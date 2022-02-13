Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Хартберг - Адмира Ваккер
Хартберг - Адмира Ваккер: обзор матча 13 февраля 2022
Хартберг
13.02.2022, воскресенье, 16:30
Австрия. Бундеслига, 19 тур
1 : 1
Завершен
Адмира Ваккер
63'
Ю. Хайль
44'
Я. Водганел
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хартберг - Адмира Ваккер
Замена
J. Lemmerer
️️️️
P. Sturm
85'
Желтая карточка
П. Фаркаш
71'
ГОЛ! 1:1!
Ю. Хайль
Пас отдал
П. Фаркаш
63'
60'
Желтая карточка
Р. Кершбаум
Замена
Д. Тадич
️️️️
О. Айдын
58'
Замена
Н. Ниман
️️️️
И. Диарра
58'
51'
Желтая карточка
Я. Водганел
Желтая карточка
И. Диарра
46'
44'
ГОЛ! 0:1!
Я. Водганел
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартберг
21
Florian Faist
ВР
14
Кристиан Клем
ЛЗ
23
Тобиас Кайнц
ЦЗ
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
15
Michael Steinwender
ЦЗ
31
Томас Роттер
ЦЗ
10
Донис Авдияй
ЛВ
28
Юрген Хайль
ЦП
9
Окан Айдын
ЦП
18
Philipp Sturm
ЦФ
5
Иуба Диарра
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
Адмира Ваккер
1
Andreas Leitner
ВР
47
Леонардо Лукачевич
ЛЗ
15
Стефан Звиршитц
ЦЗ
3
Филипп Шмидль
ЦЗ
4
Себастьян Бауэр
ЦЗ
25
Томас Эбнер
ЦЗ
4
Лукас Малишек
ОП
77
Ян Водганел
ЦП
5
Роман Кершбаум
ЦП
9
Марлон Мустафа
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Хартберг
44
Maximilian Pußwald
ВР
4
Manfred Gollner
ЦЗ
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
11
Матия Хорват
ОП
19
Jürgen Lemmerer
ЦФ
24
Дарио Тадич
ЦФ
7
Ноэль Ниман
ЦФ
Адмира Ваккер
30
Онурхан Бабуску
АП
38
Yannick Brugger
ЦФ
84
Matthias Ostrzolek
ЦФ
7
Angelo Gattermayer
ЦФ
10
Vladimir Nikolov
ЦФ
3-2-2-1-2
21
29
Фаркаш
15
31
Роттер
14
Клем
23
Кайнц
28
Хайль
9
Айдын
10
Авдияй
5
Диарра
18
3-3-2-1
1
3
Шмидль
4
Бауэр
25
Эбнер
15
Звиршитц
4
Малишек
47
Лукачевич
77
Водганел
5
Кершбаум
9
Мустафа
18
19
19
18
9
Айдын
24
Тадич
24
Тадич
9
Айдын
5
Диарра
7
Ниман
7
Ниман
5
Диарра
Остались в запасе
Хартберг
Адмира Ваккер
44
Maximilian Pußwald
ВР
4
Manfred Gollner
ЦЗ
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
11
Матия Хорват
ОП
Главный тренер
Манфред Шмид
30
Онурхан Бабуску
АП
38
Yannick Brugger
ЦФ
84
Matthias Ostrzolek
ЦФ
7
Angelo Gattermayer
ЦФ
10
Vladimir Nikolov
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Остались в запасе
44
Maximilian Pußwald
ВР
4
Manfred Gollner
ЦЗ
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
11
Матия Хорват
ОП
Остались в запасе
30
Онурхан Бабуску
АП
38
Yannick Brugger
ЦФ
84
Matthias Ostrzolek
ЦФ
7
Angelo Gattermayer
ЦФ
10
Vladimir Nikolov
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Статистика матча Хартберг - Адмира Ваккер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
3 : 1
20.05.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Адмира Ваккер
0 : 3
14.05.2022
Альтах
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Адмира Ваккер
1 : 1
07.05.2022
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Рид
1 : 1
26.04.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Адмира Ваккер
1 : 3
23.04.2022
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Профертил Арена Хартберг
Новости команд
Все
Хартберг
Адмира Ваккер
«Уфа» рассказала, с каким европейским клубом вела переговоры по Агаларову
2022.07.24 14:45
2
Товарищеские матчи. Черный принес «Локомотиву» победу над «Хартбергом», «Уфа» обыграла «Ботошани»
2021.07.09 20:59
3
Товарищеский матч. Гол Ахметова принес ЦСКА победу над «Адмирой»
2021.07.09 19:48
Товарищеские матчи. «Динамо» обыграло «Аполлон», а «Арсенал» – «Ваккер»
2019.06.29 20:06
«Зенит» на первом сборе встретится с «Ваккером», «Левски» и «Црвеной Звездой»
2019.06.11 13:29
5
«Уфа» рассказала, с каким европейским клубом вела переговоры по Агаларову
2022.07.24 14:45
2
Товарищеские матчи. Черный принес «Локомотиву» победу над «Хартбергом», «Уфа» обыграла «Ботошани»
2021.07.09 20:59
3
Товарищеский матч. Гол Ахметова принес ЦСКА победу над «Адмирой»
2021.07.09 19:48
Товарищеские матчи. «Динамо» обыграло «Аполлон», а «Арсенал» – «Ваккер»
2019.06.29 20:06
«Зенит» на первом сборе встретится с «Ваккером», «Левски» и «Црвеной Звездой»
2019.06.11 13:29
5
«Динамо» сыграет в Австрии с чемпионами Азербайджана, Болгарии, Албании и дублем «Баварии»
2017.06.12 08:55
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+