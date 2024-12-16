16.12.2024, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 16 тур
Италия. Серия А, 16 тур
0 : 6
Завершен
Составы команд
Лацио
Лацио
4-1-2-3
94
Проведель
17
Тавареш
34
Хила
4
Патрик
77
Марушич
6
Ровелла
6
Гендузи
18
Исаксен
10
Дзакканьи
14
Нослин
9
Педро
4-4-2
1
Зоммер
6
де Врей
31
Биссек
95
Бастони
32
Димарко
22
Дюмфрис
10
Чалханоглу
22
Мхитарян
23
Барелла
22
Мартинес
9
Тюрам
34
Хила
2
Жиго
2
Жиго
34
Хила
Жиго
29
Лаццари
29
Лаццари
Жиго
10
Дзакканьи
8
Кастровилли
8
Кастровилли
10
Дзакканьи
9
Педро
7
Деле-Баширу
7
Деле-Баширу
9
Педро
18
Исаксен
17
Чауна
17
Чауна
18
Исаксен
95
Бастони
30
Аугусто
30
Аугусто
95
Бастони
31
Биссек
36
Дармиан
36
Дармиан
31
Биссек
10
Чалханоглу
23
Асллани
23
Асллани
10
Чалханоглу
23
Барелла
7
Зелински
7
Зелински
23
Барелла
32
Димарко
17
Бьюкенан
17
Бьюкенан
32
Димарко
Остались в запасе
Лацио
Интер
29
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
3
Лука Пеллегрини
ЛП
19
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
13
Хосеп Мартинес
ВР
40
Алессандро Каллигарис
ВР
24
Томас Паласиос
ЦЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
9
Мехди Тареми
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
30
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
29
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
3
Лука Пеллегрини
ЛП
19
Булайе Диа
ЦФ
Остались в запасе
13
Хосеп Мартинес
ВР
40
Алессандро Каллигарис
ВР
24
Томас Паласиос
ЦЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
9
Мехди Тареми
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
30
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Лацио - Интер
2
4
Всего ударов по воротам
9
12
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
4
2
Нарушения
7
14
Офсайды
1
0
Количество передач
481
459
Сейвы
1
2
Точность передач %
87
86
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
0.41
2.13
Смотреть прямую трансляцию матча «Лацио» против «Интера», 16-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 декабря 2024 в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лацио» – «Интер»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»