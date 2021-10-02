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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Адмира Ваккер - Альтах
Адмира Ваккер - Альтах: обзор матча 02 октября 2021
Адмира Ваккер
02.10.2021, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 10 тур
2 : 0
Завершен
Альтах
8'
Т. Эбнер
52'
М. Мустафа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Адмира Ваккер - Альтах
Замена
D. Starkl
️️️️
J. Ganda
90'
+4
Желтая карточка
Р. Кершбаум
90'
+3
Желтая карточка
M. Ostrzolek
90'
Желтая карточка
Л. Малишек
88'
81'
Замена
Э. Шрайнер
️️️️
Н. Эдокполор
78'
Желтая карточка
Й. Тартаротти
Замена
И. Элмкиес
️️️️
Т. Эбнер
75'
Замена
Л. Лукачевич
️️️️
Л. Кронбергер
75'
74'
Желтая карточка
Я. Звишенбрюггер
72'
Замена
C. Bukta
️️️️
S. Mischitz
63'
Замена
M. Meilinger
️️️️
П. Ндиайе
63'
Замена
Й. Тартаротти
️️️️
Ф. Штраус
Замена
Ф. Шмидль
️️️️
С. Звиршитц
57'
ГОЛ! 2:0!
М. Мустафа
52'
37'
Желтая карточка
S. Mischitz
31'
Желтая карточка
А. Нухиу
ГОЛ! 1:0!
Т. Эбнер
8'
7'
Желтая карточка
П. Ндиайе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Адмира Ваккер
1
Andreas Leitner
ВР
15
Стефан Звиршитц
ЦЗ
4
Себастьян Бауэр
ЦЗ
25
Томас Эбнер
ЦП
5
Роман Кершбаум
ЦП
4
Лукас Малишек
ЦФ
7
Лука Кронбергер
ЦФ
9
Марлон Мустафа
ЦФ
6
Нико Даткович
ЦФ
84
Matthias Ostrzolek
ЦФ
97
Josef Ganda
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Альтах
16
Tino Casali
ВР
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
4
Феликс Штраус
ЦЗ
18
Ян Звишенбрюггер
ЦЗ
34
Мануэль Турнвальд
ЦЗ
14
Samuel Mischitz
ЦЗ
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦП
27
Штефан Хаудум
ЦП
27
Ноа Бишоф
ЦП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
37
Носа Эдокполор
ЦФ
Адмира Ваккер
3
Филипп Шмидль
ЦЗ
47
Леонардо Лукачевич
ЦЗ
10
Илай Элмкиес
ЦП
30
Онурхан Бабуску
ЦП
7
Dominik Starkl
ЦФ
38
Yannick Brugger
ЦФ
31
Осман Хаджикич
ЦФ
Альтах
39
Martin Kobras
ВР
19
Себастьян Айгнер
ЦП
16
Эмануэль Шрайнер
ЦП
20
Йоханнес Тартаротти
ЦП
11
Marco Meilinger
ЦП
33
Csaba Bukta
ЦФ
2-2-5
1
15
Звиршитц
4
Бауэр
25
Эбнер
5
Кершбаум
9
Мустафа
97
84
6
Даткович
7
Кронбергер
3-2-3-2
16
18
Звишенбрюггер
34
Турнвальд
14
5
Дабанли
4
Штраус
5
Ндиайе
27
Хаудум
27
Бишоф
37
Эдокполор
9
Нухиу
15
Звиршитц
3
Шмидль
3
Шмидль
15
Звиршитц
7
Кронбергер
47
Лукачевич
47
Лукачевич
7
Кронбергер
25
Эбнер
10
Элмкиес
10
Элмкиес
25
Эбнер
97
7
7
97
37
Эдокполор
16
Шрайнер
16
Шрайнер
37
Эдокполор
4
Штраус
20
Тартаротти
20
Тартаротти
4
Штраус
5
Ндиайе
11
11
5
Ндиайе
14
33
33
14
Остались в запасе
Адмира Ваккер
Альтах
30
Онурхан Бабуску
ЦП
38
Yannick Brugger
ЦФ
31
Осман Хаджикич
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
39
Martin Kobras
ВР
19
Себастьян Айгнер
ЦП
Остались в запасе
30
Онурхан Бабуску
ЦП
38
Yannick Brugger
ЦФ
31
Осман Хаджикич
ЦФ
Остались в запасе
39
Martin Kobras
ВР
19
Себастьян Айгнер
ЦП
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Статистика матча Адмира Ваккер - Альтах
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
3 : 1
20.05.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Адмира Ваккер
0 : 3
14.05.2022
Альтах
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Адмира Ваккер
1 : 1
07.05.2022
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Рид
1 : 1
26.04.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Адмира Ваккер
1 : 3
23.04.2022
Хартберг
Альтах
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
- : -
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Зальцбург
3 : 0
18.10.2026
Альтах
Информация о матче
Стадион:
Кэшпоинт Арена
Новости команд
Все
Адмира Ваккер
Альтах
Австрийский клуб выиграл первый трофей за 61 год
4 мая
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2019.06.11 13:29
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