Андрей Лунёв надежда Зенита и сборной

Макаронник – об одном из самых перспективных вратарей РФПЛ.

Ещё совсем недавно казалось, что в России не так много хороших вратарей. Но прошлый год открыл нам сразу три молодых и перспективных вратаря, среди которых Лунёв. Воспитанник Московского Торпедо.

Уфа как мощный старт и дорога к звёздам.

Именно в Уфе стремительно развилась карьера вратаря. Лунёв дебютировал сначала за молодёжную команду Уфы, куда он прибыл после Раменского Сатурна. За дубль Уфы Лунёв выходил ровно в половине случаев, да и пропускал частенько. Хотя (справедливости ради) дубль у Уфы, если кто незнает – худший. Это всегда последнее или предпоследнее место.

Звёздный шанс выпал Лунёву, когда получил травму основной голкипер Георги Шелия. Сразу три сухаря. Потрясающие спасения с Краснодаром, Спартаком, Локомотивом. О таком дебюте он и мечтать не мог. Ведь его карьера складывалась далеко не сладко, и Лунёв был даже близок к уходу из большого футбола. Но не будем о грустном. Вспомним ещё раз его спасения за Уфу.

Лунёв и Зенит

В Зените после перехода Андрей сел на скамейку. Но долго протирать лавку ему не пришлось.Неуверенная игра основного вратаря сыграла большую роль. Впрочем, Зенит для этого и брал Лунёва, чтобы составить конкуренцию Лодыгину. Да, в команде есть ещё Кержаков, но этому вратарю не хватает звёзд с неба (сильно он не косячил, но и не впечатлял своей игрой). После перехода в Питер Лунёв просидел на скамейке около трёх месяцев, и уже в марте против Арсенала вышел в основе. После чего надолго застолбил за собой право быть в основе и по сей день. И, надо отдать должное, выиграл конкуренцию у не менее прыгучего и сильного вратаря Юрия Лодыгина. Ещё стоит отметить, когда Лунёв получил травму в ворота встал Лодыгин. Юрий стоял стабильно, и уже меньше пожарил. Но, как только восстановился Лунёв, то именно он выиграл снова конкуренцию в воротах.

По итогам прошлого сезона у Лунева лучший процент отбитых ударов среди всех голкиперов премьер-лиги – 84%.

У Андрея есть все шансы стать вратарём высокого уровня. Он обладает кошачьей реакцией, умеет выбирать позиции, играет на выходах довольно удачно (но стоит конечно ещё подтянуть). Рост Лунёва 189 см, что довольно комфортно для вратаря. Это конечно не 191+, но достаточно хороший вратарский рост. К примеру, вратарь Реала Кейлор Навас ростом 186 см и часто комментаторы и эксперты говорят в духе « ну мол роста не хватило чтобы взять мяч». Но тем не менее – он основной вратарь сборной и Реала (факты на лицо). У Лунёва же с ростом всё намного лучше. Да, ему предстоит познать стабильность и доказать свой класс, но думаю с этим проблем быть не должно. Ведь ему доверяют в Зените, а это очень важно. Есть минус Андрея – это длинные передачи. Но лучше иметь вратаря, который уверенно стоит в воротах, не пожарит, и добротно играет на выходах, нежели среднего по характеристикам вратаря, но отлично играющего ногами.

Новый сезон, всё в порядке.

Хоть и статистика не всегда отображает реальное положение дел, но, взглянем на статистику этого сезона.

Да, тут пока всего три игры, и одна была в Лиге Европы. Но по просмотренным матчам Зенита напрашивается вывод: Лунёв всё так же хорош. И высокие оценки говорят за себя. Да хотя бы вспомните шикарный сейв, когда он получил травму в игре с Краснодаром. Или совсем свежий кошачий прыжок в Лиге Европы с израильтянами. В целом, все четыре игры прошли ровно, но конечно не стоит забывать что соперники Зенита были легкие, кроме Рубина.

Впереди для Лунёва важный матч со Спартаком. Зенит доверяет вратарю. И все предпосылки идут к тому, что он станет номер один на долгое время в команде. Новый главный тренер Зенита Роберто Манчини итальянец, и всем известно, какие они прагматики. Устраивать чехарду с вратарями он не будет (хотя конечно в клубе есть свои подводные камни). А там и сборная не далеко, в которую он уже вызывался. Этот сезон очень важен для Андрея. И не стоит беспокоиться болельщикам, парень не зазвездится и не расслабится. Ведь он уже один раз обжегся. Читая его интервью он упоминал случай, когда к нему пришли первые, хоть и не больше деньги. Он стал тратить на клубы и прочее, и быстро сдал позиции, и чуть всё не потерял.

В «Торпедо» все это случилось еще во второй лиге, когда мне было лет 18-19. Сделали зарплату 40 тысяч рублей, а я чуть с ума не сошел – раньше таких денег не видел. Мы еще две игры выиграли, за каждую победу – по 30 тысяч еще. В итоге мне пришло на карточку 100 тысяч рублей. Я пошел в стриптиз-бар и сказал там: «Всем шампанское!» Так деньги и закончились. Тот вечер меня многому научил: больше такого не было и не будет.

Он сделал выводы, и мы видим результат. Из его общения и интервью можно понять: он парень скромный, открытый и адекватно оценивает ситуацию.

Сейчас все в Зените говорят про Дриуси, Паредаса, Кокорина, и недавнего новичка Маммана. Но не стоит забывать, что всё начинается с защиты и вратаря. А вратаря Питер себе приобрёл классного.

В завершении посмотрим ещё одно видео с участием Андрея

Фото: fc-zenit

Статистика: whoscored