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    Футбол

    20 августа 2018
    Визы

    Власти Британии могут создать проблемы футболистам «Уфы»

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    Российский футбольный клуб «Уфа» рискует пропустить первый матч плей-офф квалификации Лиги Европы против шотландского «Глазго Рейнджерс» из-за проблем с получением британских виз, сообщают СМИ.

    Как сообщает Daily Record, руководство «Уфы» планирует подать документы на получение виз после матча с московским «Динамо», который пройдет в понедельник, 20 августа, но руководство клуба не уверено, что визы будут получены в необходимые сроки, передает «Р-Спорт».

    Издание напоминает, что совсем недавно московский «Спартак» из-за проблем с визами не смог отправить молодежную команду на турнир в Северную Ирландию.

    Матчи плей-офф квалификации Лиги Европы между «Уфой» и «Глазго Рейнджерс» пройдут 23 августа в Глазго и 30 августа в Уфе.

    Напомним, в марте сообщалось, что российская сборная по вольной борьбе не поедет на международные состязания в США, поскольку американское посольство отказало в визах.

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