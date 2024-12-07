07.12.2024, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 14 тур
Франция. Лига 1, 14 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Монако
Монако
4-1-1-3-1
99
Майецки
12
Энрике
2
Вандерсон
5
Керер
90
Синго
6
Закария
8
Камара
18
Минамино
10
Головин
11
Аклиуш
99
Иленихена
4-2-3-1
1
Ресте
19
Сидибе
4
Крессуэлл
22
МакКензи
12
Суасо
14
Сьерро
23
Кассерес
15
Доннум
7
Абухляль
10
Гбоу
7
Кинг
18
Минамино
11
Уаттара
11
Уаттара
18
Минамино
12
Энрике
13
Мависса Элеби
13
Мависса Элеби
12
Энрике
2
Вандерсон
4
Тезе
4
Тезе
2
Вандерсон
8
Матацо
8
Матацо
Матацо
17
Бен-Сегир
17
Бен-Сегир
Матацо
99
Иленихена
7
Эмболо
7
Эмболо
99
Иленихена
19
Сидибе
12
Каманци
12
Каманци
19
Сидибе
14
Сьерро
31
Шмидт
31
Шмидт
14
Сьерро
23
Кассерес
8
Зайц
8
Зайц
23
Кассерес
10
Гбоу
80
Бабика
80
Бабика
10
Гбоу
15
Доннум
9
Магри
9
Магри
15
Доннум
Остались в запасе
Монако
Тулуза
40
Жюль Ставьецки
ВР
16
Филипп Кен
ВР
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
Главный тренер
Адольф Хюттер
16
Алекс Домингес
ВР
50
Умит Акдаг
ЦЗ
22
Рафик Мессали
ЦЗ
10
Денис Генро
АП
Главный тренер
Карлес Мартинес
Остались в запасе
40
Жюль Ставьецки
ВР
16
Филипп Кен
ВР
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
Остались в запасе
16
Алекс Домингес
ВР
50
Умит Акдаг
ЦЗ
22
Рафик Мессали
ЦЗ
10
Денис Генро
АП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Карлес Мартинес
Статистика матча Монако - Тулуза
2
2
Всего ударов по воротам
19
6
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
3
Нарушения
15
16
Офсайды
4
1
Количество передач
506
360
Сейвы
3
3
Точность передач %
78
70
Удары мимо ворот
11
2
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
14
4
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
2.73
0.38
Смотреть прямую трансляцию матча «Монако» против «Тулузы», 14-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 декабря 2024 в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монако» – «Тулуза»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»