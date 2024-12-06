06.12.2024, пятница, 22:45
Италия. Серия А, 15 тур
Италия. Серия А, 15 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Аталанта
Аталанта
3-3-1-2-1
29
Карнесекки
3
Руджери
19
Джимсити
4
Хин
5
Колашинац
15
де Рон
16
Белланова
13
Эдерсон
17
Де Кетеларе
15
Пашалич
22
Лукман
4-2-3-1
16
Меньян
22
Эмерсон
46
Габбиа
12
Тиав
19
Эрнандес
19
Фофана
14
Рейндерс
10
Пулишич
6
Муса
10
Леау
7
Мората
19
Джимсити
3
Коссуну
3
Коссуну
19
Джимсити
3
Руджери
42
Скальвини
42
Скальвини
3
Руджери
22
Лукман
4
Брешианини
4
Брешианини
22
Лукман
15
Пашалич
10
Самарджич
10
Самарджич
15
Пашалич
17
Де Кетеларе
32
Ретеги
32
Ретеги
17
Де Кетеларе
10
Пулишич
8
Лофтус-Чик
8
Лофтус-Чик
10
Пулишич
6
Муса
19
Чуквуэзе
19
Чуквуэзе
6
Муса
7
Мората
18
Абрахам
18
Абрахам
7
Мората
Остались в запасе
Аталанта
Милан
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
14
Бен Годфри
ЦЗ
25
Сулемана
ОП
10
Николо Дзаньоло
АП
2
Марко Палестра
ПВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
57
Марко Спортиелло
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
24
Филиппо Терраччано
ПЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
22
Франческо Камарда
ЦФ
19
Ноа Окафор
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
14
Бен Годфри
ЦЗ
25
Сулемана
ОП
10
Николо Дзаньоло
АП
2
Марко Палестра
ПВ
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
24
Филиппо Терраччано
ПЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
22
Франческо Камарда
ЦФ
19
Ноа Окафор
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Аталанта - Милан
2
1
Всего ударов по воротам
17
6
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
7
0
Нарушения
14
13
Офсайды
0
2
Количество передач
488
476
Сейвы
1
6
Точность передач %
88
87
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
14
5
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
1.59
0.62
Смотреть прямую трансляцию матча «Аталанта» против «Милана», 15-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 декабря 2024 в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аталанта» – «Милан»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»