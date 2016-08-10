Все трансферы Франции. Полная таблица

ПСЖ

Пришли: п. Крыховяк (Севилья, Испания), п. Ло Чельсо (Росарио, Аргентина), з. Менье (Брюгге, Бельгия), п. Бен Арфа (Ницца), п. Баэбек (Сент-Этьен, из аренды), в. Ареола (Вильярреал, Испания, из аренды), з. Сабали (Нант, из аренды), п. Ло Чельсо (Росарио Сентраль.Аргентина), н. Хесе (Реал Мадрид, Испания)

Ушли: з. Динь (Барселона, Испания), н. Ибрагимович (Манчестер Юнайтед, Англия), з. ван дер Вил (Фенербахче, Турция), в. Дюшез (Ланс), з. Луис (Челси, Англия), п. Стамбули (Шальке, Германия)

Лион

Пришли: з. Маммана (Ривер Плейт, Аргентина), з. Н'Кулу (Марсель), п. Рыбус (Терек, Россия)

Ушли: з. Умтити (Барселона, Испания), з. Роуз (Лорьян), з. Коне (Малага, Испания), з. Бедимо (Марсель), п. Мальбранк (Кан)

Монако

Пришли: з. Сидибе (Лилль), з. Глик (Торино, Италия), в. Де Санктис (Рома, Италия), п. Бенассер (Нанси), з. Менди (Марсель), н. Фалькао (Челси, Англия, из аренды), з. Тиссеран (Тулуза, из аренды), н. Жермен (Ницца, из аренды)

Ушли: п. Пи (Тулуза), п. Бенассер (Нанси, обратная аренда), п. Тулалан (Бордо), в. Нарди (Ренн, в аренду), п. Ндинга (Локомотив, Россия, выкуп контракта), н. Траоре (ЦСКА, Россия, в аренду), п. Пашалич (Челси, Англия, из аренды), з. Коэнтрау (Реал Мадрид, Испания, из аренды), п. Кавалейру (Вулверхэмптон, Англия), з. Тиссеран (Ингольштадт, Германия)

Ницца

Пришли: з. Далберт (Гимараеш, Португалия), з. Байсс (Сент-Этьен, выкуп контракта), в. Бенитес (Куилмс, Аргентина), п. Эйссрик (Сент-Этьен, из аренды), з. Данте (Вольфсбург, Германия), н. Балотелли (Ливерпуль, Англия), п. Бельханда (Динамо Киев, Украина, в аренду), п. Киприн (Ланс)

Ушли: п. Менди (Лестер, Англия), п. Хулт (Панатинаикос, Греция), п. Бен Арфа (ПСЖ), н. Менди (Генгам), з. Женевуа (Кан), п. Маллманн (Спортинг, Португалия, из аренды), н. Жермен (Монако, из аренды)

Лилль

Пришли: н. Эдер (Суонси, Англия, выкуп контракта), з. Палмьери (Бастия), з. Сунцу (Шанхай Шеньхуа, Китай)

Ушли: з. Сидибе (Монако), н. Фрей (Янг Бойз, Швейцария), п. Бальмон (Дижон), п. Руиз (Стерн, Сербия), н. Гийом (Страсбург), п. Мартин (Дижон, в аренду), в. Элана (Газелек), з. Жанвье (Реймс), п. Буфал (Саутгемптон, Англия)

Сент-Этьен

Пришли: п. Дабо (Монпелье), н. Молло (Крылья Советов, Россия, из аренды)

Ушли: п. Диоманд (Кан), з. Байсс (Ницца), з. Брисон (Ньорт), з. Клерк (Газелек), п. Кохаде (Метц), з. Ассу-Экото (свободный агент), п. Эйссрик (Ницца, из аренды), п. Табану (Суонси, Англия, из аренды), п. Баэбек (ПСЖ, из аренды)

Кан

Пришли: п. Диоманд (Сент-Этьен), з. Дабо (Труа), п. Мальбранк (Лион), з. Женевуа (Ницца), п. Сантини (Стандарт, Бельгия)

Ушли: з. Аппиа (Андерлехт, Бельгия), п. Роделин (Лилль, из аренды)

Ренн

Пришли: з. Бенсебаини (Параду, Алжир), з. Фигуэрдо (Боавишта, Португалия), в. Нарди (Монако, в аренду), п. Шантом (Бордо), н. Тойвонен (Сандерленд, Англия, из аренды)

Ушли: н. Дембеле (Боруссия Д, Германия), з. Диане (Вердер, Германия), н. Хозинер (Юнион Берлин, Германия), з. Хунтонджи (Аяччо), з. Мбенгу, в. Сорен (оба – свободные агенты), п. Бога (Челси, Англия, из аренды)

Анжер

Пришли: н. Джеджу (Клермон), н. Экамби (Сошо), п. Сантамария (Турс), з. Павлович (Вердер, Германия), з. Мартинес (Газелек)

Ушли: з. Муту (Дижон), з. Яхья (Орлеан), н. Каранович (Сошо, в аренду), з. Ангула (Ним), н. Яттара (Стандарт, Бельгия, из аренды)

Бастия

Пришли: п. Кабрал (Твенте)

Ушли: п. Айте (Фулхэм, Англия), в. Хансен (Люнгбю, Дания), п. Мабулу (Пас Яннина, Греция), з. Палмьери (Лилль), п. Фофана (Манчестер Сити, Англия, из аренды)

