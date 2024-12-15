Составы команд
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
3-2-2-3
1
Ремиро
25
Лопес
5
Субельдия
32
Агер
17
Гомес
2
Арамбуру
36
Субименди
24
Сучич
21
Оярсабаль
8
Кубо
10
Мендес
3-3-2-2
22
Силлессен
15
Херцог
26
Маккена
3
Мармоль
14
Муньос
14
Эссуго
20
Кампанья
20
Родригес
20
Молейро
17
Мата
19
Рамирес
25
Лопес
3
Муньос
3
Муньос
25
Лопес
10
Мендес
8
Оласагасти
8
Оласагасти
10
Мендес
8
Кубо
7
Барренечеа
7
Барренечеа
8
Кубо
21
Оярсабаль
9
Оскарссон
9
Оскарссон
21
Оярсабаль
20
Молейро
2
Парк
2
Парк
20
Молейро
14
Муньос
12
Лойодиче
12
Лойодиче
14
Муньос
17
Мата
11
Рамирес
11
Рамирес
17
Мата
19
Рамирес
14
Фустер
14
Фустер
19
Рамирес
20
Кампанья
9
МакБарни
9
МакБарни
20
Кампанья
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Лас-Пальмас
13
Унаи Марреро
ВР
31
Хон Мартин
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
11
Йон Магунаселайя
АП
15
Пабло Марин
АП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
1
Динко Хоркаш
ВР
3
Алекс Муньос
ЦЗ
8
Iván Gil
ЦП
6
Фабио Гонсалес
ЦП
24
Пехиньо
ЛВ
24
Аднан Янузай
ПВ
22
Марк Кардона
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
31
Хон Мартин
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
11
Йон Магунаселайя
АП
15
Пабло Марин
АП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
6
Умар Садик
ЦФ
Остались в запасе
1
Динко Хоркаш
ВР
3
Алекс Муньос
ЦЗ
8
Iván Gil
ЦП
6
Фабио Гонсалес
ЦП
24
Пехиньо
ЛВ
24
Аднан Янузай
ПВ
22
Марк Кардона
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Статистика матча Реал Сосьедад - Лас-Пальмас
2
3
Всего ударов по воротам
14
9
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
8
6
Нарушения
17
12
Офсайды
5
4
Количество передач
420
274
Сейвы
3
4
Точность передач %
78
67
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
0.55
0.85
Смотреть прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» против «Лас-Пальмаса», 17-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 декабря в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад» – «Лас-Пальмас»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»