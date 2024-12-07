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  • «Анжер» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 декабря 2024

«Анжер» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 декабря 2024

7 декабря 2024, 21:50
Анжер
07.12.2024, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 14 тур
0 : 3
Завершен
Лион
26' Н. Тальяфико 55' Р. Шерки 88' Ж. Микаутадзе
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
75
Яхья Фофана
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
26
Флоран Анен
ЛЗ
2
Карлан Аркю
ПЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
18
Джим Аллевина
ЛП
14
Жан-Эде Аолу
ОП
93
Харис Белькебла
ЦП
8
Химад Абделли
(К) АП
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
12
Бамба Дьенг
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Лион
1
Лукас Перри
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
16
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
22
Клинтон Мата
ЦП
7
Жордан Верету
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
10
Райан Шерки
АП
98
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
11
Малик Фофана
ПВ
91
Александр Ляказетт
(К) ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
Анжер
16
Мельвен Зинга
ВР
3
Жак Экоми
ЛЗ
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
27
Лилиан Рао-Лисоа
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
14
Яссин Белхдим
ЦП
8
Зинедин Ферхат
ПП
9
Эстебан Леполь
ЦФ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Лион
40
Реми Дескамп
ВР
16
Абнер
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
6
Максанс Какере
ЦП
6
Таннер Тессманн
ЦП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
7
Эрнест Нуама
ЛВ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
4-1-2-1-2
75
Фофана
26
Анен
2
Аркю
21
Лефор
25
Бамба
14
Аолу
18
Аллевина
93
Белькебла
8
Абделли
12
Дьенг
28
Эль-Мелали
2-1-4-2-1
1
Перри
16
Чалета-Цар
3
Тальяфико
18
Матич
98
Мэйтленд-Найлс
7
Верету
8
Толиссо
22
Мата
11
Фофана
10
Шерки
91
Ляказетт
26
Анен
3
Экоми
3
Экоми
26
Анен
28
Эль-Мелали
27
Рао-Лисоа
27
Рао-Лисоа
28
Эль-Мелали
14
Аолу
14
Белхдим
14
Белхдим
14
Аолу
18
Аллевина
9
Леполь
9
Леполь
18
Аллевина
12
Дьенг
7
Ньян
7
Ньян
12
Дьенг
3
Тальяфико
16
Абнер
16
Абнер
3
Тальяфико
18
Матич
6
Тессманн
6
Тессманн
18
Матич
11
Фофана
10
Заа
10
Заа
11
Фофана
10
Шерки
7
Нуама
7
Нуама
10
Шерки
91
Ляказетт
9
Микаутадзе
9
Микаутадзе
91
Ляказетт
Остались в запасе
Анжер
Лион
16
Мельвен Зинга
ВР
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
8
Зинедин Ферхат
ПП
Главный тренер
Александр Дюже
40
Реми Дескамп
ВР
17
Варме Омари
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
6
Максанс Какере
ЦП
Главный тренер
Пьер Саж
Остались в запасе
16
Мельвен Зинга
ВР
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
8
Зинедин Ферхат
ПП
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
17
Варме Омари
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
6
Максанс Какере
ЦП
Главный тренер
Александр Дюже
Главный тренер
Пьер Саж
Статистика матча Анжер - Лион
2
Всего ударов по воротам
10
16
Удары в створ
2
10
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
2
7
Нарушения
13
13
Офсайды
4
1
Количество передач
316
577
Сейвы
7
2
Точность передач %
81
87
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
5
11
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
0.51
1.13

Смотреть прямую трансляцию матча «Анжер» против «Лиона», 14-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 декабря 2024 в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Анжер» – «Лион»

«Анжер» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Лион Анжер
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