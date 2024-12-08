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  • «Фулхэм» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 декабря 2024

«Фулхэм» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 декабря 2024

8 декабря 2024, 15:50
Фулхэм
08.12.2024, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Арсенал
11' Р. Хименес
52' В. Салиба
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
1
Бернд Лено
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
5
Энтони Робинсон
(К) ЛЗ
14
Исса Диоп
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
8
Сандер Берге
ОП
20
Саша Лукич
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
17
Алекс Ивоби
ЛВ
17
Адама Траоре
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
17
Вильям Салиба
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
4
Деклан Райс
ОП
5
Томас Парти
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
10
Мартин Эдегор
(К) АП
10
Леандро Троссард
ЛВ
7
Букайо Сака
ПВ
7
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Фулхэм
13
Стивен Бенда
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
15
Хорхе Куэнка
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
24
Джошуа Кинг
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
20
Мартиаль Годо
ЛВ
8
Харри Уилсон
ПВ
9
Родриго Муньис
ЦФ
Арсенал
22
Нето
ВР
6
Киран Тирни
ЛЗ
26
Эйден Хевен
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
11
Итан Нванери
ЦП
6
Микель Мерино
ЦП
2
Габриэль Мартинелли
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
9
Габриэль Жезус
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Лено
5
Робинсон
3
Бейсси
14
Диоп
2
Тете
8
Берге
20
Лукич
17
Ивоби
32
Смит-Роу
17
Траоре
9
Хименес
3-1-2-3-1
1
Райя
17
Салиба
4
Кивиор
12
Тимбер
4
Райс
5
Парти
21
Жоржиньо
7
Сака
10
Эдегор
10
Троссард
7
Хаверц
20
Лукич
15
Куэнка
15
Куэнка
20
Лукич
32
Смит-Роу
8
Перейра
8
Перейра
32
Смит-Роу
17
Траоре
8
Уилсон
8
Уилсон
17
Траоре
9
Хименес
9
Муньис
9
Муньис
9
Хименес
10
Эдегор
11
Нванери
11
Нванери
10
Эдегор
21
Жоржиньо
6
Мерино
6
Мерино
21
Жоржиньо
10
Троссард
2
Мартинелли
2
Мартинелли
10
Троссард
7
Хаверц
9
Жезус
9
Жезус
7
Хаверц
Остались в запасе
Фулхэм
Арсенал
13
Стивен Бенда
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
24
Джошуа Кинг
ЦП
20
Мартиаль Годо
ЛВ
22
Нето
ВР
6
Киран Тирни
ЛЗ
26
Эйден Хевен
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
13
Стивен Бенда
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
24
Джошуа Кинг
ЦП
20
Мартиаль Годо
ЛВ
Остались в запасе
22
Нето
ВР
6
Киран Тирни
ЛЗ
26
Эйден Хевен
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Фулхэм - Арсенал
4
2
Всего ударов по воротам
2
12
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
0
6
Нарушения
10
9
Офсайды
0
3
Количество передач
295
590
Сейвы
3
1
Точность передач %
72
88
Удары мимо ворот
0
8
Удары из пределов штрафной
2
10
Удары из-за пределов штрафной
0
2
xG (ожидаемые голы)
0.14
1.93

Смотреть прямую трансляцию матча «Фулхэм» против «Арсенала», 15-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 декабря в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фулхэм» – «Арсенал»

«Фулхэм» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Арсенал Фулхэм
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