22.12.2024, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 18 тур
Испания. Примера, 18 тур
4 : 2
Завершен
Составы команд
Реал
Реал
1-1-4-3-1
1
Куртуа
2
Рюдигер
8
Чуамени
6
Камавинга
19
Себальос
10
Беллингем
8
Вальверде
11
Родриго
10
Диас
21
Васкес
10
Мбаппе
3-1-3-2-1
25
Фернандес
2
Кармона
4
Салас
5
Баде
18
Агум
6
Гудель
16
Санчес
6
Локонга
11
Лукебакио
17
Идумбо Мусамбо
7
Ромеро
10
Беллингем
17
Асенсио
17
Асенсио
10
Беллингем
11
Родриго
10
Модрич
10
Модрич
11
Родриго
19
Себальос
8
Гюлер
8
Гюлер
19
Себальос
7
Ромеро
23
Гарсия Паскуаль
23
Гарсия Паскуаль
7
Ромеро
4
Салас
29
Монтиэль
29
Монтиэль
4
Салас
17
Идумбо Мусамбо
16
Навас
16
Навас
17
Идумбо Мусамбо
6
Локонга
28
Буэно
28
Буэно
6
Локонга
16
Санчес
14
Фернандес
14
Фернандес
16
Санчес
Остались в запасе
Реал
Севилья
13
Андрей Лунин
ВР
43
Серхио Местре
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
20
Фран Гарсия
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
31
Альберто Флорес
ВР
1
Эрьян Нюланд
ВР
23
Маркао
ЦЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
24
Педро Ортис
ЦП
11
Сусо
ПВ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
43
Серхио Местре
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
20
Фран Гарсия
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
9
Эндрик
ЦФ
Остались в запасе
31
Альберто Флорес
ВР
1
Эрьян Нюланд
ВР
23
Маркао
ЦЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
24
Педро Ортис
ЦП
11
Сусо
ПВ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Статистика матча Реал - Севилья
2
Всего ударов по воротам
16
10
Удары в створ
8
5
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
6
6
Нарушения
5
14
Офсайды
3
1
Количество передач
632
428
Сейвы
2
3
Точность передач %
90
87
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
14
6
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
2.07
1.29
Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Севильи», 18-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 декабря в 18:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Севилья»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»