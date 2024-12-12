12.12.2024, четверг, 20:45
Лига конференций, 5 тур
Лига конференций, 5 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Петрокуб
Петрокуб
3-2-3-1-1
1
90
Жардан
21
Потырнике
4
Мудрак
20
Дуанла
66
Борш
9
Амброш
8
39
Лунгу
37
Пушкаш
11
Платика
3-2-2-3
13
Адриан
4
Натан
3
Льоренте
13
Родригес
46
Флорес
5
Кардозо
24
Руйбаль
38
Диао
17
Бакамбу
17
Родригес
9
Авила
9
Амброш
23
23
9
Амброш
5
Кардозо
6
Альтимира
6
Альтимира
5
Кардозо
17
Родригес
10
Эз Абде
10
Эз Абде
17
Родригес
17
Бакамбу
9
Роке
9
Роке
17
Бакамбу
Остались в запасе
Петрокуб
Бетис
32
Dumitru Covali
ВР
31
Victor Dodon
ВР
55
Manuel Nana Agyemang
ЦЗ
5
Narh Gilbert Djangmah
ЦЗ
22
V. Jardan
ЦП
6
Boubacar Diallo
ЦП
22
Marin Caruntu
ЦФ
17
Всеволод Нихаев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Мартин
41
Ману Гонсалес
ВР
30
Герман Гарсия
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
17
Юссуф Сабали
ПЗ
47
Carlos Reina
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
32
Dumitru Covali
ВР
31
Victor Dodon
ВР
55
Manuel Nana Agyemang
ЦЗ
5
Narh Gilbert Djangmah
ЦЗ
22
V. Jardan
ЦП
6
Boubacar Diallo
ЦП
22
Marin Caruntu
ЦФ
17
Всеволод Нихаев
ЦФ
Остались в запасе
41
Ману Гонсалес
ВР
30
Герман Гарсия
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
17
Юссуф Сабали
ПЗ
47
Carlos Reina
ЦП
Главный тренер
Андрей Мартин
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Петрокуб - Бетис
1
2
Всего ударов по воротам
3
15
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
0
8
Нарушения
19
12
Офсайды
4
1
Количество передач
364
556
Сейвы
3
1
Точность передач %
75
85
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
1
7
Удары из пределов штрафной
2
11
Удары из-за пределов штрафной
1
4
xG (ожидаемые голы)
0.18
1.1
Смотреть прямую трансляцию матча «Петрокуб» против «Бетиса», 5 тур Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 декабря в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Петрокуб» – «Бетис»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»