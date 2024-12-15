Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Реал Сосьедад» – «Лас-Пальмас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 декабря 2024

«Реал Сосьедад» – «Лас-Пальмас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 декабря 2024

15 декабря 2024, 19:20
Реал Сосьедад
15.12.2024, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 17 тур
0 : 0
Завершен
Лас-Пальмас
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
25
Хави Лопес
ЛЗ
17
Серхио Гомес
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
32
Наиф Агер
ЦЗ
2
Хон Арамбуру
ПЗ
36
Мартин Субименди
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
21
Микель Оярсабаль
(К) ЛВ
8
Такефуса Кубо
ПВ
10
Брайс Мендес
ПВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Лас-Пальмас
22
Яспер Силлессен
ВР
15
Хуанма Херцог
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
3
Мика Мармоль
ЦЗ
14
Хавьер Муньос
ЦП
14
Дариу Эссуго
ЦП
20
Хосе Кампанья
ЦП
20
Кириан Родригес
(К) АП
20
Альберто Молейро
АП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Реал Сосьедад
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
31
Хон Мартин
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
11
Йон Магунаселайя
АП
15
Пабло Марин
АП
7
Андер Барренечеа
ЛВ
23
Шеральдо Бекер
ПВ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
Лас-Пальмас
1
Динко Хоркаш
ВР
3
Алекс Муньос
ЦЗ
2
Марвин Парк
ЦП
8
Iván Gil
ЦП
6
Фабио Гонсалес
ЦП
12
Энцо Лойодиче
ЦП
11
Бенито Рамирес
ЛВ
14
Ману Фустер
ЛВ
24
Пехиньо
ЛВ
24
Аднан Янузай
ПВ
22
Марк Кардона
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
3-2-2-3
1
Ремиро
25
Лопес
5
Субельдия
32
Агер
17
Гомес
2
Арамбуру
36
Субименди
24
Сучич
21
Оярсабаль
8
Кубо
10
Мендес
3-3-2-2
22
Силлессен
15
Херцог
26
Маккена
3
Мармоль
14
Муньос
14
Эссуго
20
Кампанья
20
Родригес
20
Молейро
17
Мата
19
Рамирес
25
Лопес
3
Муньос
3
Муньос
25
Лопес
10
Мендес
8
Оласагасти
8
Оласагасти
10
Мендес
8
Кубо
7
Барренечеа
7
Барренечеа
8
Кубо
21
Оярсабаль
9
Оскарссон
9
Оскарссон
21
Оярсабаль
20
Молейро
2
Парк
2
Парк
20
Молейро
14
Муньос
12
Лойодиче
12
Лойодиче
14
Муньос
17
Мата
11
Рамирес
11
Рамирес
17
Мата
19
Рамирес
14
Фустер
14
Фустер
19
Рамирес
20
Кампанья
9
МакБарни
9
МакБарни
20
Кампанья
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Лас-Пальмас
13
Унаи Марреро
ВР
31
Хон Мартин
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
11
Йон Магунаселайя
АП
15
Пабло Марин
АП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
1
Динко Хоркаш
ВР
3
Алекс Муньос
ЦЗ
8
Iván Gil
ЦП
6
Фабио Гонсалес
ЦП
24
Пехиньо
ЛВ
24
Аднан Янузай
ПВ
22
Марк Кардона
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
31
Хон Мартин
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
11
Йон Магунаселайя
АП
15
Пабло Марин
АП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
6
Умар Садик
ЦФ
Остались в запасе
1
Динко Хоркаш
ВР
3
Алекс Муньос
ЦЗ
8
Iván Gil
ЦП
6
Фабио Гонсалес
ЦП
24
Пехиньо
ЛВ
24
Аднан Янузай
ПВ
22
Марк Кардона
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Статистика матча Реал Сосьедад - Лас-Пальмас
2
3
Всего ударов по воротам
14
9
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
8
6
Нарушения
17
12
Офсайды
5
4
Количество передач
420
274
Сейвы
3
4
Точность передач %
78
67
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
0.55
0.85

Смотреть прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» против «Лас-Пальмаса», 17-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 декабря в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад» – «Лас-Пальмас»

«Реал Сосьедад» – «Лас-Пальмас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Лас-Пальмас Реал Сосьедад
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Итоги июльского сезона «Конкурса прогнозов»: победа добыта в последнем туре!
6
Старт Кубка России, «Спартак» избавился от легионера, бойкот Соболева, штрафы Дзюбы и другие новости
02:00
ВидеоРеакция Баринова на оскорбления от фанатов «Локомотива»
01:47
3
Баринов – о «Локомотиве»: «Команда распадается, все бегут отсюда»
01:31
Фото«Мои игрушки»: Роналду показал свой элитный автопарк
01:19
2
Мостовой одним словом описал трансфер Даку в «Спартак»
00:55
ВидеоФанаты «Локомотива» – Баринову: «Что сделал ты, Димон? Был когда-то капитаном, а запомнишься говном!»
00:50
⚡️ «Спартак» объявил об уходе Ливая Гарсии
00:21
3
Бубнов выбрал команду для Слуцкого: «Там никто работать не хочет»
00:15
4
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
Вчера, 23:59
2
Все новости
Все новости
«Реал» определился с ценой на Винисиуса
Вчера, 19:57
2
ВидеоДевушка Винисиуса поучаствовала в алкогольном челлендже
Вчера, 16:43
6
Фото«Хетафе» подписал воспитанника «Зенита»
Вчера, 16:23
1
Лучший игрок ЧМ-2026 дал ответ «Барселоне»
Вчера, 15:41
ФотоВратарь сборной Норвегии Нюланд подписал контракт с новым клубом
Вчера, 14:29
Стали известны требования Винисиуса по продлению контракта с «Реалом»
Вчера, 13:39
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» по версии The Independent
Вчера, 12:34
2
Фото«Барселона» отдала игрока в аренду «Аяксу»
Вчера, 10:46
«Реал» предложил платить Винисиусу 22 миллиона в год, игрок хочет 30
Вчера, 09:36
Ферран рассказал, как «Барселона» может сохранить его
Вчера, 08:30
1
Фото«Реал» продал клубу АПЛ еще одного игрока
Вчера, 01:03
Фото«Реал» продал воспитанника за 40 миллионов
3 августа
Раскрыта зарплата Винисиуса в «Арсенале»
3 августа
Фабрицио Романо уличили в ошибке при анонсе трансфера за 100+ миллионов
3 августа
«Арсенал» улучшил предложение по Винисиусу
3 августа
У «Реала» появился серьезный конкурент в борьбе за лучшего игрока ЧМ-2026
3 августа
Аршавин назвал лучшего футболиста в истории
3 августа
1
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Названа причина задержки трансфера в «Реал» игрока, за которого заплатят до 135 млн
3 августа
1
Винисиус проведет встречу с Моуринью и Пересом – бразилец может уйти из «Реала»
2 августа
3
Артета ответил на вопрос о переходе Винисиуса в «Арсенал»
2 августа
«Арсенал» сделал предложение «Реалу» по Винисиусу: известна сумма
2 августа
1
«Реал» вел 2:0, но сыграл вничью в товарищеском матче
1 августа
Новая информация о трансфере Винисиуса в АПЛ
1 августа
1
Стало известно, что мешает продлению контракта Винисиуса с «Реалом»
1 августа
3
Флик сделал заявление о будущем Феррана в «Барселоне»
1 августа
Фабрицио Романо анонсировал покупку «Реала» за 100+ миллионов
1 августа
1
«Барселона» оформила четвертый летний трансфер
1 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+