22.12.2024, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 17 тур
Италия. Серия А, 17 тур
5 : 0
Завершен
Составы команд
Рома
Рома
4-1-1-2-2
99
Свилар
3
Анхелиньо
15
Хуммельс
5
Н'Дика
23
Манчини
5
Паредес
6
Коне
92
Эль-Шаарави
22
Салемакерс
9
Довбик
21
Дибала
4-1-1-2-2
1
Сузуки
15
Дель Прато
25
Кулибали
5
Балог
14
Валери
23
Сом
8
Эрнани
21
Хадж Мохамед
27
Ман
14
Бонни
11
Альмквист
15
Дель Прато
5
Валенти
5
Валенти
15
Дель Прато
21
Хадж Мохамед
3
Камара
3
Камара
21
Хадж Мохамед
14
Бонни
7
Михаила
7
Михаила
14
Бонни
11
Альмквист
22
Кансельери
22
Кансельери
11
Альмквист
14
Валери
19
Бенедичак
19
Бенедичак
14
Валери
Остались в запасе
Рома
Парма
89
Ренато Марин
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
26
Самуэль Даль
ЛЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
42
Буба Сангаре
ПЗ
12
Сауд Абдулхамид
ПЗ
61
Никколо Писилли
ЦП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
8
Томмазо Бальданци
АП
18
Матиас Соуле
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
1
Леандро Чичисола
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
15
Джованни Леони
ЦЗ
63
Nicolas Trabucchi
ЦЗ
16
Мандела Кейта
ОП
65
Элиа Пликко
ЦП
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Остались в запасе
89
Ренато Марин
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
26
Самуэль Даль
ЛЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
42
Буба Сангаре
ПЗ
12
Сауд Абдулхамид
ПЗ
61
Никколо Писилли
ЦП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
8
Томмазо Бальданци
АП
18
Матиас Соуле
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Остались в запасе
1
Леандро Чичисола
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
15
Джованни Леони
ЦЗ
63
Nicolas Trabucchi
ЦЗ
16
Мандела Кейта
ОП
65
Элиа Пликко
ЦП
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Статистика матча Рома - Парма
1
2
Всего ударов по воротам
19
9
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
2
Нарушения
10
9
Офсайды
4
0
Количество передач
551
383
Сейвы
3
4
Точность передач %
89
84
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
18
1
Удары из-за пределов штрафной
1
8
xG (ожидаемые голы)
5.28
0.43
Смотреть прямую трансляцию матча «Рома» против «Пармы», 17 тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 декабря в 14:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рома» – «Парма»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»