Смотреть прямую трансляцию матча «Эмполи» против «Торино», 16-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 декабря 2024 в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эмполи» – «Торино»