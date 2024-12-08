08.12.2024, воскресенье, 22:45
Франция. Лига 1, 14 тур
Франция. Лига 1, 14 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Сент-Этьен
Сент-Этьен
3-4-1-1-1
30
Ларсоннер
27
Корню
21
Батубинсика
5
Абдельхамид
27
Петро
17
Эква
6
Мутон
8
Аппиа
8
Бушуари
22
Давиташвили
9
Стассен
3-4-2-1
12
Рульи
62
Мурильо
5
Балерди
26
Мерлен
21
Ронжье
23
Хейбьерг
14
Рабьо
19
Кондогбиа
11
Гринвуд
11
Энрике
17
Мопе
17
Эква
10
Тардье
10
Тардье
17
Эква
6
Мутон
17
Амугу
17
Амугу
6
Мутон
9
Стассен
25
25
9
Стассен
27
Корню
9
Сиссоко
9
Сиссоко
27
Корню
11
Гринвуд
3
Брассье
3
Брассье
11
Гринвуд
26
Мерлен
33
33
26
Мерлен
17
Мопе
13
Корнелиус
13
Корнелиус
17
Мопе
11
Энрике
11
Роу
11
Роу
11
Энрике
21
Ронжье
11
Ваи
11
Ваи
21
Ронжье
Остались в запасе
Сент-Этьен
Марсель
1
Брис Мобле
ВР
39
Kevin Pedro
ЦЗ
11
Ламин Фомба
ЦП
28
Igor Miladinović
ЦП
6
Cheikh Fall
ЦП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
12
Жеффри де Ланж
ВР
5
Бамо Мейте
ОП
26
Билял Надир
ЦП
8
Исмаэль Коне
ЦП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
1
Брис Мобле
ВР
39
Kevin Pedro
ЦЗ
11
Ламин Фомба
ЦП
28
Igor Miladinović
ЦП
6
Cheikh Fall
ЦП
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
5
Бамо Мейте
ОП
26
Билял Надир
ЦП
8
Исмаэль Коне
ЦП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Сент-Этьен - Марсель
1
1
Всего ударов по воротам
3
21
Удары в створ
2
10
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
0
9
Нарушения
13
10
Количество передач
399
875
Сейвы
8
2
Точность передач %
83
92
Удары мимо ворот
0
4
Блокированные удары
1
7
Удары из пределов штрафной
0
17
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
0.16
1.75
Смотреть прямую трансляцию матча «Сент-Этьен» против «Марселя», 14-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 декабря 2024 в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сент-Этьен» – «Марсель»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»