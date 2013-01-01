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Адмира Ваккер
Результаты
Адмира Ваккер - результаты матчей
Модлинг
Сайт:
http://www.fc-wacker-innsbruck.at/
Тренер:
Звонимир Сольдо
Новости
Результаты
Расписание
Таблица
Австрия. Бундеслига. 2021/2022
Товарищеские матчи. 2021
Австрия. Бундеслига. 2020/2021
Австрия. Бундеслига. 2019/2020
Товарищеские матчи. 2019
Австрия. Бундеслига. 2018/2019
Товарищеские матчи. 2015
Товарищеские матчи. 2014
Австрия. Бундеслига. 2013/2014
Товарищеские матчи. 2013
Австрия. Бундеслига. 2012/2013
Австрия. Бундеслига. 2011/2012
Австрия. Бундеслига. 2010/2011
20.05 | 20:00
ЛАСК
3 : 1
Адмира Ваккер
14.05 | 18:00
Адмира Ваккер
0 : 3
Альтах
07.05 | 18:00
Адмира Ваккер
1 : 1
Тироль
26.04 | 19:30
Рид
1 : 1
Адмира Ваккер
23.04 | 18:00
Адмира Ваккер
1 : 3
Хартберг
16.04 | 18:00
Хартберг
1 : 2
Адмира Ваккер
09.04 | 18:00
Адмира Ваккер
1 : 1
ЛАСК
02.04 | 18:00
Альтах
2 : 2
Адмира Ваккер
19.03 | 19:00
Тироль
0 : 0
Адмира Ваккер
12.03 | 19:00
Адмира Ваккер
2 : 0
Рид
06.03 | 19:00
Адмира Ваккер
1 : 2
Аустрия
26.02 | 19:00
Альтах
0 : 2
Адмира Ваккер
19.02 | 19:00
Адмира Ваккер
0 : 3
ЛАСК
13.02 | 16:30
Хартберг
1 : 1
Адмира Ваккер
12.12 | 16:30
Адмира Ваккер
1 : 2
Рапид
04.12 | 19:00
Штурм
1 : 1
Адмира Ваккер
27.11 | 19:00
Адмира Ваккер
0 : 1
Вольфсберг
20.11 | 19:00
Зальцбург
0 : 0
Адмира Ваккер
06.11 | 19:00
Адмира Ваккер
1 : 2
Рид
30.10 | 18:00
Аустрия К
3 : 3
Адмира Ваккер
23.10 | 18:00
Адмира Ваккер
0 : 1
Тироль
16.10 | 18:00
Аустрия
2 : 2
Адмира Ваккер
02.10 | 18:00
Адмира Ваккер
2 : 0
Альтах
26.09 | 15:30
ЛАСК
3 : 1
Адмира Ваккер
18.09 | 18:00
Адмира Ваккер
1 : 1
Хартберг
11.09 | 18:00
Рапид
1 : 2
Адмира Ваккер
29.08 | 18:00
Адмира Ваккер
1 : 1
Штурм
21.08 | 18:00
Вольфсберг
3 : 0
Адмира Ваккер
14.08 | 18:00
Адмира Ваккер
0 : 1
Зальцбург
07.08 | 18:00
Рид
2 : 1
Адмира Ваккер
31.07 | 18:00
Адмира Ваккер
4 : 0
Аустрия К
24.07 | 18:00
Тироль
1 : 1
Адмира Ваккер
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