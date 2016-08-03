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    Посещаемость матчей Чемпионата России сезон 2016/17 1 тур

    3 августа 2016
    Количество болельщиков на стадионах первого тура Чемпионата России сезон 2016/17 1 тур

    1. Спартак(Москва) – Арсенал Тула – 28 052 зрителя
    2. Терек(Грозный) – Крылья Советов(Самара) – 18 733 зрителя
    3. Зенит(Санкт-Петербург) – Локомотив(Москва) – 18 427 зрителя
    4. Анжи(Махачкала) – ЦСКА(Москва) – 16 500 зрителя
    5. Урал(Екатеринбург) – Уфа(Уфа) – 7 850 зрителя
    5. Рубин(Казань) – Амкар(Пермь) – 7 850 зрителя
    7. Краснодар – Томь(Томск) – 7 198 зрителя
    8 Ростов(Ростов-на-Дону) – Оренбург – 6000 зрителя

    Рейтинг: 5 Голосов: 1
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