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28.05.2017 20:00Коста покинет «Челси» только ради одного клуба. «Спартак» купит лучшего бомбардира чемпионата Австрии. Манчини все ближе к «Зениту». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.12
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18.05.2017 16:15Сезон 2016/17 подходит к концу, но уже в августе стартует новый. Топ-клубы продумывают все заранее и уже в конце нынешней кампании показывают нам формы, в которых будут играть в следующем году. Мы собрали главные новинки в одном материале.12
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21.03.2017 11:50Ровно год назад Одемвингие должен был перейти в «Марсель», но его трансфер сорвался. С тех пор его карьера стремительно идет ко дну и рискует завершиться уже этим летом. Виталий Ошовский выясняет, что случилось с Питером и чем он теперь занимается.7
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17.03.2017 12:00Еще недавно Вильфрид Бони тащил «Суонси» и переходил в «Манчестер Сити» за 30 миллионов, но, провалившись на «Этихаде», уехал в аренду. И плотно засел на скамейке, не сыграв в 2017-м ни минуты. Рассказываем о том, как сдувается, казалось, несгибаемый форвард.1
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10.02.2017 10:00После триумфального старта карьеры Боян Кркич был за смешные деньги продан из «Барселоны» в «Сток Сити», а теперь до конца сезона уехал в «Майнц». Данил Замалетдинов вспоминает, как рушилась карьера парня, слишком рано ставшего звездой.3
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