Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Сент-Этьен» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 декабря 2024

«Сент-Этьен» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 декабря 2024

8 декабря 2024, 21:35
Сент-Этьен
08.12.2024, воскресенье, 22:45
Франция. Лига 1, 14 тур
0 : 2
Завершен
Марсель
17' А. Рабьо 65' М. Гринвуд
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
30
Готье Ларсоннер
(К) ВР
27
Пьер Корню
ЛЗ
27
Лео Петро
ЛЗ
21
Дилан Батубинсика
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
17
Пьер Эква
ОП
6
Луи Мутон
ОП
8
Бенжамен Бушуари
ЦП
22
Зурико Давиташвили
АП
9
Люка Стассен
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Марсель
12
Херонимо Рульи
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
5
Леонардо Балерди
(К) ЦЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
14
Адриан Рабьо
ЦП
11
Луис Энрике
ЛВ
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
17
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Сент-Этьен
1
Брис Мобле
ВР
39
Kevin Pedro
ЦЗ
10
Флориан Тардье
ОП
11
Ламин Фомба
ЦП
28
Igor Miladinović
ЦП
17
Матис Амугу
ЦП
6
Cheikh Fall
ЦП
25
Ayman Aiki
ЦФ
9
Ибрахим Сиссоко
ЦФ
Марсель
12
Жеффри де Ланж
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
33
Alexi Koum
ЦЗ
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
5
Бамо Мейте
ОП
26
Билял Надир
ЦП
8
Исмаэль Коне
ЦП
11
Джон Роу
ЛВ
11
Элье Ваи
ЦФ
3-4-1-1-1
30
Ларсоннер
27
Корню
21
Батубинсика
5
Абдельхамид
27
Петро
17
Эква
6
Мутон
8
Аппиа
8
Бушуари
22
Давиташвили
9
Стассен
3-4-2-1
12
Рульи
62
Мурильо
5
Балерди
26
Мерлен
21
Ронжье
23
Хейбьерг
14
Рабьо
19
Кондогбиа
11
Гринвуд
11
Энрике
17
Мопе
17
Эква
10
Тардье
10
Тардье
17
Эква
6
Мутон
17
Амугу
17
Амугу
6
Мутон
9
Стассен
25
25
9
Стассен
27
Корню
9
Сиссоко
9
Сиссоко
27
Корню
11
Гринвуд
3
Брассье
3
Брассье
11
Гринвуд
26
Мерлен
33
33
26
Мерлен
17
Мопе
13
Корнелиус
13
Корнелиус
17
Мопе
11
Энрике
11
Роу
11
Роу
11
Энрике
21
Ронжье
11
Ваи
11
Ваи
21
Ронжье
Остались в запасе
Сент-Этьен
Марсель
1
Брис Мобле
ВР
39
Kevin Pedro
ЦЗ
11
Ламин Фомба
ЦП
28
Igor Miladinović
ЦП
6
Cheikh Fall
ЦП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
12
Жеффри де Ланж
ВР
5
Бамо Мейте
ОП
26
Билял Надир
ЦП
8
Исмаэль Коне
ЦП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
1
Брис Мобле
ВР
39
Kevin Pedro
ЦЗ
11
Ламин Фомба
ЦП
28
Igor Miladinović
ЦП
6
Cheikh Fall
ЦП
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
5
Бамо Мейте
ОП
26
Билял Надир
ЦП
8
Исмаэль Коне
ЦП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Сент-Этьен - Марсель
1
1
Всего ударов по воротам
3
21
Удары в створ
2
10
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
0
9
Нарушения
13
10
Количество передач
399
875
Сейвы
8
2
Точность передач %
83
92
Удары мимо ворот
0
4
Блокированные удары
1
7
Удары из пределов штрафной
0
17
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
0.16
1.75

Смотреть прямую трансляцию матча «Сент-Этьен» против «Марселя», 14-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 декабря 2024 в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сент-Этьен» – «Марсель»

«Сент-Этьен» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Марсель Сент-Этьен
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Итоги июльского сезона «Конкурса прогнозов»: победа добыта в последнем туре!
6
Старт Кубка России, «Спартак» избавился от легионера, бойкот Соболева, штрафы Дзюбы и другие новости
02:00
ВидеоРеакция Баринова на оскорбления от фанатов «Локомотива»
01:47
2
Баринов – о «Локомотиве»: «Команда распадается, все бегут отсюда»
01:31
Фото«Мои игрушки»: Роналду показал свой элитный автопарк
01:19
2
Мостовой одним словом описал трансфер Даку в «Спартак»
00:55
ВидеоФанаты «Локомотива» – Баринову: «Что сделал ты, Димон? Был когда-то капитаном, а запомнишься говном!»
00:50
⚡️ «Спартак» объявил об уходе Ливая Гарсии
00:21
3
Бубнов выбрал команду для Слуцкого: «Там никто работать не хочет»
00:15
4
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
Вчера, 23:59
2
Все новости
Все новости
Гурцкая честно ответил, почему Батраков не оказался в «ПСЖ»
Вчера, 16:49
5
Ферран рассказал, как «Барселона» может сохранить его
Вчера, 08:30
1
ЦСКА не продал «Марселю» 18-летнего воспитанника
Вчера, 00:14
2
«Челси» объявил о трансфере Барко
2 августа
2
Фото«Ювентус» купил нападающего «ПСЖ» за 50 миллионов
2 августа
3
Футболист «Родины» сделал выбор между «Спартаком» и «ПСЖ»
1 августа
13
Раскрыт второй летний новичок «ПСЖ»
1 августа
3
«Аякс» назвал «ПСЖ» цену на Годтса
1 августа
1
«ПСЖ» нашел альтернативу Диоманде в «Аяксе»
1 августа
Канчельскис дал совет Головину по поводу перехода в «Зенит»
31 июля
2
ВидеоГоловин снова забил на предсезонке «Монако»
31 июля
Орлов одним словом описал слухи об интересе «ПСЖ» к Батракову и Кисляку
31 июля
3
«Зенит» не отказался от Головина
31 июля
1
«Арсенал» близок к покупке хавбека сборной Бразилии за 90 миллионов
31 июля
1
Украинец Забарный из «ПСЖ» переключился с футбола на другой вид спорта
30 июля
5
Обновленная информация о переговорах «Зенита» с Головиным
30 июля
5
На Головина появились новые претенденты
30 июля
5
Стало известно, сколько Сафонов платит за аренду виллы в пригороде Парижа
30 июля
9
Определена главная звезда российского футбола
30 июля
3
Стало известно, посадят ли Сафонова на лавку в новом сезоне
30 июля
3
Фото«Челси» купил защитника за 52 миллиона
30 июля
1
Известен кандидат на замену Инфантино во главе ФИФА
30 июля
20
ФотоСборная Франции пошла на еще одно изменение после назначения Зидана
29 июля
1
Вингер «ПСЖ» согласился перейти в «Ливерпуль»
28 июля
Названо условие для перехода вратаря Сузуки в «ПСЖ»
28 июля
4
«Ливерпуль» рассчитывает снизить цену за игрока «ПСЖ», оцененного в 170 миллионов
28 июля
1
Дембеле ответил на предложение «Аль-Хиляля»
27 июля
Прояснился вопрос с возвращением Головина в РПЛ
27 июля
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+