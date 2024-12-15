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  • «Барселона» – «Леганес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 декабря 2024

«Барселона» – «Леганес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 декабря 2024

15 декабря 2024, 21:50
Барселона
15.12.2024, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 17 тур
0 : 1
Завершен
Леганес
4' С. Гонсалес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
5
Жюль Кунде
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
17
Марк Касадо
ОП
20
Педри
ЦП
10
Дани Ольмо
АП
19
Ламин Ямаль
ПВ
11
Рафинья
(К) ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Леганес
13
Марко Дмитрович
ВР
26
Хави Эрнандес
ЛЗ
3
Хорхе Саэнс
ЦЗ
4
Серхио Гонсалес
(К) ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
5
Иван Нею
ОП
8
Сейдуба Сиссе
ЦП
7
Оскар Родригес
АП
23
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
Главный тренер
Борха Хименес
Барселона
25
Войцех Щесны
ВР
13
Андер Астралага
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
22
Пау Кубарси
ЦЗ
4
Рональд Араухо
ЦЗ
39
Эктор Форт
ПЗ
9
Гави
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
16
Фермин Лопес
ЦП
20
Пабло Торре
АП
7
Ферран Торрес
ПВ
10
Пау Виктор
ЦФ
Леганес
1
Хуан Сориано
ВР
22
Матия Настасич
ЦЗ
28
Икер Бачильер
ЦЗ
12
Джексон Поросо
ЦЗ
14
Хулиан Чикко
ОП
5
Дарко Брашанац
ЦП
17
Наим Гарсия
ЦП
10
Хуан Крус
АП
4
Роберто Лопес
АП
19
Даниэль Раба
ЦФ
91
Себастьян Аллер
ЦФ
9
Диего Гарсия
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Пенья
3
Бальде
24
Гарсия
26
Мартинес
5
Кунде
17
Касадо
20
Педри
19
Ямаль
10
Ольмо
11
Рафинья
9
Левандовски
4-2-1-1-2
13
Дмитрович
2
Альтимира
3
Саэнс
4
Гонсалес
26
Эрнандес
13
Тапиа
5
Нею
8
Сиссе
7
Родригес
24
де ла Фуэнте
23
Эль-Хаддади
24
Гарсия
22
Кубарси
22
Кубарси
24
Гарсия
19
Ямаль
9
Гави
9
Гави
19
Ямаль
10
Ольмо
16
Лопес
16
Лопес
10
Ольмо
9
Левандовски
7
Торрес
7
Торрес
9
Левандовски
17
Касадо
10
Виктор
10
Виктор
17
Касадо
23
Эль-Хаддади
22
Настасич
22
Настасич
23
Эль-Хаддади
13
Тапиа
5
Брашанац
5
Брашанац
13
Тапиа
8
Сиссе
19
Раба
19
Раба
8
Сиссе
24
де ла Фуэнте
9
Гарсия
9
Гарсия
24
де ла Фуэнте
Остались в запасе
Барселона
Леганес
25
Войцех Щесны
ВР
13
Андер Астралага
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
4
Рональд Араухо
ЦЗ
39
Эктор Форт
ПЗ
21
Френки де Йонг
ЦП
20
Пабло Торре
АП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
1
Хуан Сориано
ВР
28
Икер Бачильер
ЦЗ
12
Джексон Поросо
ЦЗ
14
Хулиан Чикко
ОП
17
Наим Гарсия
ЦП
10
Хуан Крус
АП
4
Роберто Лопес
АП
91
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Борха Хименес
Остались в запасе
25
Войцех Щесны
ВР
13
Андер Астралага
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
4
Рональд Араухо
ЦЗ
39
Эктор Форт
ПЗ
21
Френки де Йонг
ЦП
20
Пабло Торре
АП
Остались в запасе
1
Хуан Сориано
ВР
28
Икер Бачильер
ЦЗ
12
Джексон Поросо
ЦЗ
14
Хулиан Чикко
ОП
17
Наим Гарсия
ЦП
10
Хуан Крус
АП
4
Роберто Лопес
АП
91
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Борха Хименес
Статистика матча Барселона - Леганес
2
Всего ударов по воротам
20
6
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
80
20
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
8
2
Нарушения
5
13
Офсайды
3
1
Количество передач
777
199
Сейвы
3
3
Точность передач %
88
57
Удары мимо ворот
11
1
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
15
3
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
2.53
0.43

Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Леганеса», 17-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 декабря в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона»«Леганес»

«Барселона» – «Леганес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Леганес Барселона
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