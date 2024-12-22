Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Рома» – «Парма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 декабря 2024

«Рома» – «Парма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 декабря 2024

22 декабря 2024, 13:20
Рома
22.12.2024, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 17 тур
5 : 0
Завершен
Парма
8' П. Дибала (П) 13' А. Салемакерс 51' П. Дибала 74' Л. Паредес (П) 83' А. Довбик
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
99
Миле Свилар
ВР
3
Анхелиньо
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
(К) ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
6
Куадио Коне
ЦП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
22
Алексис Салемакерс
ПВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
9
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Парма
1
Зион Сузуки
ВР
14
Эмануэле Валери
ЛЗ
5
Ботонд Балог
ЦЗ
25
Войо Кулибали
ПЗ
15
Энрико Дель Прато
(К) ПЗ
23
Симон Сом
ОП
8
Эрнани
ЦП
27
Деннис Ман
ПВ
21
Анас Хадж Мохамед
ПВ
11
Понтус Альмквист
ЦФ
14
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Рома
89
Ренато Марин
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
26
Самуэль Даль
ЛЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
42
Буба Сангаре
ПЗ
12
Сауд Абдулхамид
ПЗ
61
Никколо Писилли
ЦП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
8
Томмазо Бальданци
АП
18
Матиас Соуле
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Парма
1
Леандро Чичисола
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
15
Джованни Леони
ЦЗ
63
Nicolas Trabucchi
ЦЗ
16
Мандела Кейта
ОП
3
Дрисса Камара
ЦП
65
Элиа Пликко
ЦП
7
Валентин Михаила
ЛВ
22
Маттео Кансельери
ПВ
19
Адриан Бенедичак
ЦФ
4-1-1-2-2
99
Свилар
3
Анхелиньо
15
Хуммельс
5
Н'Дика
23
Манчини
5
Паредес
6
Коне
92
Эль-Шаарави
22
Салемакерс
9
Довбик
21
Дибала
4-1-1-2-2
1
Сузуки
15
Дель Прато
25
Кулибали
5
Балог
14
Валери
23
Сом
8
Эрнани
21
Хадж Мохамед
27
Ман
14
Бонни
11
Альмквист
15
Дель Прато
5
Валенти
5
Валенти
15
Дель Прато
21
Хадж Мохамед
3
Камара
3
Камара
21
Хадж Мохамед
14
Бонни
7
Михаила
7
Михаила
14
Бонни
11
Альмквист
22
Кансельери
22
Кансельери
11
Альмквист
14
Валери
19
Бенедичак
19
Бенедичак
14
Валери
Остались в запасе
Рома
Парма
89
Ренато Марин
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
26
Самуэль Даль
ЛЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
42
Буба Сангаре
ПЗ
12
Сауд Абдулхамид
ПЗ
61
Никколо Писилли
ЦП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
8
Томмазо Бальданци
АП
18
Матиас Соуле
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
1
Леандро Чичисола
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
15
Джованни Леони
ЦЗ
63
Nicolas Trabucchi
ЦЗ
16
Мандела Кейта
ОП
65
Элиа Пликко
ЦП
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Остались в запасе
89
Ренато Марин
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
26
Самуэль Даль
ЛЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
42
Буба Сангаре
ПЗ
12
Сауд Абдулхамид
ПЗ
61
Никколо Писилли
ЦП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
8
Томмазо Бальданци
АП
18
Матиас Соуле
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Остались в запасе
1
Леандро Чичисола
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
15
Джованни Леони
ЦЗ
63
Nicolas Trabucchi
ЦЗ
16
Мандела Кейта
ОП
65
Элиа Пликко
ЦП
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Статистика матча Рома - Парма
1
2
Всего ударов по воротам
19
9
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
2
Нарушения
10
9
Офсайды
4
0
Количество передач
551
383
Сейвы
3
4
Точность передач %
89
84
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
18
1
Удары из-за пределов штрафной
1
8
xG (ожидаемые голы)
5.28
0.43

Смотреть прямую трансляцию матча «Рома» против «Пармы», 17 тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 декабря в 14:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рома» – «Парма»

«Рома» – «Парма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Парма Рома
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Итоги июльского сезона «Конкурса прогнозов»: победа добыта в последнем туре!
6
Старт Кубка России, «Спартак» избавился от легионера, бойкот Соболева, штрафы Дзюбы и другие новости
02:00
ВидеоРеакция Баринова на оскорбления от фанатов «Локомотива»
01:47
3
Баринов – о «Локомотиве»: «Команда распадается, все бегут отсюда»
01:31
1
Фото«Мои игрушки»: Роналду показал свой элитный автопарк
01:19
2
Мостовой одним словом описал трансфер Даку в «Спартак»
00:55
ВидеоФанаты «Локомотива» – Баринову: «Что сделал ты, Димон? Был когда-то капитаном, а запомнишься говном!»
00:50
⚡️ «Спартак» объявил об уходе Ливая Гарсии
00:21
3
Бубнов выбрал команду для Слуцкого: «Там никто работать не хочет»
00:15
4
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
Вчера, 23:59
2
Все новости
Все новости
ВидеоТысячи людей пришли на похороны Барези в Милане
Вчера, 20:55
Фото«Хетафе» подписал воспитанника «Зенита»
Вчера, 16:23
1
Фото«Ювентус» отдал защитника в аренду «Фиорентине»
Вчера, 12:59
Фото«Ювентус» отправил хавбека в аренду с возможностью продажи за 12 миллионов
Вчера, 11:57
ФотоФаны «Манчестер Сити» недовольны формой клуба, поскольку она вызывает трипофобию
2 августа
1
Буффон отреагировал на связи Пирло с Россией – из-за них тренер не возглавил сборную Италии
2 августа
2
«Реал» вел 2:0, но сыграл вничью в товарищеском матче
1 августа
«Манчестер Сити» уступил в Гонконге после ошибки Хусанова
1 августа
«Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» могут совершить обмен игроками
1 августа
Анчелотти трогательно попрощался с Барези
1 августа
«Реал» продал «Фиорентине» универсального защитника
31 июля
«Хетафе» подпишет воспитанника «Зенита»
31 июля
1
Реакция «Милана» на смерть Барези
31 июля
3 итальянских клуба заинтересовались игроком «Реала»
31 июля
ФотоУмер чемпион мира-1982 и легенда «Милана» Барези
31 июля
7
Фото«Интер» подписал защитника сборной Англии
31 июля
Мхитарян ответил на предложение из ФНЛ
30 июля
1
«Болонья» Тедеско подписала украинского форварда
30 июля
1
Фото«Рома» купила за 35 миллионов форварда, которым интересовался «Зенит»
30 июля
Экс-игрок тульского «Арсенала» пропал после свадьбы
30 июля
1
Названо условие для перехода вратаря Сузуки в «ПСЖ»
28 июля
4
Мостовой предложил назначить себя в сборную Италии
27 июля
4
Раскрыт клуб, куда перейдет Стоунз после 10 лет в «Манчестер Сити»
27 июля
Мальдини покидает сборную Италии спустя 10 дней
27 июля
1
Назначение Пирло в сборную Италии может сорваться из-за России
26 июля
Фото«Монца» из Серии А арендовала экс-спартаковца
25 июля
«ПСЖ» может заменить Шевалье другим вратарем
25 июля
Игрока «Зенита» предложили «Роме»
25 июля
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+