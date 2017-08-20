Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Он еще молод и может зажигать». Где теперь главный талант «Реала»


    5
    Голосов: 2
    20.08.2017 16:40
    Жозе Моуринью довел его до основы мадридского гранда, а теперь нападающий пытается реанимировать себя в английском аутсайдере. Александр Плеханов рассказывает о Хесе, который ударно дебютировал в Премьер-лиге.

    «Я сменил клуб, чтобы продолжать прогрессировать. В «ПСЖ» у меня будет больше игрового времени и шансов. Годы в «Реале» навсегда останутся в моей памяти», – рассказывал счастливый Хесе на своем представлении во Франции. Казалось, «ПСЖ» подписал удивительного форварда. Сам футболист жалел, что в 2014 году получил тяжелую травму. Он считает, что без этого повреждения смог бы стать главным форвардом «Реала».

    Зидана ругали, что он отпустил из клуба высококлассного сменщика для Бензема. За уход Хесе тренера «Реала» критиковали так, как сейчас ему же предъявляют за трансфер Мораты в «Челси». Все же Зидан оказался дальновидным. Хесе так и не удалось раскрыться за пределами родного клуба, где по таланту и перспективам его преподносили выше остальных воспитанников. 63 матча и 13 голов давали форварду хорошую перспективу в Испании, но он хотел большего.

    В «ПСЖ» у Хесе не получилось ничего. Он провел во Франции всего девять игр, только дважды выйдя на поле в основе. Сидеть за спиной у постоянно забивающего Кавани оказалось даже хуже, чем на скамейке родного клуба. У «ПСЖ» нашлись деньги и для еще более высококлассных покупок. Хесе же сдали в аренду в «Лас-Пальмас», где за половину сезона он забил только три гола. Эмери пытался максимально смягчить ситуацию, отвергая сообщения о провальном трансфере.

    Наступил новый сезон и новая аренда. Теперь Хесе приютили в «Сток Сити». Тут сделали максимальный пиар сделке и футболисту, о котором все начали забывать. «Он еще молод и может зажигать. Премьер-лига будет им восхищаться», – рассуждал исполнительный директор «Стока» Тони Скоулз. В составе «Сток Сити» Хесе – пятый футболист, когда-либо выигрывавший Лигу чемпионов. Хотя в предыдущем сезоне клуб занял лишь 13-е место в Премьер-лиге.

    В своем первом же матче в Англии Хесе принес победу «Сток Сити», забив «Арсеналу». «Хесе – элитный игрок. Мы выиграем от прихода футболиста такого высокого уровня», – похвалил его тренер команды Марк Хьюз. Но бывший футболист «Реала» должен понимать, что в этом клубе обычно собирают игроков второго сорта. Шакири, Кркич и Аффелай так и остались здесь потерянными звездами. Теперь они никому не нужны.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Официальный сайт АПЛ
    Рейтинг: 5 Голосов: 2
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +98

      OstavteLOKO_V_pokoe 21 августа 2017, 11:04

      "Игроки второго сорта"... автор, помягче надо. Если игрок на слуху у мировой общественности, засветился в топ-клубе, то какой же он второй сорт? Не надо всех сравнивать с Роналду и Месси, помимо них тоже есть футболисты. То что Сток клуб явно не топовый, это ясно, но даже из не топ клуба в Англии можно попасть потом в элиту (примеры: Бербатов, Руни, Лукаку и еще много), главное показывать норм игру.
      В 15 фифе, если не ошибаюсь, был в запасе у Реала Хесе и с неплохими характеристиками, частенько ставил я его вместо Бенземы в центр, а иногда и на фланг, и он там был не хуже (это к тому, что мировая общественность видела в нем громадный потенциал), но травмы и другие факторы внесли в карьеру определенные нюансы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1974

      android-uz 21 августа 2017, 09:55

      Удачи ему в Англии..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 20 августа 2017, 17:25

      нынешний главный талант Реала это Мората

      -2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11