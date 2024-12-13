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  • «Эмполи» – «Торино»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 декабря 2024

«Эмполи» – «Торино»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 декабря 2024

13 декабря 2024, 21:35
Эмполи
13.12.2024, пятница, 22:45
Италия. Серия А, 16 тур
0 : 1
Завершен
Торино
70' Ч. Адамс
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Эмполи
32
Девис Васкес
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
3
Саба Гогличидзе
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
29
Юссеф Мале
ЦП
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
14
Фаустино Анджорин
РФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
23
Сауль Коко
ЦЗ
16
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
31
Мергим Войвода
ПЗ
4
Самуэле Риччи
ЦП
10
Карол Линетти
ЦП
13
Никола Влашич
АП
10
Че Адамс
ЦФ
9
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
3-2-1-1-3
32
Васкес
44
Исмайли
2
Вити
3
Пеццелла
13
Кэкачей
3
Гогличидзе
29
Мале
11
Гьяси
29
Коломбо
94
Эспозито
14
Анджорин
3-2-2-1-2
32
Милинкович-Савич
16
Хольмгрен-Педерсен
6
Валюкевич
23
Коко
31
Войвода
25
Масина
4
Риччи
10
Линетти
13
Влашич
9
Санабрия
10
Адамс
Остались в запасе
Эмполи
Торино
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Паоло Ваноли
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Паоло Ваноли
Статистика матча Эмполи - Торино
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Эмполи» против «Торино», 16-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 декабря 2024 в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эмполи» – «Торино»

«Эмполи» – «Торино»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Торино Эмполи
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