07.12.2024, суббота, 23:00
Испания. Примера, 16 тур
Испания. Примера, 16 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Жирона
Жирона
2-2-2-3-1
13
Газзанига
3
Гутьеррес
4
Мартинес
5
Лопес
37
Крейчи
28
Ромеу
6
ван де Бек
21
Хиль
22
Асприлья
23
Мартин
28
Миовски
2-1-3-3-1
1
Куртуа
2
Рюдигер
23
Менди
8
Чуамени
8
Вальверде
10
Модрич
10
Беллингем
21
Васкес
10
Диас
8
Гюлер
10
Мбаппе
21
Хиль
7
Данжума
7
Данжума
21
Хиль
6
ван де Бек
8
Порту
8
Порту
6
ван де Бек
28
Миовски
9
Руис
9
Руис
28
Миовски
23
Менди
20
Гарсия
20
Гарсия
23
Менди
10
Беллингем
19
Себальос
19
Себальос
10
Беллингем
8
Гюлер
42
Яньес
42
Яньес
8
Гюлер
10
Мбаппе
9
Эндрик
9
Эндрик
10
Мбаппе
Остались в запасе
Жирона
Реал
25
Пау Лопес
ВР
1
Хуан Карлос
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
16
Сильви Клуа
ЦП
26
Габриэль Мисехуи
АП
16
Джастин Гарсия
ЛВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
13
Андрей Лунин
ВР
43
Серхио Местре
ВР
17
Рауль Асенсио
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
25
Пау Лопес
ВР
1
Хуан Карлос
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
16
Сильви Клуа
ЦП
26
Габриэль Мисехуи
АП
16
Джастин Гарсия
ЛВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
43
Серхио Местре
ВР
17
Рауль Асенсио
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Жирона - Реал
3
3
Всего ударов по воротам
10
10
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
6
3
Нарушения
6
7
Офсайды
1
1
Количество передач
469
673
Сейвы
4
4
Точность передач %
89
92
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
0.33
0.97
Смотреть прямую трансляцию матча «Жирона» против «Реала», 16-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 декабря в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Жирона» – «Реал»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Также будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»