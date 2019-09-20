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26.05.2019 21:03После матча 30 тура РПЛ где Локомотив принимал дома Уфу состоялась запланированная пресс – конференция с участием главных тренеров команд. Тренер Уфы – Евсеев превратил пресс конференцию в скандал. Евсеев не хотел отвечать на не удобные вопросы.
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23.05.2019 21:57На заседании Исполкома РФС были рассмотрены стратегические вопросы, информирует официальный сайт организации. Среди них значится следующий: проработать вопрос о возможном расширение числа клубов участников чемпионата России среди клубов РПЛ до 18 ком
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04.08.2017 04:463
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