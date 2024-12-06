Составы команд
Осер
Осер
3-3-1-1-2
16
Леон
14
Менса
4
Ошо
5
Жубал
92
Акпа
15
Овусу
12
Хувер
5
Дануа
20
Траоре
10
Синайоко
28
Перрен
4-1-2-2-1
25
Доннарумма
2
Хакими
4
Маркиньос
6
Пачо
25
Мендеш
33
Заир-Эмери
23
Витинья
8
Руис
19
Кан Ин
12
Барколя
9
Рамуш
12
Хувер
26
Джоли
26
Джоли
12
Хувер
28
Перрен
45
Онаиву
45
Онаиву
28
Перрен
10
Синайоко
9
Бэйр
9
Бэйр
10
Синайоко
19
Кан Ин
20
Дуэ
20
Дуэ
19
Кан Ин
12
Барколя
7
Дембеле
7
Дембеле
12
Барколя
8
Руис
10
Асенсио
10
Асенсио
8
Руис
9
Рамуш
39
Муани
39
Муани
9
Рамуш
Остались в запасе
Осер
ПСЖ
30
Том Негрель
ВР
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
45
Райан Равелосон
ОП
18
Ассане Диуссе
ЦП
34
Eros Maddy
ЦФ
97
Флориан Айе
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
39
Матвей Сафонов
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
22
Йорам Заге
ПЗ
15
Жоау Невеш
АП
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
30
Том Негрель
ВР
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
45
Райан Равелосон
ОП
18
Ассане Диуссе
ЦП
34
Eros Maddy
ЦФ
97
Флориан Айе
ЦФ
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
22
Йорам Заге
ПЗ
15
Жоау Невеш
АП
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Осер - ПСЖ
2
1
Всего ударов по воротам
6
24
Удары в створ
2
11
Владение мячом %
27
73
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
15
Нарушения
8
7
Офсайды
3
4
Количество передач
248
674
Сейвы
11
2
Точность передач %
67
89
Удары мимо ворот
1
9
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
4
19
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
0.28
1.8
Смотреть прямую трансляцию матча «Осер» против «ПСЖ», 14-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 декабря 2024 в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Осер» – «ПСЖ»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»