Бордо

Пришли: в. Бернардони (Труа, выкуп контракта), п. Тулалан (Монако), п. Камано (Бастия), н. Менез (Милан)

Ушли: п. Шантом (Ренн), н. Диабате (Османлыспор, Турция), з. Ямбере (Анжи, Россия, в аренду), з. Дебюши (Арсенал, Англия, из аренды), з. Сане (Вердер, Германия)

Монпелье

Пришли: з. Вандер Борре (Андерлехт, Бельгия, в аренду)

Ушли: п. Дабо (Сент-Этьен), п. Мартин (Бетис, Испания), п. Саихи (свободный агент), п. Деза (Левски, Болгария), п. Вутрич (Арау, Швейцария), н. Бакар (Шарлеруа, Бельгия), н. Ятабаре (Трабзонспор, Турция, из аренды), з. Бенсебаини (Параду, Алжир, из аренды)

Марсель

Пришли: п. Кабелла (Ньюкасл, Англия, выкуп контракта), з. Губочан (Динамо Москва, Россия), п. Хауи (Турс), з. Сакаи (Ганновер, Германия), з. Бедимо (Лион), з. Дориа (Гранада, Испания, из аренды), н. Гомис (Суонси, Англия, в аренду), н. Н'Джие (Тоттенхэм, Англия)

Ушли: н. Батшуайи (Челси, Англия), з. Менди (Монако), п. Лемина (Ювентус, Италия, выкуп контракта), п. Баррада (Аль-Наср, ОАЭ), з. Н'Кулу (Лион), в. Манданда (Кристал Пэлас, Англия), п. Окампос (Дженоа, Италия, в аренду), п. Ромао (свободный агент), з. Манкильо (Атлетико, Испания, из аренды), п. Исла (Ювентус, Италия, из аренды), н. Флетчер (Сандерленд, Англия, из аренды), п. Силва (Реал Мадрид, Испания, из аренды), п. Товен (Ньюкасл, Англия, из аренды), п. Де Челье (Ювентус, Италия, из аренды), з. Нкуду (Тоттенхэм, Англия)

Нант

Пришли: з. Карлос (Эшторил, Португалия), з. Лима (Арука, Португалия), п. Томсен (Ольборг, Дания), п. Качаниклич (Фулхэм, Англия), п. Степински (Рух, Польша)

Ушли: п. Туре (Стандарт, Бельгия), п. Аудель, п. Гомис (оба – свободные агенты), з. Сабали (ПСЖ, из аренды), з. Леньяни (Ренн, из аренды), п. Адриан (Фламенго, Бразилия, из аренды)

Лорьян

Пришли: п. Кафу (Гимараеш, Португалия), з. Роуз (Лион), з. Селеманье, в. Делекру (оба – Ньорт)

Ушли: з. Геррейру (Боруссия Д, Германия), з. Гассама (свободный агент), п. Жуффр (Метц), п. Мулумба (Аяччо), н. Лавин (Брест, в аренду), з. Мусаву-Кинг (Гранада, Испания, из аренды), п. Ндонг (Сток Сити, Англия)

Генгам

Пришли: н. Менди (Ницца), в. Салин (Маритиму, Португалия), п. Дикс, н. Прива (оба – Гент, Бельгия), п. Дидо (Тулуза), в. Джонсон (Раннерс, Дания)

Ушли: в. Лоссль (Майнц, Германия), н. Аллуи (Ним), в. Самасса (Труа), н. Эрдинг (Ганновер, Германия, из аренды)

Тулуза

Пришли: з. Жульен (Фрайбург, Германия), п. Пи (Монако), з. Силла (Газелек, из аренды), з. Весковац (Труа, из аренды)

Ушли: п. Регаттин (свободный агент), з. Спано (Гренобль), п. Дидо (Генгам), п. Фурман (Висла, Польша, в аренду), з. Тиссеран (Монако, из аренды)

Нанси

Пришли: п. Бенассер (Монако, обратная аренда), н. Кура (Ним), в. Черник (БАТЭ, Белоруссия), н. Манданне (Фуерах, ОАЭ)

Ушли: п. Бенассер (Монако), в. Бернард (Тубиз, Бельгия, выкуп контракта), в. Самба (Марсель, из аренды), п. Иглесиас (Сислей, Уругвай, из аренды)

Дижон

Пришли: з. Муту (Анжер), п. Мартин (Лилль, в аренду), п. Бальмон (Лилль),

Ушли: з. Жульен (Фрайбург, Германия, из аренды), п. Н'Гоуи (Палермо, Италия, из аренды), з. Бамба (свободный агент), в. Дило (Сошо, в аренду), н. Тиам (Клермон, в аренду)

Метц

Пришли: п. Нгуэтте (Валансьенн), п. Сигнорио (Реймс), п. Жуффр (Лорьян), з. Фалетт (Брест), п. Кохаде (Сент-Этьен), п. Моллет (Кретейл), н. Эрдинг (Ганновер, Германия, в аренду)

Ушли: п. Сасси (Эсперанс, Тунис), п. Рейс (Панатинаикос, Греция), п. Сантос (Арука, Португалия), з. Метанье (Кортрик, Бельгия), п. Гбакле (Генчлеберлиги, Турция), з. Паломино (Лудогорец, Болгария), н. Фалькон (Санта Фе, Колумбия)