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Почему молодым вратарям нельзя доверять

«Лион» всерьез вернулся в борьбу за Лигу чемпионов. Команда ведет сражение за второе место в чемпионате и надеется, что конкуренты будут терять очки. Победа «Ниццы» над «Реймсом» в стартовом матче тура поставила под сомнения перспективы «Лиона». Одновременно она дала шанс «Тулузе» зацепиться за спасительное 17-е место. Той самой «Тулузе», обладающей хорошим подбором игроков, но в нынешнем сезоне прочно осевшей в зоне вылета.

Главная беда «Тулузы» – игра в обороне. 53 пропущенных мяча хоть и на 20 меньше, чем у идущего последним «Труа», но никак не являются хорошим показателем. В этом сыграли свою роль и травмы вратарей. В начале сезона повреждение получил основной голкипер «Тулузы» Мауро Гойкоэчеа, а место в рамке решили доверить пареньку, ранее смотревшему профессиональный футбол только по телевизору.  Юный Альбан Лафон умудрился стать самым молодым голкипером-дебютантом в истории Лиги 1, впервые выйдя на поле в 16 лет и 310 дней. Лафону поспешили выдать большие авансы, а вернувшегося Гойкоэчеа усадили на лавку. Но Альбан пока не оправдывает доверие.

Матч с «Лионом» начался для «Тулузы» просто идеально. Первый тайм команды сыграли по нулям, а в начале второй половины Тиссеран открыл счет. Тут бы «Тулузе» встать всей командой у своих ворот и сохранить преимущество, но глупый гол запустил Лафон. Гренье нанес не самый лучший удар со штрафного, а голкипер просто не подстроился под мяч.

Долго скучать не пришлось. Лаказетт принял мяч перед штрафной площадью и несильно пробил в угол ворот. Защитник максимально перекрыл траекторию, однако вратарь упал на месте и пропустил легкий мяч.

Почти тут же Бен-Йеддер снова сравнял счет и подарил «Тулузе» надежду хотя бы на ничью. Но «Лион» в концовке встречи соперника дожал. И опять следует сказать о неуверенной игре Лафона, сначала не сумевшего правильно организовать оборону, а потом судорожно заметавшегося по ленточке собственных ворот.

«Тулуза» проиграла и окончательно осела на 19-м месте. От «Реймса» ее отделяют все те же три очка, а если свой ближайший матч выиграет еще и «Газелек», то команда в оставшихся встречах может уже не спастись. А виноват в этом ее молодой вратарь.

Рабьо, Дембеле, Бога и другие французы до 21 года, которыми вы будете восхищаться

Франция. Лига 1 Франция Тулуза Лион Лафон Альбан
Комментарии (10)
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zadira56
1461476131
У нас раньше Джанаев так моросил
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mihail1980
1461483124
)
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red-white-forever
1461486552
че за бред??? вратарь виноват только в первом голе - ему уже приписали вину в вылете команды
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sciline10
1461487357
кто у вас вообще пишет эти статьи? Бред, первый да, виноват, НО кто скажет что хоть один вратарь в мире не пропускал подобные мячи? Второй и третий из разряда-"на совести всей команды". Знаете, лучше уж тёлочек футболистов кидайте, там хоть писать о футболе не надо.
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Mighost
1461488380
Ну все, гнать Де Хеа и Куртуа!
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Arhadiavol
1461497700
что за бред...второй мяч совсем не легкий да и третий там был навал всей команды...нету нигде ошибки вратаря
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mayski
1461521567
он виноват потому что черный?)))
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zzr
1461572313
Афторрр жжет...
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В@НЬК@
1461656280
Бредятина((((((((((
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