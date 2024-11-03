АПЛ. «МЮ» сыграл вничью с «Челси» (1:1)

Матч 10-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Челси» закончился ничьей со счетом 1:1.

Манкунианцы забили первыми – на 70-й минуте встречи пенальти реализовал Бруну Фернандеш. Спустя 4 минуты счет сравнял Мойзес Кайседо.

Для «МЮ» это был второй матч под руководством и.о. главного тренера Руда ван Нистелроя и первый в АПЛ. Команда занимает 13-е место в чемпионате Англии с 12 очками после 10 встреч.

«Челси» идет 4-м с 18 баллами.

Англия. АПЛ. 10-й тур

Манчестер Юнайтед – Челси – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Фернандеш, 70 (с пенальти); 1:1 – Кайседо, 74.

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