомес
ЦЗ
5
Фернандо Калеро
ЦЗ
24
Джастин Смит
ЦЗ
18
Альваро Агуадо
ЦП
11
Пере Милья
ЛВ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Остались в запасе
1
Динко Хоркаш
ВР
15
Хуанма Херцог
ЦЗ
6
Фабио Гонсалес
ЦП
20
Альберто Молейро
АП
11
Бенито Рамирес
ЛВ
22
Марк Кардона
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Остались в запасе
1
Фернандо Пачеко
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
5
Серхи Гомес
ЦЗ
5
Фернандо Калеро
ЦЗ
24
Джастин Смит
ЦЗ
18
Альваро Агуадо
ЦП
11
Пере Милья
ЛВ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Статистика матча Лас-Пальмас - Эспаньол
4
2
Всего ударов по воротам
10
9
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
2
2
Нарушения
9
16
Офсайды
2
2
Количество передач
491
350
Сейвы
2
2
Точность передач %
87
82
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
4
5
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
0.91
0.73

Смотреть прямую трансляцию матча «Лас-Пальмас» против «Эспаньола», 18-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 декабря в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лас-Пальмас» – «Эспаньол»

«Лас-Пальмас» – «Эспаньол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Эспаньол Лас-Пальмас
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