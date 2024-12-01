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  • «Ротор» – «Шинник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 декабря 2024

«Ротор» – «Шинник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 декабря 2024

1 декабря 2024, 13:50
Ротор
01.12.2024, воскресенье, 15:00
Россия. Первая лига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Шинник
30' Д. Лаврищев
58' З. Федоров
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
13
Никита Чагров
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
19
Никита Плотников
ОП
22
Юрий Завезен
ЦП
24
Михаил Мальцев
АП
32
Игорь Соколов
ПП
31
Тимур Касимов
ЛВ
23
Дмитрий Лаврищев
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Шинник
95
Денис Вамбольт
ВР
42
Джонатан Джон
ЦЗ
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
38
Василий Алейников
ОП
8
Вячеслав Зинков
ЦП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
78
Руслан Куль
ПВ
97
Артем Малахов
ПВ
9
Захар Федоров
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Ротор
20
Иван Литвенок
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
17
Глеб Шильников
ЛЗ
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
85
Иван Пяткин
ОП
97
Дамир Таликин
ЦП
9
Даниил Камлашев
ЛВ
13
Владислав Тюрин
ЛВ
44
Илья Кухарчук
ПВ
9
Владислав Морозов
ЦФ
13
Михаил Агеев
ЦФ
Шинник
1
Сергей Айдаров
ВР
51
Тимофей Митров
ВР
32
Артемий Косогоров
ПЗ
14
Глеб Калинин
ЦП
84
Нене Гбамбле
ПВ
28
Мухаммад Султонов
ПВ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Чагров
3
Плиев
3
Швецов
5
Шумских
28
Семенов
19
Плотников
22
Завезен
32
Соколов
31
Касимов
24
Мальцев
23
Лаврищев
3-1-2-3-1
95
Вамбольт
42
Джон
78
Якушевич
27
Черный
38
Алейников
8
Зинков
15
Самойлов
97
Малахов
8
Сухомлинов
78
Куль
9
Федоров
24
Мальцев
35
Прищепа
35
Прищепа
24
Мальцев
19
Плотников
85
Пяткин
85
Пяткин
19
Плотников
32
Соколов
13
Тюрин
13
Тюрин
32
Соколов
31
Касимов
44
Кухарчук
44
Кухарчук
31
Касимов
23
Лаврищев
9
Морозов
9
Морозов
23
Лаврищев
38
Алейников
14
Калинин
14
Калинин
38
Алейников
8
Сухомлинов
75
Жамалетдинов
75
Жамалетдинов
8
Сухомлинов
Остались в запасе
Ротор
Шинник
20
Иван Литвенок
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
17
Глеб Шильников
ЛЗ
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
97
Дамир Таликин
ЦП
9
Даниил Камлашев
ЛВ
13
Михаил Агеев
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
1
Сергей Айдаров
ВР
51
Тимофей Митров
ВР
32
Артемий Косогоров
ПЗ
84
Нене Гбамбле
ПВ
28
Мухаммад Султонов
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Остались в запасе
20
Иван Литвенок
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
17
Глеб Шильников
ЛЗ
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
97
Дамир Таликин
ЦП
9
Даниил Камлашев
ЛВ
13
Михаил Агеев
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Айдаров
ВР
51
Тимофей Митров
ВР
32
Артемий Косогоров
ПЗ
84
Нене Гбамбле
ПВ
28
Мухаммад Султонов
ПВ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Статистика матча Ротор - Шинник
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Ротор» против «Шинника», 21-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 декабря 2024 в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ротор» – «Шинник»

«Ротор» – «Шинник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Шинник Ротор
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