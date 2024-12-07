07.12.2024, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 14 тур
Франция. Лига 1, 14 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Анжер
Анжер
4-1-2-1-2
75
Фофана
26
Анен
2
Аркю
21
Лефор
25
Бамба
14
Аолу
18
Аллевина
93
Белькебла
8
Абделли
12
Дьенг
28
Эль-Мелали
2-1-4-2-1
1
Перри
16
Чалета-Цар
3
Тальяфико
18
Матич
98
Мэйтленд-Найлс
7
Верету
8
Толиссо
22
Мата
11
Фофана
10
Шерки
91
Ляказетт
26
Анен
3
Экоми
3
Экоми
26
Анен
28
Эль-Мелали
27
Рао-Лисоа
27
Рао-Лисоа
28
Эль-Мелали
14
Аолу
14
Белхдим
14
Белхдим
14
Аолу
18
Аллевина
9
Леполь
9
Леполь
18
Аллевина
12
Дьенг
7
Ньян
7
Ньян
12
Дьенг
3
Тальяфико
16
Абнер
16
Абнер
3
Тальяфико
18
Матич
6
Тессманн
6
Тессманн
18
Матич
11
Фофана
10
Заа
10
Заа
11
Фофана
10
Шерки
7
Нуама
7
Нуама
10
Шерки
91
Ляказетт
9
Микаутадзе
9
Микаутадзе
91
Ляказетт
Остались в запасе
Анжер
Лион
16
Мельвен Зинга
ВР
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
8
Зинедин Ферхат
ПП
Главный тренер
Александр Дюже
40
Реми Дескамп
ВР
17
Варме Омари
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
6
Максанс Какере
ЦП
Главный тренер
Пьер Саж
Остались в запасе
16
Мельвен Зинга
ВР
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
8
Зинедин Ферхат
ПП
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
17
Варме Омари
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
6
Максанс Какере
ЦП
Главный тренер
Александр Дюже
Главный тренер
Пьер Саж
Статистика матча Анжер - Лион
2
Всего ударов по воротам
10
16
Удары в створ
2
10
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
2
7
Нарушения
13
13
Офсайды
4
1
Количество передач
316
577
Сейвы
7
2
Точность передач %
81
87
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
5
11
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
0.51
1.13
Смотреть прямую трансляцию матча «Анжер» против «Лиона», 14-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 декабря 2024 в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Анжер» – «Лион»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»