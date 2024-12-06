Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Аталанта» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 декабря 2024

«Аталанта» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 декабря 2024

6 декабря 2024, 21:35
Аталанта
06.12.2024, пятница, 22:45
Италия. Серия А, 15 тур
2 : 1
Завершен
Милан
12' Ш. Де Кетеларе 87' А. Лукман
22' А. Мората
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
3
Маттео Руджери
ЛЗ
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
15
Мартен де Рон
(К) ОП
13
Эдерсон
ЦП
15
Марио Пашалич
АП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
22
Адемола Лукман
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Милан
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
(К) ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
19
Юссуф Фофана
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
10
Рафаэль Леау
ЛВ
6
Юнус Муса
ПВ
10
Кристиан Пулишич
ПВ
7
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Аталанта
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
3
Одилон Коссуну
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
14
Бен Годфри
ЦЗ
25
Сулемана
ОП
4
Марко Брешианини
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
10
Николо Дзаньоло
АП
2
Марко Палестра
ПВ
32
Матео Ретеги
ЦФ
Милан
57
Марко Спортиелло
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
24
Филиппо Терраччано
ПЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
8
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
19
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
22
Франческо Камарда
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
19
Ноа Окафор
ЦФ
3-3-1-2-1
29
Карнесекки
3
Руджери
19
Джимсити
4
Хин
5
Колашинац
15
де Рон
16
Белланова
13
Эдерсон
17
Де Кетеларе
15
Пашалич
22
Лукман
4-2-3-1
16
Меньян
22
Эмерсон
46
Габбиа
12
Тиав
19
Эрнандес
19
Фофана
14
Рейндерс
10
Пулишич
6
Муса
10
Леау
7
Мората
19
Джимсити
3
Коссуну
3
Коссуну
19
Джимсити
3
Руджери
42
Скальвини
42
Скальвини
3
Руджери
22
Лукман
4
Брешианини
4
Брешианини
22
Лукман
15
Пашалич
10
Самарджич
10
Самарджич
15
Пашалич
17
Де Кетеларе
32
Ретеги
32
Ретеги
17
Де Кетеларе
10
Пулишич
8
Лофтус-Чик
8
Лофтус-Чик
10
Пулишич
6
Муса
19
Чуквуэзе
19
Чуквуэзе
6
Муса
7
Мората
18
Абрахам
18
Абрахам
7
Мората
Остались в запасе
Аталанта
Милан
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
14
Бен Годфри
ЦЗ
25
Сулемана
ОП
10
Николо Дзаньоло
АП
2
Марко Палестра
ПВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
57
Марко Спортиелло
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
24
Филиппо Терраччано
ПЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
22
Франческо Камарда
ЦФ
19
Ноа Окафор
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
14
Бен Годфри
ЦЗ
25
Сулемана
ОП
10
Николо Дзаньоло
АП
2
Марко Палестра
ПВ
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
24
Филиппо Терраччано
ПЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
22
Франческо Камарда
ЦФ
19
Ноа Окафор
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Аталанта - Милан
2
1
Всего ударов по воротам
17
6
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
7
0
Нарушения
14
13
Офсайды
0
2
Количество передач
488
476
Сейвы
1
6
Точность передач %
88
87
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
14
5
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
1.59
0.62

Смотреть прямую трансляцию матча «Аталанта» против «Милана», 15-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 декабря 2024 в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аталанта»«Милан»

«Аталанта» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Милан Аталанта
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Итоги июльского сезона «Конкурса прогнозов»: победа добыта в последнем туре!
6
Старт Кубка России, «Спартак» избавился от легионера, бойкот Соболева, штрафы Дзюбы и другие новости
02:00
ВидеоРеакция Баринова на оскорбления от фанатов «Локомотива»
01:47
2
Баринов – о «Локомотиве»: «Команда распадается, все бегут отсюда»
01:31
Фото«Мои игрушки»: Роналду показал свой элитный автопарк
01:19
2
Мостовой одним словом описал трансфер Даку в «Спартак»
00:55
ВидеоФанаты «Локомотива» – Баринову: «Что сделал ты, Димон? Был когда-то капитаном, а запомнишься говном!»
00:50
⚡️ «Спартак» объявил об уходе Ливая Гарсии
00:21
3
Бубнов выбрал команду для Слуцкого: «Там никто работать не хочет»
00:15
4
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
Вчера, 23:59
2
Все новости
Все новости
ВидеоТысячи людей пришли на похороны Барези в Милане
Вчера, 20:55
Фото«Хетафе» подписал воспитанника «Зенита»
Вчера, 16:23
1
Фото«Ювентус» отдал защитника в аренду «Фиорентине»
Вчера, 12:59
Фото«Ювентус» отправил хавбека в аренду с возможностью продажи за 12 миллионов
Вчера, 11:57
ФотоФаны «Манчестер Сити» недовольны формой клуба, поскольку она вызывает трипофобию
2 августа
1
Буффон отреагировал на связи Пирло с Россией – из-за них тренер не возглавил сборную Италии
2 августа
2
«Реал» вел 2:0, но сыграл вничью в товарищеском матче
1 августа
«Манчестер Сити» уступил в Гонконге после ошибки Хусанова
1 августа
«Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» могут совершить обмен игроками
1 августа
Анчелотти трогательно попрощался с Барези
1 августа
«Реал» продал «Фиорентине» универсального защитника
31 июля
«Хетафе» подпишет воспитанника «Зенита»
31 июля
1
Реакция «Милана» на смерть Барези
31 июля
3 итальянских клуба заинтересовались игроком «Реала»
31 июля
ФотоУмер чемпион мира-1982 и легенда «Милана» Барези
31 июля
7
Фото«Интер» подписал защитника сборной Англии
31 июля
Мхитарян ответил на предложение из ФНЛ
30 июля
1
«Болонья» Тедеско подписала украинского форварда
30 июля
1
Фото«Рома» купила за 35 миллионов форварда, которым интересовался «Зенит»
30 июля
Экс-игрок тульского «Арсенала» пропал после свадьбы
30 июля
1
Названо условие для перехода вратаря Сузуки в «ПСЖ»
28 июля
4
Мостовой предложил назначить себя в сборную Италии
27 июля
4
Раскрыт клуб, куда перейдет Стоунз после 10 лет в «Манчестер Сити»
27 июля
Мальдини покидает сборную Италии спустя 10 дней
27 июля
1
Назначение Пирло в сборную Италии может сорваться из-за России
26 июля
Фото«Монца» из Серии А арендовала экс-спартаковца
25 июля
«ПСЖ» может заменить Шевалье другим вратарем
25 июля
Игрока «Зенита» предложили «Роме»
25 июля
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+