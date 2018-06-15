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Всё о российском футболе
Добро пожаловать. Этот блог о всех последних новостях о российских клубах.
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6
Евгений Краев
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15 июня 2018
Обзор матча Россия – Саудовская Аравия
Подробный обзор матча открытия Чемпионата Мира по 2018
183
5
3
24 апреля 2018
Интервью заслуженного артиста России и футбольного болельщика Александра Когана
Российский певец, композитор дал небольшое интервью для СМИ перед Чемпионатом Мира в России
37
5
16 ноября 2016
Обзор матча Россия-Румыния
15.11.16 сборная России проводила свою очередную контрольную игру, где команде Станислава Черчесова пришлось играть против сильной сборной Румынии!!!
29
3
1
1 сентября 2016
Итог матча Турция-Россия
Итог матча Турция-Россия
38
5
28 августа 2016
Топ-3 самых интересных перехода в летнее трансферное окно в РФПЛ
До конца трансферного летного окна остается еще несколько дней и российские клубы могут приобрести тех игроков,которых желают получить и так же заработать на их продажи.
57
5
25 августа 2016
Первые матчи сборной России под руководством Станислава Черчесова
11 августа на очередном заседании РФС было названо имя нового главного тренера сборной России по футболу. Первой проверкой Станислава Саламовича будут две товарищеские игры против сборной Ганы и Турции.
189
3.5
1
11 августа 2016
Превью главного матча третьего тура Чемпионата России по футболу сезон 2016/17
Зенит – Ростов на Петровском. Встречаются две команды, которые сумели завоевать две медали в прошлом сезоне. И нас ожидает очень интересная игра на «Петровском»...
48
5
9 августа 2016
Посещаемость матчей второго тура Чемпионата России по футболу!
Посещаемость матчей второго тура Чемпионата России по футболу!
32
5
9 августа 2016
Обзор 2-го тура Чемпионата России по футболу. Сезон 2016/17
Чемпионат России начинает набирать обороты. Уже сыгранно два тура, по которым мы еще не можем делать каких-то выводов, но все же. Расписание второго тура не несло нам интересных противостояний, но некоторые матчи сумели преподнести сенсацию.
186
5
6 августа 2016
Первая тренерская отставка в РФПЛ в сезоне 2016/17
Первая тренерская отставка в РФПЛ в сезоне 2016/17
57
5
5 августа 2016
Превью 2-го тура чемпионата России-2016/17
Подробный отчет предстоящих игр второго тура РФПЛ-2016/17 в блоге «Все о российском футболе».
1071
3.4
3
3 августа 2016
Посещаемость матчей Чемпионата России сезон 2016/17 1 тур
Количество болельщиков на стадионах первого тура Чемпионата России сезон 2016/17 1 тур
60
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