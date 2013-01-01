Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
22
17
4
1
50
13
37
55
22
10
7
5
46
32
14
37
22
11
4
7
34
32
2
37
22
8
9
5
31
23
8
33
22
8
7
7
35
31
4
31
22
7
9
6
31
33
-2
30
22
7
8
7
31
41
-10
29
22
6
7
9
28
29
-1
25
22
5
8
9
30
42
-12
23
22
5
7
10
29
35
-6
22
22
4
8
10
25
31
-6
20
22
3
4
15
10
38
-28
13
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
6
1
3
16
14
2
0
10
8
1
1
27
6
21
-3
10
3
4
3
13
16
-3
-4
10
2
4
4
13
14
-1
-6
10
3
1
6
14
21
-7
-9
10
1
3
6
12
24
-12
-9
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
11
10
1
0
33
5
28
31
11
6
5
0
21
15
6
23
11
7
1
3
20
14
6
22
11
5
4
2
23
16
7
19
11
6
1
4
21
14
7
19
11
4
6
1
17
15
2
18
11
4
5
2
16
11
5
17
11
3
4
4
12
12
0
13
11
2
6
3
17
16
1
12
11
2
4
5
14
18
-4
10
11
2
2
7
11
14
-3
8
11
1
2
8
5
20
-15
5
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
4
0
1
9
7
2
-7
5
2
2
1
9
7
2
-9
5
1
3
1
6
6
0
-10
5
4
1
0
13
2
11
-15
5
1
1
3
5
10
-5
-15
5
0
0
5
5
16
-11
-15
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
11
7
3
1
17
8
9
24
11
5
3
3
23
16
7
18
11
4
4
3
15
12
3
16
11
4
3
4
14
18
-4
15
11
3
3
5
16
17
-1
12
11
3
3
5
15
17
-2
12
11
2
6
3
14
17
-3
12
11
2
6
3
14
17
-3
12
11
3
3
5
14
18
-4
12
11
3
2
6
13
26
-13
11
11
2
2
7
5
18
-13
8
11
1
3
7
10
26
-16
6
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
1
3
1
7
8
-1
-9
5
2
1
2
7
7
0
-12
5
1
1
3
7
8
-1
-12
5
1
2
2
4
9
-5
-12
5
2
0
3
9
11
-2
-13
5
4
0
1
14
4
10
-16
❗Зальцбург: -28
❗Штурм: -19
❗Вольфсберг: -19
❗Аустрия: -17
❗Рапид: -16
❗Аустрия К: -15
❗Рид: -15
❗ЛАСК: -13
❗Тироль: -12
❗Хартберг: -11
❗Адмира Ваккер: -10
❗Альтах: -7
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире