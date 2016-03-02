Доннарумма, Дембеле и другие школьники современного футбола

Джанлуиджи Доннарумма

Возраст: 17 лет

Клуб: "Милан"

Доннарумма вытеснил из основы "Милана" звездного Диего Лопеса, проведя уже 19 матчей в Серии А. Итальянец в среднем пропускает меньше гола за игру, заработав репутацию надежды поколения. Сильвио Берлускони наотрез отказался продавать голкипера, хотя предложения в 30-40 миллионов сыпались к нему на стол уже этой зимой.

Джо Гомес

Возраст: 18 лет

Клуб: "Ливерпуль"

За Джо Гомеса "Ливерпуль" не побоялся летом заплатить "Чарльтону" 3,5 миллиона фунтов. Латераль сразу стал пользоваться доверием Роджерса, вытеснив из состава испанца Альберто Морено. Но потом последовала тяжелая травма крестообразных связок. Гомес выбыл до конца сезона, а Роджерса сменил Клопп. Будущие перспективы молодого англичанина пока туманны.

Оливье Боскальи

Возраст: 18 лет

Клуб: "Ницца"

Французский защитник стал привлекаться к играм основного состава "Ниццы" еще в прошлом сезоне, но сейчас его игровое время значительно увеличилось. К девяти матчам в основном составе добавился еще и забитый гол. Клуб верит в игрока и постепенно вводит его в большой футбол.

Рис Оксфорд

Возраст: 17 лет

Клуб: "Вест Хэм"

Этот футболист в детском возрасте оказался не нужен "Тоттенхэму", а потом стал самым молодым дебютантом в истории "Вест Хэма", причем первый свой матч в АПЛ он отыграл против "Арсенала" на "Эмирэйтс" ("молотобойцы" выиграли 2:0). Билич доверил защитнику место в составе в четырех играх сезона, но потом решил не измываться над психикой парня. Теперь Оксфорд смотрит матчи "Вест Хэма" преимущественно со скамейки запасных, но за ним уже охотятся ведущие английские клубы.

Микель Оярсабаль

Возраст: 18 лет

Клуб: "Реал Сосьедад"

Крайний атакующий полузащитник своего шанса ждал уже давно. В нынешнем сезоне он его наконец-то получил, отплатив за доверие забитыми мячами и яркой игрой. В 11 матчах Примеры на счету Оярсабаля три гола. Неплохой результат для футболиста в столь юном возрасте.

Альбан Лафон

Возраст: 17 лет

Клуб: "Тулуза"

Заменив травмированного Гойкоэчеа, Лафон дебютировал в Лиге 1 в возрасте 16 лет и 310 дней. Отыграл юный вратарь уверенно, а потом ставку в "Тулузе" решили делать именно на него. Ахамада уехал в Турцию, а восстановившийся Гойкоэчеа смотрит со скамейки за тем, как молодой голкипер продолжает прогрессировать.

Адальберто Пеньяранда

Возраст: 18 лет

Клуб: "Гранада"

Ярко дебютировав в Примере, форвард с трудно выговариваемой фамилией пришелся ко двору в основном составе "Гранады". На его счету уже четыре забитых мяча в нынешнем сезоне. 18-летний нападающий теперь принадлежит "Уотфорду", но по-прежнему продолжает выступать за "Гранаду" на правах аренды.

Аллен Сен-Максимен

Возраст: 18 лет

Клуб: "Ганновер"

Французский полузащитник начинал карьеру в "Сент-Этьене", но решил не задерживаться на родине. Футболиста забрал "Ганновер", предоставив тому место в составе. Здесь Сен-Максимен и играет значительно чаще, и голом в ворота "Шальке" уже отметиться успел.

Усмане Дембеле

Возраст: 18 лет

Клуб: "Ренн"

Нападающий уже в 18 лет считается лидером "Ренна". В нынешнем сезоне он провел за клуб 16 матчей, в которых забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи. Скауты ведущих европейских клубов отсчитывают деньги, а "Ренн" готовится прилично заработать на юном таланте.

Поль Бернардони

Возраст: 18 лет

Клуб: "Бордо"

В начале сезона юношу отрядили спасать от вылета безнадежный "Труа". Уверенная игра голкипера привлекла внимание скаутов "Бордо". А тут подвернулся удобный случай. Опытный Седрик Каррасо получил тяжелую травму, а в клубе подсуетились и взяли ему на смену Бернардони. Заодно и на будущее подстраховались.

Англичане до 21 года, которыми вы будете восхищаться

Французы до 21 года, которыми вы будете восхищаться

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