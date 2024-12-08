08.12.2024, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Англия. Премьер-лига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Фулхэм
Фулхэм
4-1-1-3-1
1
Лено
5
Робинсон
3
Бейсси
14
Диоп
2
Тете
8
Берге
20
Лукич
17
Ивоби
32
Смит-Роу
17
Траоре
9
Хименес
3-1-2-3-1
1
Райя
17
Салиба
4
Кивиор
12
Тимбер
4
Райс
5
Парти
21
Жоржиньо
7
Сака
10
Эдегор
10
Троссард
7
Хаверц
20
Лукич
15
Куэнка
15
Куэнка
20
Лукич
32
Смит-Роу
8
Перейра
8
Перейра
32
Смит-Роу
17
Траоре
8
Уилсон
8
Уилсон
17
Траоре
9
Хименес
9
Муньис
9
Муньис
9
Хименес
10
Эдегор
11
Нванери
11
Нванери
10
Эдегор
21
Жоржиньо
6
Мерино
6
Мерино
21
Жоржиньо
10
Троссард
2
Мартинелли
2
Мартинелли
10
Троссард
7
Хаверц
9
Жезус
9
Жезус
7
Хаверц
Остались в запасе
Фулхэм
Арсенал
13
Стивен Бенда
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
24
Джошуа Кинг
ЦП
20
Мартиаль Годо
ЛВ
22
Нето
ВР
6
Киран Тирни
ЛЗ
26
Эйден Хевен
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
13
Стивен Бенда
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
24
Джошуа Кинг
ЦП
20
Мартиаль Годо
ЛВ
Остались в запасе
22
Нето
ВР
6
Киран Тирни
ЛЗ
26
Эйден Хевен
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Фулхэм - Арсенал
4
2
Всего ударов по воротам
2
12
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
0
6
Нарушения
10
9
Офсайды
0
3
Количество передач
295
590
Сейвы
3
1
Точность передач %
72
88
Удары мимо ворот
0
8
Удары из пределов штрафной
2
10
Удары из-за пределов штрафной
0
2
xG (ожидаемые голы)
0.14
1.93
Смотреть прямую трансляцию матча «Фулхэм» против «Арсенала», 15-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 декабря в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фулхэм» – «Арсенал»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast».
- Также будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»