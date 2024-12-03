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  • «Мальорка» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 декабря 2024

«Мальорка» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 декабря 2024

3 декабря 2024, 19:50
Мальорка
03.12.2024, вторник, 21:00
Испания. Примера, 19 тур
1 : 5
Завершен
Барселона
43' В. Мурики
12' Ф. Торрес 56' Рафинья (П) 74' Рафинья 79' Ф. де Йонг 84' П. Виктор
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
1
Лео Роман
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
21
Антонио Раильо
(К) ЦЗ
25
Пабло Маффео
ПЗ
12
Саму Кошта
ОП
8
Мануэль Морланес
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
6
Антонио Санчес
ЦП
21
Валери Фернандес
ПВ
7
Ведат Мурики
ЦФ
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
5
Жюль Кунде
ЦЗ
22
Пау Кубарси
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
17
Марк Касадо
ОП
20
Педри
ЦП
10
Дани Ольмо
АП
19
Ламин Ямаль
ПВ
11
Рафинья
(К) ПВ
7
Ферран Торрес
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Мальорка
1
Доминик Грейф
ВР
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
2
Матеу Морей
ПЗ
5
Омар Маскарель
ОП
23
Роберт Наварро
ЦП
19
Хави Льябрес
ЦП
33
Даниэль Луна
АП
9
Дани Родригес
АП
10
Шикинью
ЛВ
11
Такума Асано
ПВ
9
Абдон
ЦФ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Барселона
25
Войцех Щесны
ВР
13
Андер Астралага
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
39
Эктор Форт
ПЗ
21
Френки де Йонг
ЦП
9
Гави
ЦП
16
Фермин Лопес
ЦП
20
Пабло Торре
АП
10
Пау Виктор
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Роман
22
Мохика
24
Вальент
21
Раильо
25
Маффео
12
Кошта
8
Морланес
10
Дардер
6
Санчес
21
Фернандес
7
Мурики
4-1-1-3-1
1
Пенья
5
Кунде
22
Кубарси
26
Мартинес
3
Бальде
17
Касадо
20
Педри
7
Торрес
10
Ольмо
11
Рафинья
19
Ямаль
6
Санчес
2
Морей
2
Морей
6
Санчес
21
Фернандес
23
Наварро
23
Наварро
21
Фернандес
10
Дардер
9
Родригес
9
Родригес
10
Дардер
7
Мурики
9
Абдон
9
Абдон
7
Мурики
25
Маффео
9
Ларин
9
Ларин
25
Маффео
17
Касадо
24
Гарсия
24
Гарсия
17
Касадо
10
Ольмо
21
де Йонг
21
де Йонг
10
Ольмо
20
Педри
9
Гави
9
Гави
20
Педри
11
Рафинья
16
Лопес
16
Лопес
11
Рафинья
7
Торрес
10
Виктор
10
Виктор
7
Торрес
Остались в запасе
Мальорка
Барселона
1
Доминик Грейф
ВР
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
5
Омар Маскарель
ОП
19
Хави Льябрес
ЦП
33
Даниэль Луна
АП
10
Шикинью
ЛВ
11
Такума Асано
ПВ
25
Войцех Щесны
ВР
13
Андер Астралага
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
39
Эктор Форт
ПЗ
20
Пабло Торре
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
1
Доминик Грейф
ВР
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
5
Омар Маскарель
ОП
19
Хави Льябрес
ЦП
33
Даниэль Луна
АП
10
Шикинью
ЛВ
11
Такума Асано
ПВ
Остались в запасе
25
Войцех Щесны
ВР
13
Андер Астралага
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
39
Эктор Форт
ПЗ
20
Пабло Торре
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Мальорка - Барселона
4
3
Всего ударов по воротам
6
20
Удары в створ
1
9
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
2
5
Нарушения
13
13
Офсайды
11
0
Количество передач
317
498
Сейвы
4
0
Точность передач %
75
83
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
5
15
Удары из-за пределов штрафной
1
5
xG (ожидаемые голы)
0.92
4.93

Смотреть прямую трансляцию матча «Мальорка» против «Барселоны», 19-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 декабря в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Мальорка» – «Барселона»

«Мальорка» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Барселона Мальорка
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