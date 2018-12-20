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23.03.2017 14:20В преддверии матчей сборных вспоминаем десятку футболистов, которых нам будет сильно не хватать в этот уикэнд. Все они проводят прекрасный сезон в своих чемпионатах, но за национальные команды еще ни разу не сыграли.4
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12.03.2017 23:35Зимой Мемфис Депай мог перейти в «Спартак», чтобы побороться за чемпионство в РФПЛ. Голландец выбрал «Лион», где уже запомнился удивительными шедеврами. «Бомбардир» рассказывает и показывает сумасшедшее преображение Депая.6
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07.10.2016 15:00Пеп Гвардиола запретил вай-фай на тренировочной базе «Ман Сити»: это должно помочь улучшить атмосферу в раздевалке. «Бомбардир» вспоминает другие случаи, когда оригинальное решение тренера или лидера команды помогало футболистам показать результат.1
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16.07.2016 12:00Франция молилась на Погба, но в итоге тот не привел свою сборную к домашней победе. Теперь всеобщий восторг легко может смениться тотальной ненавистью. «Бомбардир» объясняет, почему во французской команде появился новый лидер с большими амбициями.3
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24.04.2016 08:00Голкипер «Тулузы» Альбан Лафон фактически обрек собственную команду на вылет из Лиги 1, допустив три результативные ошибки в игре с «Лионом». На примере игры этого парня «Бомбардир» показывает, почему клубам лучше полагаться на опытных вратарей.10
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29.03.2016 09:30Французский футбол традиционно богат талантами, и это не только эмигранты из бывших колоний. «Бомбардир» отобрал самых перспективных французов, которые пока известны меньше, чем Антони Марсьяль и Кингсли Коман.
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