13.12.2024, пятница, 22:45
Италия. Серия А, 16 тур
Италия. Серия А, 16 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Эмполи
3-2-1-1-3
32
Васкес
44
Исмайли
2
Вити
3
Пеццелла
13
Кэкачей
3
Гогличидзе
29
Мале
11
Гьяси
29
Коломбо
94
Эспозито
14
Анджорин
3-2-2-1-2
32
Милинкович-Савич
16
Хольмгрен-Педерсен
6
Валюкевич
23
Коко
31
Войвода
25
Масина
4
Риччи
10
Линетти
13
Влашич
9
Санабрия
10
Адамс
Остались в запасе
Эмполи
Торино
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Паоло Ваноли
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Паоло Ваноли
Статистика матча Эмполи - Торино
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Эмполи» против «Торино», 16-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 декабря 2024 в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эмполи» – «Торино»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»