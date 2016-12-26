ГАнчаренко или ГОнчаренко?

Как же правильно пишется фамилия главного тренера «ЦСКА»? Расставляем все точки над i.

Не так много времени осталось до начала сборов клубов премьер-лиги. Уже совсем скоро нам придется все чаще и чаще упоминать имена и фамилии главных тренеров. Поэтому дабы не возникало путаницы – разбираемся с правильностью написания фамилии главного тренера московского «ЦСКА».

Как писали фамилию тренера в Беларуси:

В бытность тренером »БАТЭ» нынешних споров не возникало, практически все белорусские источники писали фамилию через «О», и никто даже не попытался усомниться: «А правильно ли это?». На фоне этого выделялся лишь официальный сайт борисовского клуба, словно принципиально писав фамилию с буквой «А».

Что говорил сам наставник армейцев:

Будучи главным тренером «Урала» в интервью официальному сайту клуба он раскрыл тайну путаницы:

У родителей фамилия Гончаренко. У мамы и у сестры – Гончаренко. При получении нового паспорта закралась ошибка. В моем советском паспорте был указан русский вариант написания фамилии – Гончаренко. А в белорусский уже написали Ганчаренко. Когда мне было 16, я не обращал на это внимание. А затем различные документы стали оформляться с фамилией Ганчаренко. Официально моя фамилия пишется через «а», а не официально – через «о».

С точки зрения филологии:

Насколько мне известно фамилии на другой язык не переводятся, а транскрибируются. А в белорусском паспорте абсолютно все дублируется как на белорусском, так и на русском языках:

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А в русском написании фамилии (по словам самого тренера) в паспорте Виктора Михайловича написано именно ГАнчаренко. Следовательно и во всех документах, в том числе и в контрактных обязательствах с «ЦСКА» указана именно эта версия написания фамилии. Вот и спор наш подошел к завершению, пока в паспорте будет ГАнчаренко, то и упоминать наставника следует как ГАнчаренко. О чем так же свидетельствует официальный сайт армейцев:

А что если:

А что если Виктору Михайловичу надоест эта ошибка в паспорте? Тогда необходимо взять свидетельство о рождении, фотографии, и направиться в расчетно-справочный центр по месту прописки, там заполнить анкету на получение нового документа удостоверяющего личность. Обойдется это главному тренеру в (≈700 рублей) и через месяц можно забирать новый паспорт.

P.S. Вопрос о том, почему у Ганчаренко указан различный месяц рождения, в различных источниках (оф. сайт «БАТЭ», «Чемпионат», оф. сайта «ЦСКА», «Википедия» и др.) остается открытым.

Виктор Михайлович, похоже Вам необходимо показать свой паспорт, и тогда все начнут говорить только о футболе.