Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

ВИТ-Джорджия - турнирная таблица

Тбилиси
Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Группа A
1
Лех
2
Манчестер Сити
3
Ювентус
4
Зальцбург
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
2
1
11
8
3
11
6
3
2
1
11
6
5
11
6
0
6
0
7
7
0
6
6
0
2
4
1
9
-8
2
Группа B
1
Байер
2
Арис
3
Атлетико
4
Русенборг
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
3
0
8
2
6
12
6
3
1
2
7
5
2
10
6
2
2
2
9
7
2
8
6
1
0
5
3
13
-10
3
Группа C
1
Спортинг
2
Лилль
3
Гент
4
Левски
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
0
2
14
6
8
12
6
2
2
2
8
6
2
8
6
2
1
3
8
13
-5
7
6
2
1
3
6
11
-5
7
Группа D
1
Вильярреал
2
ПАОК
3
Динамо Загреб
4
Брюгге
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
0
2
8
5
3
12
6
3
2
1
5
3
2
11
6
2
1
3
4
5
-1
7
6
0
3
3
4
8
-4
3
Группа E
1
Динамо К
2
БАТЭ
3
АЗ Алкмаар
4
Шериф
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
2
1
10
6
4
11
6
3
1
2
11
11
0
10
6
2
1
3
8
10
-2
7
6
1
2
3
5
7
-2
5
Группа F
1
ЦСКА
2
Спарта
3
Палермо
4
Лозанна-Спорт
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
1
0
18
3
15
16
6
2
3
1
12
12
0
9
6
2
1
3
7
11
-4
7
6
0
1
5
5
16
-11
1
Группа G
1
Зенит
2
АЕК
3
Андерлехт
4
Хайдук
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
6
0
0
18
6
12
18
6
2
1
3
9
13
-4
7
6
2
1
3
8
8
0
7
6
1
0
5
5
13
-8
3
Группа H
1
Штутгарт
2
Янг Бойз
3
Хетафе
4
Оденсе
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
0
1
16
6
10
15
6
3
0
3
10
10
0
9
6
2
1
3
4
8
-4
7
6
1
1
4
8
14
-6
4
Группа I
1
ПСВ
2
Металлист
3
Сампдория
4
Дебрецен
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
2
0
10
3
7
14
6
3
2
1
9
4
5
11
6
1
2
3
4
7
-3
5
6
1
0
5
4
13
-9
3
Группа J
1
ПСЖ
2
Севилья
3
Боруссия Д
4
Карпаты
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
3
0
9
4
5
12
6
3
1
2
10
7
3
10
6
2
3
1
10
7
3
9
6
0
1
5
4
15
-11
1
Группа K
1
Ливерпуль
2
Наполи
3
ФКСБ
4
Утрехт
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
2
4
0
8
3
5
10
6
1
4
1
8
9
-1
7
6
1
3
2
9
11
-2
6
6
0
5
1
5
7
-2
5
Группа L
1
Порту
2
Бешикташ
3
Рапид
4
ЦСКА София
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
1
0
14
4
10
16
6
4
1
1
9
6
3
13
6
1
0
5
5
12
-7
3
6
1
0
5
4
10
-6
3
Команда
1
Лех
2
Манчестер Сити
3
Ювентус
4
Зальцбург
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
6
2
4
7
3
2
1
0
7
2
5
7
3
0
3
0
4
4
0
3
3
0
1
2
1
4
-3
1
Группа 1
1
Арис
2
Байер
3
Атлетико
4
Русенборг
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
3
0
3
7
3
2
1
0
6
1
5
7
3
1
1
1
6
4
2
4
3
1
0
2
3
4
-1
3
Группа 2
1
Спортинг
2
Гент
3
Левски
4
Лилль
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
11
1
10
9
3
2
1
0
5
2
3
7
3
2
1
0
6
4
2
7
3
2
0
1
5
2
3
6
Группа 3
1
Вильярреал
2
ПАОК
3
Динамо Загреб
4
Брюгге
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
6
1
5
9
3
2
1
0
3
1
2
7
3
1
1
1
2
1
1
4
3
0
1
2
2
5
-3
1
Группа 4
1
АЗ Алкмаар
2
БАТЭ
3
Динамо К
4
Шериф
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
6
3
3
6
3
2
0
1
8
6
2
6
3
1
2
0
4
2
2
5
3
1
1
1
3
2
1
4
Группа 5
1
ЦСКА
2
Спарта
3
Палермо
4
Лозанна-Спорт
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
11
2
9
9
3
1
2
0
7
6
1
5
3
1
1
1
3
5
-2
4
3
0
0
3
1
7
-6
0
Группа 6
1
Зенит
2
Андерлехт
3
АЕК
4
Хайдук
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
9
3
6
9
3
2
0
1
6
3
3
6
3
1
1
1
4
5
-1
4
3
1
0
2
4
6
-2
3
Группа 7
1
Штутгарт
2
Янг Бойз
3
Хетафе
4
Оденсе
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
