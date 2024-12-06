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  • «Интер» – «Парма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 декабря 2024

«Интер» – «Парма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 декабря 2024

6 декабря 2024, 19:20
Интер
06.12.2024, пятница, 20:30
Италия. Серия А, 15 тур
3 : 1
Завершен
Парма
40' Ф. Димарко 56' Н. Барелла 67' М. Тюрам
81' М. Дармиан (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
23
Николо Барелла
ЦП
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
22
Дензел Дюмфрис
ПП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
22
Лаутаро Мартинес
(К) ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Парма
1
Зион Сузуки
ВР
14
Эмануэле Валери
ЛЗ
5
Ботонд Балог
ЦЗ
15
Энрико Дель Прато
(К) ПЗ
16
Мандела Кейта
ОП
23
Симон Сом
ОП
18
Антуан Эно
ЦП
7
Валентин Михаила
ЛВ
27
Деннис Ман
ПВ
22
Маттео Кансельери
ПВ
14
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Интер
13
Хосеп Мартинес
ВР
40
Алессандро Каллигарис
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
24
Томас Паласиос
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
23
Кристьян Асллани
ОП
16
Давиде Фраттези
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
9
Мехди Тареми
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
30
Хоакин Корреа
ЦФ
Парма
1
Леандро Чичисола
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
15
Джованни Леони
ЦЗ
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
25
Войо Кулибали
ПЗ
3
Дрисса Камара
ЦП
8
Науэль Эстевес
ЦП
8
Эрнани
ЦП
21
Анас Хадж Мохамед
ПВ
17
Gianluca Di Chiara
ЦФ
11
Понтус Альмквист
ЦФ
4-4-2
1
Зоммер
32
Димарко
6
де Врей
95
Бастони
31
Биссек
23
Барелла
10
Чалханоглу
22
Мхитарян
22
Дюмфрис
22
Мартинес
9
Тюрам
3-2-1-3-1
1
Сузуки
15
Дель Прато
5
Балог
14
Валери
16
Кейта
23
Сом
18
Эно
22
Кансельери
27
Ман
7
Михаила
14
Бонни
31
Биссек
24
Паласиос
24
Паласиос
31
Биссек
95
Бастони
36
Дармиан
36
Дармиан
95
Бастони
10
Чалханоглу
23
Асллани
23
Асллани
10
Чалханоглу
9
Тюрам
17
Бьюкенан
17
Бьюкенан
9
Тюрам
32
Димарко
30
Корреа
30
Корреа
32
Димарко
5
Балог
15
Леони
15
Леони
5
Балог
14
Валери
5
Валенти
5
Валенти
14
Валери
14
Бонни
8
Эрнани
8
Эрнани
14
Бонни
22
Кансельери
21
Хадж Мохамед
21
Хадж Мохамед
22
Кансельери
16
Кейта
11
Альмквист
11
Альмквист
16
Кейта
Остались в запасе
Интер
Парма
13
Хосеп Мартинес
ВР
40
Алессандро Каллигарис
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
9
Мехди Тареми
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
1
Леандро Чичисола
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
25
Войо Кулибали
ПЗ
3
Дрисса Камара
ЦП
8
Науэль Эстевес
ЦП
17
Gianluca Di Chiara
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Остались в запасе
13
Хосеп Мартинес
ВР
40
Алессандро Каллигарис
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
9
Мехди Тареми
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Остались в запасе
1
Леандро Чичисола
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
25
Войо Кулибали
ПЗ
3
Дрисса Камара
ЦП
8
Науэль Эстевес
ЦП
17
Gianluca Di Chiara
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Статистика матча Интер - Парма
1
1
Всего ударов по воротам
18
4
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
10
1
Нарушения
8
3
Офсайды
4
2
Количество передач
506
395
Сейвы
1
2
Точность передач %
87
84
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
15
3
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
2.31
0.24

Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» против «Пармы», 15-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 декабря 2024 в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер»«Парма»

«Интер» – «Парма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Парма Интер
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