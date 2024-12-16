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  • «Лацио» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 декабря 2024

«Лацио» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 декабря 2024

16 декабря 2024, 21:35
Лацио
16.12.2024, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 16 тур
0 : 6
Завершен
Интер
41' Х. Чалханоглу (П) 45' Ф. Димарко 51' Н. Барелла 53' Д. Дюмфрис 77' К. Аугусто 90' М. Тюрам
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
94
Иван Проведель
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
6
Николо Ровелла
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
18
Густав Исаксен
ПП
10
Маттиа Дзакканьи
(К) ЛВ
14
Тижани Нослин
ПВ
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Марко Барони
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
23
Николо Барелла
ЦП
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
22
Дензел Дюмфрис
ПП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
22
Лаутаро Мартинес
(К) ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Лацио
29
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
7
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
19
Булайе Диа
ЦФ
17
Лум Чауна
ЦФ
Интер
13
Хосеп Мартинес
ВР
40
Алессандро Каллигарис
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
24
Томас Паласиос
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
23
Кристьян Асллани
ОП
16
Давиде Фраттези
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
9
Мехди Тареми
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
30
Хоакин Корреа
ЦФ
4-1-2-3
94
Проведель
17
Тавареш
34
Хила
4
Патрик
77
Марушич
6
Ровелла
6
Гендузи
18
Исаксен
10
Дзакканьи
14
Нослин
9
Педро
4-4-2
1
Зоммер
6
де Врей
31
Биссек
95
Бастони
32
Димарко
22
Дюмфрис
10
Чалханоглу
22
Мхитарян
23
Барелла
22
Мартинес
9
Тюрам
34
Хила
2
Жиго
2
Жиго
34
Хила
Жиго
29
Лаццари
29
Лаццари
Жиго
10
Дзакканьи
8
Кастровилли
8
Кастровилли
10
Дзакканьи
9
Педро
7
Деле-Баширу
7
Деле-Баширу
9
Педро
18
Исаксен
17
Чауна
17
Чауна
18
Исаксен
95
Бастони
30
Аугусто
30
Аугусто
95
Бастони
31
Биссек
36
Дармиан
36
Дармиан
31
Биссек
10
Чалханоглу
23
Асллани
23
Асллани
10
Чалханоглу
23
Барелла
7
Зелински
7
Зелински
23
Барелла
32
Димарко
17
Бьюкенан
17
Бьюкенан
32
Димарко
Остались в запасе
Лацио
Интер
29
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
3
Лука Пеллегрини
ЛП
19
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
13
Хосеп Мартинес
ВР
40
Алессандро Каллигарис
ВР
24
Томас Паласиос
ЦЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
9
Мехди Тареми
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
30
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
29
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
3
Лука Пеллегрини
ЛП
19
Булайе Диа
ЦФ
Остались в запасе
13
Хосеп Мартинес
ВР
40
Алессандро Каллигарис
ВР
24
Томас Паласиос
ЦЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
9
Мехди Тареми
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
30
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Лацио - Интер
2
4
Всего ударов по воротам
9
12
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
4
2
Нарушения
7
14
Офсайды
1
0
Количество передач
481
459
Сейвы
1
2
Точность передач %
87
86
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
0.41
2.13

Смотреть прямую трансляцию матча «Лацио» против «Интера», 16-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 декабря 2024 в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лацио»«Интер»

«Лацио» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Интер Лацио
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