Посещаемость матчей Чемпионата России сезон 2016/17 1 тур

Количество болельщиков на стадионах первого тура Чемпионата России сезон 2016/17 1 тур
1. Спартак(Москва) – Арсенал Тула – 28 052 зрителя
2. Терек(Грозный) – Крылья Советов(Самара) – 18 733 зрителя
3. Зенит(Санкт-Петербург) – Локомотив(Москва) – 18 427 зрителя
4. Анжи(Махачкала) – ЦСКА(Москва) – 16 500 зрителя
5. Урал(Екатеринбург) – Уфа(Уфа) – 7 850 зрителя
5. Рубин(Казань) – Амкар(Пермь) – 7 850 зрителя
7. Краснодар – Томь(Томск) – 7 198 зрителя
8 Ростов(Ростов-на-Дону) – Оренбург – 6000 зрителя