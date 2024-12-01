01.12.2024, воскресенье, 15:00
Россия. Первая лига, 21 тур
Россия. Первая лига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Ротор
Ротор
4-1-2-2-1
13
Чагров
3
Плиев
3
Швецов
5
Шумских
28
Семенов
19
Плотников
22
Завезен
32
Соколов
31
Касимов
24
Мальцев
23
Лаврищев
3-1-2-3-1
95
Вамбольт
42
Джон
78
Якушевич
27
Черный
38
Алейников
8
Зинков
15
Самойлов
97
Малахов
8
Сухомлинов
78
Куль
9
Федоров
24
Мальцев
35
Прищепа
35
Прищепа
24
Мальцев
19
Плотников
85
Пяткин
85
Пяткин
19
Плотников
32
Соколов
13
Тюрин
13
Тюрин
32
Соколов
31
Касимов
44
Кухарчук
44
Кухарчук
31
Касимов
23
Лаврищев
9
Морозов
9
Морозов
23
Лаврищев
38
Алейников
14
Калинин
14
Калинин
38
Алейников
8
Сухомлинов
75
Жамалетдинов
75
Жамалетдинов
8
Сухомлинов
Остались в запасе
Ротор
Шинник
20
Иван Литвенок
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
17
Глеб Шильников
ЛЗ
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
97
Дамир Таликин
ЦП
9
Даниил Камлашев
ЛВ
13
Михаил Агеев
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
1
Сергей Айдаров
ВР
51
Тимофей Митров
ВР
32
Артемий Косогоров
ПЗ
84
Нене Гбамбле
ПВ
28
Мухаммад Султонов
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Остались в запасе
20
Иван Литвенок
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
17
Глеб Шильников
ЛЗ
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
97
Дамир Таликин
ЦП
9
Даниил Камлашев
ЛВ
13
Михаил Агеев
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Айдаров
ВР
51
Тимофей Митров
ВР
32
Артемий Косогоров
ПЗ
84
Нене Гбамбле
ПВ
28
Мухаммад Султонов
ПВ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Статистика матча Ротор - Шинник
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Ротор» против «Шинника», 21-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 декабря 2024 в 15:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»