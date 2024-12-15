15.12.2024, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 17 тур
Испания. Примера, 17 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Барселона
Барселона
4-1-1-3-1
1
Пенья
3
Бальде
24
Гарсия
26
Мартинес
5
Кунде
17
Касадо
20
Педри
19
Ямаль
10
Ольмо
11
Рафинья
9
Левандовски
4-2-1-1-2
13
Дмитрович
2
Альтимира
3
Саэнс
4
Гонсалес
26
Эрнандес
13
Тапиа
5
Нею
8
Сиссе
7
Родригес
24
де ла Фуэнте
23
Эль-Хаддади
24
Гарсия
22
Кубарси
22
Кубарси
24
Гарсия
19
Ямаль
9
Гави
9
Гави
19
Ямаль
10
Ольмо
16
Лопес
16
Лопес
10
Ольмо
9
Левандовски
7
Торрес
7
Торрес
9
Левандовски
17
Касадо
10
Виктор
10
Виктор
17
Касадо
23
Эль-Хаддади
22
Настасич
22
Настасич
23
Эль-Хаддади
13
Тапиа
5
Брашанац
5
Брашанац
13
Тапиа
8
Сиссе
19
Раба
19
Раба
8
Сиссе
24
де ла Фуэнте
9
Гарсия
9
Гарсия
24
де ла Фуэнте
Остались в запасе
Барселона
Леганес
25
Войцех Щесны
ВР
13
Андер Астралага
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
4
Рональд Араухо
ЦЗ
39
Эктор Форт
ПЗ
21
Френки де Йонг
ЦП
20
Пабло Торре
АП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
1
Хуан Сориано
ВР
28
Икер Бачильер
ЦЗ
12
Джексон Поросо
ЦЗ
14
Хулиан Чикко
ОП
17
Наим Гарсия
ЦП
10
Хуан Крус
АП
4
Роберто Лопес
АП
91
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Борха Хименес
Остались в запасе
25
Войцех Щесны
ВР
13
Андер Астралага
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
4
Рональд Араухо
ЦЗ
39
Эктор Форт
ПЗ
21
Френки де Йонг
ЦП
20
Пабло Торре
АП
Остались в запасе
1
Хуан Сориано
ВР
28
Икер Бачильер
ЦЗ
12
Джексон Поросо
ЦЗ
14
Хулиан Чикко
ОП
17
Наим Гарсия
ЦП
10
Хуан Крус
АП
4
Роберто Лопес
АП
91
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Борха Хименес
Статистика матча Барселона - Леганес
2
Всего ударов по воротам
20
6
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
80
20
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
8
2
Нарушения
5
13
Офсайды
3
1
Количество передач
777
199
Сейвы
3
3
Точность передач %
88
57
Удары мимо ворот
11
1
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
15
3
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
2.53
0.43
Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Леганеса», 17-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 декабря в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Леганес»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»