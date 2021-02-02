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06.04.2018 23:4015
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23.03.2017 14:20В преддверии матчей сборных вспоминаем десятку футболистов, которых нам будет сильно не хватать в этот уикэнд. Все они проводят прекрасный сезон в своих чемпионатах, но за национальные команды еще ни разу не сыграли.4
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02.02.2017 14:00«Наш клуб защищает права ЛГБТ, и после этого подписать футболиста-нациста!». Как фанаты влияют на трансферыБолельщики «Сент-Этьена» и «Райо Вальекано» сорвали трансферы Мунье и Зозули. «Бомбардир» вспоминает другие случаи, когда реакция фанатов оказалась важнее решения руководства клуба.21
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01.02.2017 14:00«Мы против трансфера Зозули из-за его нацистских взглядов». Важные трансферы дедлайна, которые вы не заметилиПока развивались события в сделках по Ивановичу, Траоре и Габбьядини, в Европе произошло много других интересных переходов. «Бомбардир» рассказывает о трансферах, которые вы могли пропустить.4
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