06.12.2024, пятница, 20:30
Италия. Серия А, 15 тур
Италия. Серия А, 15 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Интер
Интер
4-4-2
1
Зоммер
32
Димарко
6
де Врей
95
Бастони
31
Биссек
23
Барелла
10
Чалханоглу
22
Мхитарян
22
Дюмфрис
22
Мартинес
9
Тюрам
3-2-1-3-1
1
Сузуки
15
Дель Прато
5
Балог
14
Валери
16
Кейта
23
Сом
18
Эно
22
Кансельери
27
Ман
7
Михаила
14
Бонни
31
Биссек
24
Паласиос
24
Паласиос
31
Биссек
95
Бастони
36
Дармиан
36
Дармиан
95
Бастони
10
Чалханоглу
23
Асллани
23
Асллани
10
Чалханоглу
9
Тюрам
17
Бьюкенан
17
Бьюкенан
9
Тюрам
32
Димарко
30
Корреа
30
Корреа
32
Димарко
5
Балог
15
Леони
15
Леони
5
Балог
14
Валери
5
Валенти
5
Валенти
14
Валери
14
Бонни
8
Эрнани
8
Эрнани
14
Бонни
22
Кансельери
21
Хадж Мохамед
21
Хадж Мохамед
22
Кансельери
16
Кейта
11
Альмквист
11
Альмквист
16
Кейта
Остались в запасе
Интер
Парма
13
Хосеп Мартинес
ВР
40
Алессандро Каллигарис
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
9
Мехди Тареми
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
1
Леандро Чичисола
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
25
Войо Кулибали
ПЗ
3
Дрисса Камара
ЦП
8
Науэль Эстевес
ЦП
17
Gianluca Di Chiara
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Остались в запасе
13
Хосеп Мартинес
ВР
40
Алессандро Каллигарис
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
9
Мехди Тареми
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Остались в запасе
1
Леандро Чичисола
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
25
Войо Кулибали
ПЗ
3
Дрисса Камара
ЦП
8
Науэль Эстевес
ЦП
17
Gianluca Di Chiara
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Статистика матча Интер - Парма
1
1
Всего ударов по воротам
18
4
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
10
1
Нарушения
8
3
Офсайды
4
2
Количество передач
506
395
Сейвы
1
2
Точность передач %
87
84
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
15
3
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
2.31
0.24
Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» против «Пармы», 15-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 декабря 2024 в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер» – «Парма»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»