9
1
8
9
3
3
0
0
10
4
6
9
3
2
0
1
3
4
-1
6
3
1
1
1
4
3
1
4
Группа 8
1
Металлист
2
ПСВ
3
Сампдория
4
Дебрецен
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
4
4
0
6
3
1
2
0
4
1
3
5
3
1
1
1
2
2
0
4
3
1
0
2
3
7
-4
3
Группа 9
1
ПСЖ
2
Боруссия Д
3
Севилья
4
Карпаты
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
6
2
4
7
3
1
1
1
4
2
2
4
3
1
1
1
6
3
3
4
3
0
1
2
4
6
-2
1
Группа 10
1
Ливерпуль
2
Наполи
3
ФКСБ
4
Утрехт
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
7
2
5
7
3
1
2
0
1
0
1
5
3
1
2
0
7
5
2
5
3
0
3
0
4
4
0
3
Группа 11
1
Порту
2
Бешикташ
3
Рапид
4
ЦСКА София
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
7
2
5
7
3
2
0
1
4
3
1
6
3
0
0
3
3
7
-4
0
3
0
0
3
1
5
-4
0
Команда
1
Лех
2
Манчестер Сити
3
Ювентус
4
Зальцбург
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
1
1
5
6
-1
4
3
1
1
1
4
4
0
4
3
0
3
0
3
3
0
3
3
0
1
2
0
5
-5
1
Группа 1
1
Байер
2
Атлетико
3
Арис
4
Русенборг
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
2
0
2
1
1
5
3
1
1
1
3
3
0
4
3
1
0
2
4
5
-1
3
3
0
0
3
0
9
-9
0
Группа 2
1
Спортинг
2
Лилль
3
Гент
4
Левски
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
0
2
3
5
-2
3
3
0
2
1
3
4
-1
2
3
0
0
3
3
11
-8
0
3
0
0
3
0
7
-7
0
Группа 3
1
ПАОК
2
Вильярреал
3
Динамо Загреб
4
Брюгге
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
1
1
2
2
0
4
3
1
0
2
2
4
-2
3
3
1
0
2
2
4
-2
3
3
0
2
1
2
3
-1
2
Группа 4
1
Динамо К
2
БАТЭ
3
АЗ Алкмаар
4
Шериф
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
6
4
2
6
3
1
1
1
3
5
-2
4
3
0
1
2
2
7
-5
1
3
0
1
2
2
5
-3
1
Группа 5
1
ЦСКА
2
Спарта
3
Палермо
4
Лозанна-Спорт
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
7
1
6
7
3
1
1
1
5
6
-1
4
3
1
0
2
4
6
-2
3
3
0
1
2
4
9
-5
1
Группа 6
1
Зенит
2
АЕК
3
Андерлехт
4
Хайдук
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
9
3
6
9
3
1
0
2
5
8
-3
3
3
0
1
2
2
5
-3
1
3
0
0
3
1
7
-6
0
Группа 7
1
Штутгарт
2
Хетафе
3
Оденсе
4
Янг Бойз
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
7
5
2
6
3
0
1
2
1
4
-3
1
3
0
0
3
4
11
-7
0
3
0
0
3
0
6
-6
0
Группа 8
1
ПСВ
2
Металлист
3
Сампдория
4
Дебрецен
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
6
2
4
9
3
1
2
0
5
0
5
5
3
0
1
2
2
5
-3
1
3
0
0
3
1
6
-5
0
Группа 9
1
Севилья
2
Боруссия Д
3
ПСЖ
4
Карпаты
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
4
4
0
6
3
1
2
0
6
5
1
5
3
1
2
0
3
2
1
5
3
0
0
3
0
9
-9
0
Группа 10
1
Ливерпуль
2
Наполи
3
Утрехт
4
ФКСБ
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
0
3
0
1
1
0
3
3
0
2
1
7
9
-2
2
3
0
2
1
1
3
-2
2
3
0
1
2
2
6
-4
1
Группа 11
1
Порту
2
Бешикташ
3
Рапид
4
ЦСКА София
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
7
2
5
9
3
2
1
0
5
3
2
7
3
1
0
2
2
5
-3
3
3
1
0
2
3
5
-2
3
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
В Бразилии застрелили футболиста
12:59
Ловчев сказал, что ждет Батракова в «Галатасарае»
12:37
2
«Локомотив» предостерегли от назначения Евсеева: «Команда с ним точно вылетит из РПЛ»
12:18
2
Галактионова не уволили, но он уже попрощался с командой
11:58
1
ЦСКА готовит 15 миллионов на покупку полуфиналиста ЧМ
11:55
4
12 достижений «ПСЖ» внесены в книгу рекордов Гиннесса
11:44
1
Игроки «Зенита» устроили массовую драку
11:40
16
Стало известно, кто может сменить Переса на посту президента «Реала»
11:11
3
Расписание матчей РПЛ на 7 ноября 2026
10:59
3
Бывшая жена Сафонова хочет отсудить у него половину доходов и автомобиль
10:55
19
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+